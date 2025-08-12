Komatireddy Hot Comments: మా ఇద్దరికీ మంత్రి పదవి ఉంటే తప్పేంటి..? మరోసారి రాజగోపాల్ రెడ్డి సంచలన కామెంట్స్..

Komatireddy Rajagopal Redd Hot Comments: మునుగోడు ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి మరోసారి సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని ఇండైరెక్ట్ గా ఎటాక్ చేశారు. నిన్న మొన్నటి వరకు డైరెక్ట్ ఎటాక్ చేసిన చిన్న కోమటి రెడ్డి.. తాజాగా మునుగోడు మండలం ఎలగలగూడెం లో రూ. 20 లక్షల ఖర్చుతో కొత్తగా కట్టిన గ్రామపంచాయతీ భవనాన్ని ఎమ్మెల్సీ నెలికంటి సత్యం తో కలిసి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్న నేతలతో పాటు పార్టీ హై కమాండ్ తీరుపై మరోసారి విరుచుకుపడ్డారు. మునుగోడు ప్రజలకు అన్యాయం జరిగితే రాజ్ గోపాల్ రెడ్డికి అన్యాయం జరిగినట్టె అని భావిస్తానని చెప్పుకొచ్చారు. నాకు అన్యాయం జరిగితే పర్వాలేదు కానీ.. మునుగోడు ప్రజలకు అన్యాయం చేయొద్దని గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానికి చెప్పినా ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వాన్నికి కూడా అదే చెబుతున్నా అన్నారు. మీరు మాటిచ్చారు. ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోమని చెబుతున్నాను. అప్పటివరకు మాత్రం మునుగోడు అభివృద్ధికి సహకరించి ఒక్క రూపాయి కూడా ఆపొద్దని రాజగోపాల్ రెడ్డి ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేశారు.
ఇస్తామన్నమాట ఆలస్యమైంది.. చివరకు సమీకరణాలు కుదరటం లేదు అంటున్నారు. ఎందుకు కుదరటం లేదని ఘాటుగా ఎదురు ప్రశ్నించారు. నాకు పదవి రాకుండా ఎవరడ్డుకుంటున్నారు. నన్ను కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి తీసుకున్నప్పుడు.. నాతో పాటు మా అన్నయ్య కోమిటరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి ఇద్దరం అన్నదమ్ములం ఉన్నామని తెలియదా అని ప్రశ్నించారు.
పార్లమెంట్ ఎన్నికల సమయంలో రెండవసారి ప్రామిస్ చేసినప్పుడు తెలియదా మేమిద్దరం అన్నదమ్ములం ఉన్నామనే విషయం కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలకు గుర్తుకు రాలేదా..! ఒడ్డు దాటే వరకు ఓడ మల్లయ్య.. ఒడ్డు దాటాక బోడి మల్లయ్య అన్న చందంగా ఉంది మా పార్టీ నేతల సంగతి చూస్తుంటే..!9 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్న ఖమ్మం జిల్లాకి ముగ్గురు మంత్రులు ఉన్నారు. 11 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్న నల్గొండ జిల్లాకు ముగ్గురు మంత్రులు ఉండడం తప్పా అని ప్రశ్నించారు కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి. ఇద్దరం అన్నదమ్ముల్లో ఇద్దరం సమర్థులమే.. ఇద్దరం గట్టి వాళ్లమే.. ఇద్దరికీ మంత్రి పదవులు ఇస్తే తప్పేంటని ఎదురు ప్రశ్నించారు. ఆలస్యమైనా సరే నేను ఓపిక పడుతున్నాను.
నన్ను అడ్డు పెట్టుకొని మా ప్రాంతానికి అన్యాయం చేయొద్దన్నారు. మునుగోడు నియోజకవర్గాన్ని అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం సహకరించాలన్నారు. భువనగిరి పార్లమెంటు నుండి ఎంపీగా పని చేశాను. నల్గొండ జిల్లాకు ఎమ్మెల్సీగా పని చేశాను. నల్గొండ జిల్లాలో ఉన్న నియోజకవర్గాలలో మునుగోడు నియోజకవర్గం చాలా వెనుకబడి ఉంది. ప్రభుత్వ దవాఖానకు పోతే పేదోడికి న్యాయం జరగాలన్నారు. ప్రైవేటు ఆసుపత్రులు, ప్రైవేటు పాఠశాలలు పేదవాడి రక్తం తాగుతున్నాయన్నారు. పేదవాళ్లకు అండగా ఉండాలని నేను కష్టపడుతున్నాను. ఆ భగవంతుడు ఏ పదవి ఇచ్చినా నా కోసం కాదు.. మునుగోడు ప్రజల కోసమే అని చెప్పుకొచ్చారు.
