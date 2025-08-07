English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Komatireddy Met DK: కర్ణాటక డిప్యూటీ సీఎం డీకే శివకుమార్ తో కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి భేటి..

Komatireddy Met DK:కర్ణాటక ఉప ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్‌ను  మునుగోడు కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి కలవడం రాజకీయవర్గాల్లో ఆసక్తి రేపుతోంది.మర్యాద పూర్వకంగా కలిషినట్లు చెబుతున్నప్పటికీ ఈ సమావేశంపై పలు ఊహాగానాలు రేగుతున్నాయి.  

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Aug 7, 2025, 10:46 AM IST

Komatireddy Met DK: తెలంగాణ కాంగ్రెస్ లో అసమ్మతి ఎమ్మెల్యేగా పేరు పొందిన కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి .. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తీరును ఎండగడుతున్నారు. తనకు మంత్రి పదవి హామితోనే కాంగ్రెస్ పార్టీలో జాయిన్ అయిన విషయాన్ని ఈ సందర్బంగా గుర్తు చేసారు. పార్టీలో ఎన్నో ఏళ్లుగా కష్టపడుతున్న తనలాంటి వాళ్లు చాలా మందే ఉన్నా.. కొత్తగా పార్టీలోకి వచ్చిన రేవంత్ రెడ్డి వాళ్లకు సీఎం పీఠం కట్టబెట్టడంపై కోమటిరెడ్డితో పాటు మెజారిటీ సీనియర్ కాంగ్రెస్ నేతలు, ఎమ్మెల్యేలున్నారు. ఇక రేవంత్ రెడ్డి కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీలో తనకంటూ ఓ టీమ్ ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. అంతేకాదు కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానం ఆశీస్సలు కూడా రేవంత్ రెడ్డికి ఉన్నాయి. రీసెంట్ గా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు మల్లిఖార్జున ఖర్గే మాట్లాడుతూ.. ఇకపై  తెలంగాణ కాంగ్రెస్ మంత్రివర్గంలో రెడ్డిలకు స్థానం కల్పించలేమని చెప్పుకొచ్చారు. దీంతో అప్పటి నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీపై ఒంటికాలిపై లేస్తున్నారు. 

ఈ నేపథ్యంలో కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి నిన్న హైదరాబాద్ లోని ఓ ప్రైవేటు హోటల్లో   భేి కావడం రాజకీయ ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.  మంత్రి పదవి ఇస్తానంటేనే కాంగ్రెస్‌లోకి వచ్చానన్నారు.  కాంగ్రెస్‌లో తనని పట్టించుకోవడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. భువనగిరి ఎంపీని గెలిపిస్తే మంత్రి పదవి ఇస్తామని కాంగ్రెస్ పెద్దలు చెప్పారని కుండబద్దలు కొట్టారు. 

ప్రజల కోసం మరోసారి పదవీ త్యాగానికైనా రెడీ అని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. అయితే గత కొన్నిరోజులుగా.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, కాంగ్రెస్ పార్టీపై రాజగోపాల్ రెడ్డి అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో డీకే శివకుమార్‌, రాజగోపాల్ రెడ్డిల భేటీ  ఆసక్తికరంగా మారింది. మరోవైపు ఇవాళ సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డితో కర్ణాటక ఉప ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్‌ ఇవాళ భేటీ కానున్నారు. ఇక డీకే శివకుమార్ కూడా తనకు ముఖ్యమంత్రి పీఠం కట్టబెట్టమని కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానంపై గుర్రుగా ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కోమటిరెడ్డి, డీకే శివకుమార్ కలవడం ప్రస్తుతం తెలంగాణ, కర్ణాటక రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. 

MLA Rajagopal ReddyDk Shiva KumarRevanth ReddyMLA Komatireddy Rajagopal ReddyTelangana Congress

