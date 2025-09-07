English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Komati reddy Rajagopal reddy: ప్రభుత్వంతో పోరాటంకూ సిద్దం.!. మంత్రి పదవిపై మరోసారి బాంబు పేల్చిన కోమటిరెడ్డి.. ఏమన్నారంటే..?

Komati reddy Rajagopal Reddy fires on Revanth Reddy: మునుగోడు ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి మరోసారి మంత్రిపదవిపై, సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆలస్యమైన తనకు న్యాయం జరుగుతుందని ఆశిస్తున్నట్లు చెప్పుకొచ్చారు.

Sep 7, 2025, 05:08 PM IST
  • మళ్లీ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసిన మంత్రి కోమటి రెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి..
  • తెలంగాణ రాజకీయాల్లో దుమారం..

Komati reddy Rajagopal reddy: ప్రభుత్వంతో పోరాటంకూ సిద్దం.!. మంత్రి పదవిపై మరోసారి బాంబు పేల్చిన కోమటిరెడ్డి.. ఏమన్నారంటే..?

Komatireddy rajagopal reddy hot comments on cm revanth reddy: తెలంగాణలో రాజకీయాలు ప్రస్తుతం హాట్ హట్ గా ఉన్నాయి. అన్ని పార్టీల్లోను సొంత పార్టీనాయకులే ఒకరిపై మరోకరు ఆరోపణలు చేసుకుంటూ, కాంట్రవర్సీలను రాజేస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఒకవైపు కవిత ఎపిసోడ్ తో బీఆర్ఎస్ నేతలు తలలు పట్టుకుంటున్నారు. మరోవైపు కాంగ్రెస్ సైతం.. మునుగోడు ఎమ్మెల్యే కోమటి రెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి వ్యాఖ్యలతో పార్టీ నేతలు ఏంచేయాలో అని మల్లగుల్లాలు పడుతున్నారు.

ఇప్పటికే రాజగోపాల్ రెడ్డి పలు బహిరంగ సభల్లో  తనకు మంత్రి పదవి ఇస్తానని ఆఫర్ ఇస్తేనే ప్రజల కోసం కాంగ్రెస్ లోకి చేరానని చెప్పారు. మునుగోడు నియోజక వర్గం కోసం ఎలాంటి త్యాగాలకైన సిద్దమేనంటూ మాట్లాడారు. దీంతో పార్టీ అధిష్టానం దగ్గర కొంత మంది తనకు మంత్రి పదవిరాకుండా పుల్లలు పెట్టారని కోమటి రెడ్డి గతంలో కూడా సీరియస్ గా మాట్లాడారు.

ఈ క్రమంలో తాజాగా.. కోమటి రెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి మరోసారి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా సంస్థాన్ నారాయణపురం మండల కేంద్రంలోని కస్తూర్బా బాలికల పాఠశాలలో పలు డెవ్ లప్ మెంట్ పనుల్ని ప్రారంభించారు .ఈ క్రమంలో పలు డెవలప్ మెంట్ పనులకు శంఖుస్థాపనలు చేశారు. విద్యార్థినులకు సరిపడా గదులు, డార్మెటరీ హల్స్, బాత్రూమ్ లు, టాయ్ లెట్ లు, ప్లే గ్రౌండ్ లను వెళ్లి తనిఖీలు చేశారు. ముఖ్యంగా విద్యార్థినులతో మాట్లాడి వారి సమస్యల్ని అడిగి తెలుసుకున్నారు.

మరోవైపు తనకు ఆలస్యమైన మంత్రి పదవి వస్తుందని అనుకుంటున్నట్లు చెప్పారు. మునుగోడు ప్రజల కోసం ప్రభుత్వంతో పోరాడేందుకు కూడా సిద్దమన్నారు. అదే విధంగా.. ఆర్ఆర్ఆర్ భూ నిర్వాసితుల కోసం ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి కూడా తీసుకొచ్చేందుకు రెడీ అన్నారు.

Read more: Ganesh Laddu Video: లక్ అంటే నీదే భయ్యా.. కేవలం 99 రూ.లకే.. 333 కేజీల లడ్డు గెల్చుకున్న విద్యార్థి.. ఎలా గంటే..?.. వీడియో వైరల్..

ఆలస్యమైన మంత్రి పదవి విషయంలో తనకు న్యాయం జరుగుతుందని భావిస్తున్నట్లు కోమటి రెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి చెప్పుకొచ్చారు. ఈ క్రమంలో కోమటి రెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి మంత్రి పదవిపై మరల ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు వార్తలలో నిలిచాయి.

 

