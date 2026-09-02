/Komatireddy Rajgopal: నేను ముఖ్యమంత్రి అవుతా.. బ్రహ్మదేవుడు కూడా ఆపలేడు: రాజగోపాల్‌ రెడ్డి

YSR Death Anniversary: సొంత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై తీవ్ర అసంతృప్తి స్వరం వినిపిస్తూ.. రేవంత్ రెడ్డిపై నేరుగా యుద్ధం చేస్తున్న మునుగోడు ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి మళ్లీ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. తాను ముఖ్యమంత్రి అవుతానని ప్రకటించారు. ఆ టైం వస్తే బ్రహ్మ దేవుడు కూడా ఆపలేడని స్పష్టం చేశారు. కొత్తవాళ్లు కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి వచ్చి కబ్జా చేయాలని చూస్తున్నారని.. కానీ తాను ఊరుకోనని స్పష్టం చేశారు. మళ్లీ కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకొస్తానని.. మళ్లీ వైఎస్సార్ రాజ్యం తీసుకొస్తానని కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి ప్రకటించారు.
నల్లగొండ జిల్లా నకిరేకల్ మండలంలోని స్వగ్రామం బ్రాహ్మణవెల్లంలలో ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజ్ గోపాల్ రెడ్డి పర్యటించారు. ఉమ్మడి ఏపీ మాజీ ముఖ్యమంత్రి డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డికి నివాళులర్పించిన అనంతరం ఎమ్మెల్యే రాజగోపాల్ రెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'కాంగ్రెస్ పార్టీ బలోపేతం కావాలంటే ఇతర పార్టీ నాయకులను తీసుకోవడం మంచిదే. కానీ మా ఇంట్లోకి వచ్చి మమ్మల్ని వెలగొడతాం అంటే ఊరుకోం' అని కొందరిని ఎమ్మెల్యే రాజగోపాల్ రెడ్డి హెచ్చరించారు. సీఎం సీఎం అంటున్నారు అవకాశం వస్తే ముఖ్యమంత్రి అవుతానని ప్రకటించారు. ఆ సమయం వస్తే బ్రహ్మదేవుడు కూడా ఆపలేడని స్పష్టం చేశారు.
మరోసారి MLA కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు
నేను సీఎం అవుతా
అదే టైం వస్తే బ్రహ్మ దేవుడు కూడా ఆపలెడు
రాష్ట్రంలో రాబోయేది రాజశేఖర్ రెడ్డి యుగం
తెలంగాణలో రాజశేఖర్ రెడ్డి కి అభిమానులు లక్షలాది మంది ఉన్నారు.
వైఎస్ఆర్ ఆశయాల కోసం పాటుపడుతా , వైఎస్ఆర్ స్ఫూర్తి తో… pic.twitter.com/f3najx7RIh
'కొత్తవాళ్లు కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి వచ్చి కబ్జా చేయాలని చూస్తే రాజగోపాల్ రెడ్డి ఊరుకోడు. కొంత మంది కాంగ్రెస్ పార్టీని కబ్జా చేయాలని చూస్తున్నారు. మళ్లీ కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి తీసుకొస్తా' అని కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి తెలిపారు. మళ్లీ వైఎస్సార్ రాజ్యం తీసుకొస్తానని ప్రకటించారు. 'పేద ప్రజలకు రైతులకు అండగా నిలిచిన వాడే అసలైన నాయకుడని అలా ప్రజల గుండెల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయిన వ్యక్తి వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి. పేద ప్రజలు కార్పొరేట్ వైద్యాన్ని అందుకుంటున్నారంటే అది రాజశేఖర్ రెడ్డి ప్రవేశపెట్టిన ఆరోగ్య శ్రీ పథకంతోనే. రైతులకు ఉచిత కరెంటు వైఎస్సార్ ప్రవేశపెట్టారు. పేద ప్రజల కోసం, రైతుల కోసం ఆయన తీసుకొచ్చిన పథకాలు దేశ చరిత్రలో ఏ నాయకుడు తీసుకురాలేదు' అని ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి తెలిపారు.
'ఆనాడు రాజశేఖరరెడ్డి ఒప్పించి నకిరేకల్, మునుగోడు నియోజకవర్గాల ఫ్లోరైడ్ భూతాన్ని తరిమికొట్టేందుకు కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి కొట్లాడి తెచ్చిన ప్రాజెక్టు ఉదయ సముద్రం ఎత్తిపోతల బ్రాహ్మణ వెల్లంల ప్రాజెక్టు. ఈ ప్రాజెక్టును వెంటనే పూర్తి చేసి రైతులకు సాగునీరు ఇచ్చాం' అని రాజగోపాల్ రెడ్డి వివరించారు. 'తెలంగాణలో రాజశేఖర్ రెడ్డికి అభిమానులు లక్షలాది మంది ఉన్నారు. వైఎస్సార్ ఆశయాల కోసం పాటుపడుతా. వైఎస్సార్ స్ఫూర్తితో రాజకీయాల్లోకి వచ్చా. ఎవరెన్ని కుట్రలు చేసినా వైఎస్సార్ శిష్యులం. మేము వైఎస్సార్ని మరవం' అని రాజగోపాల్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. నిజమైన కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలకు అన్యాయం జరగదని పార్టీ శ్రేణులకు భరోసా ఇచ్చారు.