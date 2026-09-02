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Komatireddy Rajgopal: నేను ముఖ్యమంత్రి అవుతా.. బ్రహ్మదేవుడు కూడా ఆపలేడు: రాజగోపాల్‌ రెడ్డి

Komatireddy Rajgopal Reddy Hot Comments: సొంత కాంగ్రెస్‌ పార్టీపై తీవ్ర అసంతృప్తితో రగిలిపోతున్న ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్‌ రెడ్డి మరోసారి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. కాంగ్రెస్‌ పార్టీని కొందరు కబ్జా చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని.. తాను కానివ్వనని స్పష్టం చేశారు. తాను ముఖ్యమంత్రి కూడా అవుతానని ప్రకటించారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Sep 02, 2026, 04:03 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 04:03 PM IST
Komatireddy Rajgopal: నేను ముఖ్యమంత్రి అవుతా.. బ్రహ్మదేవుడు కూడా ఆపలేడు: రాజగోపాల్‌ రెడ్డి
Image Credit: Komatireddy Rajgopal Reddy

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Komatireddy Rajgopal: నేను ముఖ్యమంత్రి అవుతా.. బ్రహ్మదేవుడు కూడా ఆపలేడు: రాజగోపాల్‌ రెడ్డి
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