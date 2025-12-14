English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Mallanna Kalyanam: నేడు మల్లన్న కల్యాణం.. 3 నెలల మహా జాతరకు వేళాయే..! లక్షలాది మంది భక్తులు..

Mallanna Kalyanam: నేడు మల్లన్న కల్యాణం.. 3 నెలల మహా జాతరకు వేళాయే..! లక్షలాది మంది భక్తులు..

Komuravelli Mallanna Kalyanam: మల్లన్న కల్యాణానికి వేళయింది. ఈరోజు నుంచే 3 నెలల పాటు జాతర కూడా జరగనుంది. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ప్రఖ్యాతిగాంచిన కొమురవెల్లి మల్లన్న వివాహం నేడు జరగనుంది. డిసెంబర్ 14వ తేదీ ఉదయం 10:45 గంటలకు స్వామివారి కల్యాణోత్సవం జరుగుతుందని దేవాదాయ శాఖ వెల్లడించింది.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Dec 14, 2025, 09:35 AM IST

Trending Photos

Lionel Messi: మెస్సీ మాయలో భారత్‌.. దిగ్గజ ఫుట్‌బాల్‌ ప్లేయర్‌ డైట్‌, ఫిట్నెస్‌ సీక్రెట్‌ ఇదే..!
7
Lionel Messi diet
Lionel Messi: మెస్సీ మాయలో భారత్‌.. దిగ్గజ ఫుట్‌బాల్‌ ప్లేయర్‌ డైట్‌, ఫిట్నెస్‌ సీక్రెట్‌ ఇదే..!
Sobhita Dhulipala: నాగచైతన్య తో పెళ్లి వల్ల నా కల నెరవేరకుండానే పోయింది.. శోభిత ఎమోషనల్..
5
Sobhita Dhulipala Emotional Comments
Sobhita Dhulipala: నాగచైతన్య తో పెళ్లి వల్ల నా కల నెరవేరకుండానే పోయింది.. శోభిత ఎమోషనల్..
Sara Arjun: దురుంధర్ ఫేమ్ ‘సారా అర్జున్’ ఎవరు.. ? తెలుగు సినిమాతో ఈమె కున్న సంబంధం ఇదే..!
5
Sara Arjun
Sara Arjun: దురుంధర్ ఫేమ్ ‘సారా అర్జున్’ ఎవరు.. ? తెలుగు సినిమాతో ఈమె కున్న సంబంధం ఇదే..!
Messi Tour Cancel: కలకత్తాలో రచ్చ.. అన్యూహంగా మెస్సీ హైదరాబాద్‌ పర్యటన రద్దు?
6
Lionel Messi
Messi Tour Cancel: కలకత్తాలో రచ్చ.. అన్యూహంగా మెస్సీ హైదరాబాద్‌ పర్యటన రద్దు?
Mallanna Kalyanam: నేడు మల్లన్న కల్యాణం.. 3 నెలల మహా జాతరకు వేళాయే..! లక్షలాది మంది భక్తులు..

Komuravelli Mallanna Kalyanam: మల్లన్న జాతరకు వేళాయే..దక్షిణాదిలో అతిపెద్ద జాతర ఇది. ఎన్నో రోజులుగా ఎదురుచూస్తున్న తెలంగాణ వాసులకు కనుల పండుగ జరుపుకునే మల్లన్న కళ్యాణం వచ్చేసింది. ఈరోజు ఆదివారం మార్గశిర చివరి ఆదివారం రోజున కొమురవెల్లి మల్లన్న కళ్యాణోత్సవం అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతుంది. ప్రభుత్వం కూడా స్వామివారి కోసం పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించనున్నారు. ఈరోజు ఉదయం 10:45 గంటల సమయంలో మల్లన్న కళ్యాణోత్సవం జరుగుతుంది.

Add Zee News as a Preferred Source

ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన సిద్ధిపేట చేరియాల్‌లో మల్లన్న గురించి ప్రత్యేక పరిచయం అవసరం లేదు. ఎన్నో వందల ఎల్లో క్రితం ఈయన ఈ ఇక్కడ వెలిశారు అని నమ్ముతారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రతి ఏడాది పెద్ద సంఖ్యలో జాతరకు వస్తారు. లక్షలాది మంది భక్తులు మల్లన్నను దర్శించుకుంటారు. మార్గశిర మాసం మొదటి ఆదివారం కొమురవెల్లి మల్లన్న జాతర ప్రారంభం అవుతుంది.

ఘనంగా ఈ వేడుకలు తెలంగాణవ్యాప్తంగా పట్నం సమర్పించే ఆనవాయితీ ఇక్కడ ఉంది. స్వామివారికి ఈ రంగవళ్లులతో కూడిన పట్నం అందజేస్తారు. మార్గశిర మాసం చివరి ఆదివారం రోజున జరిగే ఈ కల్యాణోత్సవం ఎంతో వేడుకగా జరుగుతుంది. కేవలం తెలంగాణ మాత్రమే కాదు ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక, ఛత్తీస్‌గఢ్‌, మహారాష్ట్ర నుంచి కూడా భక్తులు ఈ జాతరకు వస్తారు. మల్లన్న బలిజ మేడలమ్మ, కేతమ్మతోపాటు ఆయనకు వివాహం జరగనుంది. ఈ వివాహ మహోత్సవం వేడుకకు లక్షలాదిమంది భక్తులు కనులారా తరించనున్నారు. తోట భావి వద్ద ఇప్పటికే కళ్యాణోత్సవానికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు. ఇక దేవాదాయ శాఖ మంత్రి కొండ సురేఖ కూడా ఈ స్వామివారికి పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించనున్నారు. జనగాం ఎమ్మెల్యే పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డి ఇతర అధికారులు కూడా ఈ వేడుకకు హాజరవుతారు.

ఈ భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో ఈ జాతరకు హాజరై స్వామి వారికి పట్నం చెల్లించుకుంటారు బ్రహ్మోత్సవాలు కూడా ఇక్కడ వైభవంగా జరుగుతాయి. హైదరాబాద్ నుంచి కూడా ఎక్కువ మొత్తంలో భక్తులు కొమురవెల్లి చేరుకుంటారు. ప్రధానంగా శనివారం ఎక్కువ మొత్తంలో భక్తులు వస్తారు. కాబట్టి పట్నం వారమని కూడా పిలుస్తారు. ఆదివారం స్వామివారికి మొక్కులు చెల్లించుకుని సోమవారం కూడా అక్కడే ఉండే ఆనవాయితీ ఉంది. సంక్రాంతి నుంచి ఉగాది వరకు కూడా బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా మూడు నెలల పాటు జరిగే ఏకైక క్షేత్రం ఇది. స్వామి వారు 11వ శతాబ్దంలో ఒక వెలసినట్లుగా శిలా శాసనాల ద్వారా తెలుస్తోంది. ఈ పర్వతం క్రింద 500 ఏళ్ల క్రితం మట్టితో తయారు చేసిన విగ్రహం ఏర్పడింది. ఓ గొర్రెల కాపరికి కలలో కనిపించి తాను అక్కడ వెలసానని చెప్పాడట. ఈ నేపథ్యంలో అక్కడికి వెళ్లి చూడగా చెక్కుచెదరని విగ్రహం ఉంది. నాభి వద్ద పుట్ట లింగంతో మల్లన్న భక్తులకు దర్శనమిస్తారు.

ఇదీ చదవండి:  హైదరాబాద్‌లో అమానుషం.. దారుణంగా నేలకేసి కొట్టి 11 ఏళ్ల కొడుకును పొట్టనబెట్టుకున్న పినతండ్రి, సీసీ ఫూటేజ్‌..!

ఇదీ చదవండి:   న్యూ ఇయర్‌ వేడుకలకు పోలీసుల కొత్తకోడ్‌.. పబ్బులు, క్లబ్బులకు సీపీ ఆదేశాలు..!  

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Komuravelli Mallanna KalyanamMallanna Jathara 2025Komuravelli Temple FestivalMallanna Kalyanotsavam Live

Trending News