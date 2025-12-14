Mallanna Kalyanam: నేడు మల్లన్న కల్యాణం.. 3 నెలల మహా జాతరకు వేళాయే..! లక్షలాది మంది భక్తులు..

Komuravelli Mallanna Kalyanam: మల్లన్న జాతరకు వేళాయే..దక్షిణాదిలో అతిపెద్ద జాతర ఇది. ఎన్నో రోజులుగా ఎదురుచూస్తున్న తెలంగాణ వాసులకు కనుల పండుగ జరుపుకునే మల్లన్న కళ్యాణం వచ్చేసింది. ఈరోజు ఆదివారం మార్గశిర చివరి ఆదివారం రోజున కొమురవెల్లి మల్లన్న కళ్యాణోత్సవం అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతుంది. ప్రభుత్వం కూడా స్వామివారి కోసం పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించనున్నారు. ఈరోజు ఉదయం 10:45 గంటల సమయంలో మల్లన్న కళ్యాణోత్సవం జరుగుతుంది.
ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన సిద్ధిపేట చేరియాల్లో మల్లన్న గురించి ప్రత్యేక పరిచయం అవసరం లేదు. ఎన్నో వందల ఎల్లో క్రితం ఈయన ఈ ఇక్కడ వెలిశారు అని నమ్ముతారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రతి ఏడాది పెద్ద సంఖ్యలో జాతరకు వస్తారు. లక్షలాది మంది భక్తులు మల్లన్నను దర్శించుకుంటారు. మార్గశిర మాసం మొదటి ఆదివారం కొమురవెల్లి మల్లన్న జాతర ప్రారంభం అవుతుంది.
ఘనంగా ఈ వేడుకలు తెలంగాణవ్యాప్తంగా పట్నం సమర్పించే ఆనవాయితీ ఇక్కడ ఉంది. స్వామివారికి ఈ రంగవళ్లులతో కూడిన పట్నం అందజేస్తారు. మార్గశిర మాసం చివరి ఆదివారం రోజున జరిగే ఈ కల్యాణోత్సవం ఎంతో వేడుకగా జరుగుతుంది. కేవలం తెలంగాణ మాత్రమే కాదు ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక, ఛత్తీస్గఢ్, మహారాష్ట్ర నుంచి కూడా భక్తులు ఈ జాతరకు వస్తారు. మల్లన్న బలిజ మేడలమ్మ, కేతమ్మతోపాటు ఆయనకు వివాహం జరగనుంది. ఈ వివాహ మహోత్సవం వేడుకకు లక్షలాదిమంది భక్తులు కనులారా తరించనున్నారు. తోట భావి వద్ద ఇప్పటికే కళ్యాణోత్సవానికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు. ఇక దేవాదాయ శాఖ మంత్రి కొండ సురేఖ కూడా ఈ స్వామివారికి పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించనున్నారు. జనగాం ఎమ్మెల్యే పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డి ఇతర అధికారులు కూడా ఈ వేడుకకు హాజరవుతారు.
ఈ భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో ఈ జాతరకు హాజరై స్వామి వారికి పట్నం చెల్లించుకుంటారు బ్రహ్మోత్సవాలు కూడా ఇక్కడ వైభవంగా జరుగుతాయి. హైదరాబాద్ నుంచి కూడా ఎక్కువ మొత్తంలో భక్తులు కొమురవెల్లి చేరుకుంటారు. ప్రధానంగా శనివారం ఎక్కువ మొత్తంలో భక్తులు వస్తారు. కాబట్టి పట్నం వారమని కూడా పిలుస్తారు. ఆదివారం స్వామివారికి మొక్కులు చెల్లించుకుని సోమవారం కూడా అక్కడే ఉండే ఆనవాయితీ ఉంది. సంక్రాంతి నుంచి ఉగాది వరకు కూడా బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా మూడు నెలల పాటు జరిగే ఏకైక క్షేత్రం ఇది. స్వామి వారు 11వ శతాబ్దంలో ఒక వెలసినట్లుగా శిలా శాసనాల ద్వారా తెలుస్తోంది. ఈ పర్వతం క్రింద 500 ఏళ్ల క్రితం మట్టితో తయారు చేసిన విగ్రహం ఏర్పడింది. ఓ గొర్రెల కాపరికి కలలో కనిపించి తాను అక్కడ వెలసానని చెప్పాడట. ఈ నేపథ్యంలో అక్కడికి వెళ్లి చూడగా చెక్కుచెదరని విగ్రహం ఉంది. నాభి వద్ద పుట్ట లింగంతో మల్లన్న భక్తులకు దర్శనమిస్తారు.
