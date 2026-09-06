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నా వల్లే మా అమ్మను బలి చేశారు.. తిండి, నిద్ర లేదు, బోరున ఏడ్చిన కొండా సుస్మిత!

కొండా సురేఖను క్యాబినెట్ నుండి తొలగించడంపై ఆమె కుమార్తె కొండా సుస్మిత తీవ్రంగా స్పందించారు. ఒక ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ, "నేను మాట్లాడితే మా అమ్మని బలి చేయడం సరికాదన్నారు.. ఎంపీపీ స్థాయి నుండి సురేఖ ఈ స్థాయికి ఎదిగారని, కానీ రేవంత్ రెడ్డి ఆమెపై పగ పెంచుకుని ఇలా చేశారని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో ఉదయం నుండి వైరల్ అవుతోంది.

Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 06, 2026, 07:27 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 07:27 AM IST
నా వల్లే మా అమ్మను బలి చేశారు.. తిండి, నిద్ర లేదు, బోరున ఏడ్చిన కొండా సుస్మిత!
Image Credit: Konda Sushmitha Comments

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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నా వల్లే మా అమ్మను బలి చేశారు.. తిండి, నిద్ర లేదు, బోరున ఏడ్చిన కొండా సుస్మిత!
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