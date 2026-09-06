/నా వల్లే మా అమ్మను బలి చేశారు.. తిండి, నిద్ర లేదు, బోరున ఏడ్చిన కొండా సుస్మిత!

Konda Sushmitha Comments: "రేవంత్ రెడ్డి మా అమ్మపై పగ పెంచుకొని ఇలా చేశారు. నేను ఆరోజు వ్యక్తిగతంగా మాట్లాడాలని అనుకున్నాను, పార్టీ గురించి కాదు. నేను తిండి తినలేకపోతున్నా, నిద్రపోలేకపోతున్నా మా అమ్మ ఏం తప్పు చేసింది?" అంటూ కొండా సుస్మిత విలపించారు. ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఆమె మాట్లాడుతూ.. "నేను మాట్లాడితే మా అమ్మను బలి చేయడం సరికాదు. ఎంపీపీ నుండి ఈ స్థాయికి సురేఖ ఎదిగారు, కానీ రేవంత్ రెడ్డి ఆమెపై పగ పెంచుకోవడం సరైనది కాదు. తన శాఖలో ఎలాంటి తప్పు జరగలేదు, మా అమ్మ ఏం తప్పు చేసింది?" అని ప్రశ్నించారు.
అయితే, ఈ నెల సెప్టెంబర్ మూడవ తేదీన కొండా సురేఖను మంత్రి పదవి నుండి ప్రభుత్వం తొలగించిన సంగతి తెలిసిందే. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చేసిన సిఫార్సుకు గవర్నర్ ఆమోదం తెలిపారు. ఆ తర్వాత లోక్సభకు రేవంత్ వెళ్ళగా, ఆయన ముందే గవర్నర్ లేఖపై సంతకం చేశారు. వెంటనే ఉత్తర్వులు కూడా జారీ అయ్యాయి. కొండా సుస్మిత చేసిన వ్యాఖ్యలతో సురేఖపై కాంగ్రెస్ అధిష్టానం కూడా గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. తొలగింపు అనంతరం వెంటనే ఆమె బుల్లెట్ ప్రూఫ్ వాహనాన్ని స్వాధీనం చేసుకోవడంతో పాటు, ఎస్కార్ట్లో ఉండే ఇంటెలిజెన్స్ 4+4 గన్ మెన్లను కూడా తొలగించారు. హనుమకొండలోని ఆమె నివాసం వద్ద కూడా బందోబస్తును రద్దు చేశారు.
కొండా సుస్మిత వ్యాఖ్యలు:
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన కొండా సురేఖ బర్తరఫ్కు కారణమైన సుస్మిత వ్యాఖ్యలు ఇవే.. సీఎం అవ్వగానే రేవంత్ రెడ్డికి కళ్లు నెత్తికెక్కాయని కొండా సుస్మిత సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. పరకాలలో రేవురి ప్రకాష్ రెడ్డి పోటీకి రేవంత్ ఎలా అవకాశం ఇస్తారంట? డైపర్లు వేసుకుని తిరిగే ఊరికి టికెట్ ఎలా ఇస్తారంటా? అని ఆమె ప్రశ్నించారు. రేవంత్ సోదరులు రాష్ట్రం దోచుకుంటున్నారని, సీఎంకు ఒకవైపు పొంగు ఉంది, అది ఎక్కువ సేపు పొంగదన్నారు. కాంగ్రెస్ టికెట్ ఇవ్వకపోతే ఇండిపెండెంట్ గా పోటీ చేస్తానని కూడా ఆమె ప్రకటించారు.
ఈ వ్యాఖ్యలకు కొండా సురేఖ కూడా రియాక్ట్ అయ్యారు. సుస్మిత చేసిన వ్యాఖ్యల వివాదంలో తన తప్పులేదని ఆమె ఖర్గేకు కూడా స్పష్టం చేశారు. "నా కూతురికి ఏదైనా మాట్లాడే హక్కు ఉంది, నేను వద్దని చెప్పలేను. బీసీ మహిళలమైనా నాపై చర్యలు తీసుకోవడం కరెక్ట్ కాదు. నేను పద్మశాలి, నా భర్త మున్నూరు కాపు. ఈ సామాజిక వర్గాల ఓటర్లు రాష్ట్రంలో 16% ఉన్నారు" అని ఆమె పేర్కొన్నారు.
కొండా సురేఖను తొలగించకముందు ఆమె సీఎం రేవంత్ రెడ్డితో భేటీ అయిన సంగతి తెలిసిందే. మరో మంత్రి సీతక్కతో కలిసి జూబ్లీహిల్స్లోని ఆయన నివాసానికి వెళ్లి, రేవంత్ రెడ్డికి బొట్టు పెట్టి రాఖీ కట్టారు. ఆ సమయంలో ఇరువురూ నవ్వుతూ సరదాగా కనిపించడంతో వివాదం ముగిసిందని అందరూ అనుకున్నారు.
కాంగ్రెస్లోనే ఉంటాం..
అయితే సుస్మిత వ్యాఖ్యలపై ఆమె తండ్రి మురళి కూడా స్పందించారు. ఆమె వ్యాఖ్యలకు తమకు సంబంధం లేదని, అవి ఆమె వ్యక్తిగత నిర్ణయాలని చెప్పారు. ప్రశ్నించే హక్కు తమకు లేదని, ఏ పరిస్థితుల్లోనూ కాంగ్రెస్ పార్టీని వీడబోమని ఆయన స్పష్టం చేశారు. మరోవైపు, కొండా సురేఖ చిన్నారెడ్డి ఎపిసోడ్లో హైకమాండ్ తరపున రేవంత్ రెడ్డి క్లియర్ మెసేజ్ ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. ఆయన చెప్పిందే ఫైనల్ అని, మిగిలిన అసంతృప్తి నేతలకు ఒక పరీక్షగా లేదా హెచ్చరికగా భావించవచ్చు.
కొండా సురేఖ రాజకీయ ప్రస్థానం విషయానికి వస్తే..
1999లో శాయంపేట నుండి తొలిసారి కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు. ఆ తర్వాత 2004లో అక్కడి నుండే విజయం సాధించారు. 2009లో పరకాల నుండి గెలిచి మంత్రి అయ్యారు. వైఎస్ మరణం తర్వాత జగన్ వెంట నడిచి 2013లో వైసీపీలో చేరారు. 2014 ఎన్నికలకు ముందు టీఆర్ఎస్ లో చేరి వరంగల్ నుండి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు. 2018లో టికెట్ రాకపోవడంతో మళ్ళీ కాంగ్రెస్లోకి వచ్చి పరకాల నుండి పోటీ చేసి ఓడిపోయారు. చివరగా 2023లో వరంగల్ నుండి గెలిచి మంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టారు.
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