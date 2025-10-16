Konda Surekha Controversy: అపుడు సమంత.. ఇపుడు సుమంత్..కొండా సురేఖ మంత్రి పోస్ట్ ఊస్టింగేనా..?

Konda Surekha Controversy: నాగార్జున కోడలు సమంతపై అప్పట్లో కొండా సురేఖ చేసిన వ్యాఖ్యలు పెద్ద దుమారమే లేపాయి. తాజాగా మరోసారి నాగ్ ఫ్యామిలీని టార్గెట్ చేయడం తెలంగాణ, సినీ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. తనను టార్గెట్ చేస్తే.. ఎదుటివారికే నష్టం అంటూ మంత్రి కొండా సురేఖ భర్త కొండా మురళి తీవ్ర హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. తనపై గతంలో చాలా కుట్రలు జరిగాయని గుర్తు చేశారు. ఎన్నో సార్లు దెబ్బతిని ఈ స్థాయిలో ఉన్నానని గుర్తు చేశారు. రాత్రి సుమంత్ ఎపిసోడ్ తనకు తెలియదని అన్నారు. తన బిడ్డకు మాట్లాడే స్వేచ్ఛ ఉందన్నారు. అయితే ఆమె ఏం మాట్లాడిందో తనకు తెలియదని అన్నారు. ఇక నిన్న అర్థరాత్రి తన ఇంటి వద్ద హైడ్రామా జరిగిన నేపథ్యం మంత్రి పొన్నం ఇంటికి వెళ్లారు మంత్రి కొండా సురేఖ. ఇవాళ కేబినెట్ కీలక భేటీ ఉండటంతో కొండా సురేఖ మంత్రి పొన్నంను కలవడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.
గత కొన్ని రోజులుగా కొండా సురేఖ వ్యవహారం ప్రభుత్వంలో పెద్ద రచ్చకు దారితీస్తోంది. ఇదే క్రమంలో బుధవారం అర్థ రాత్రి మంత్రి కొండా సురేఖ ఇంట్లో హైడ్రామా చోటు చేసుకుంది. మంత్రి మాజీ ఓఎస్డీ సుమంత్ను అరెస్ట్ చేయడానికి బుధవారం అర్థరాత్రి కొండా సురేఖ ఇంటికి వచ్చిన వరంగల్ టాస్క్ఫోర్స్ పోలీసులను మంత్రి కుమార్తె సుస్మిత అడ్డుకున్నారు. మంత్రి కొండా సురేఖ ఓఎస్డీగా పనిచేసిన ఎన్. సుమంత్ను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మంగళవారమే విధుల నుంచి తొలగించింది. తెలంగాణ కాలుష్య నియంత్రణ మండలి లో ఓఎస్డీగా నియమితులైన సుమంత్పై అధికారులపై ఒత్తిడి తేవడం, కాలుష్య పరిశ్రమల నిర్ణయాల్లో జోక్యం చేసుకోవడం వంటి తీవ్ర అవినీతి ఆరోపణలు రావడంతో ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాల మేరకు ఈ చర్య తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ముఖ్యంగా, డెక్కన్ సిమెంట్ కంపెనీ ఫైలు విషయంలో సుమంత్ తుపాకీతో బెదిరించారని ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఈ ఆరోపణలపై విచారణ అనంతరం ప్రభుత్వం అతడిపై వేటు వేసింది. విధుల నుంచి తొలగించబడిన సుమంత్.. మంత్రి సురేఖ నివాసంలోనే ఉన్నారనే సమాచారంతో బుధవారం రాత్రి మఫ్టీలో ఉన్న వరంగల్ టాస్క్ఫోర్స్ పోలీసులు నలుగురు వ్యక్తులుగా మంత్రి ఇంటికి వచ్చారు. సుమంత్ను అరెస్ట్ చేసేందుకు ప్రయత్నించగా.. మంత్రి కొండా సురేఖ కుమార్తె కొండా సుష్మిత వారిని గేటు వద్దే అడ్డుకున్నారు.
ఆ నలుగురు వ్యక్తులపై సుస్మిత ప్రశ్నల వర్షం కురిపించారు. తాము ఏ ప్రభుత్వంలో ఉన్నామో అర్థం కావడం లేదంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. సుమంత్పై నమోదైన కేసు వివరాలు స్పష్టంగా చెప్పకుండా, అరెస్ట్ వారెంట్ చూపించకుండా తమ ఇంట్లోకి ప్రవేశించేది లేదని ఖరాఖండీగా తేల్చి చెప్పారు. ఈ విషయం మీడియాకు తెలియడంతో అక్కడికి చేరుకుంది. పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారడంతో పోలీసులు వెనక్కి తగ్గారు. తమ కుటుంబంపై రాజకీయ కుట్ర జరుగుతోందని సుష్మిత మండిపడ్డారు. బీసీ మంత్రి అయిన తన తల్లి కొండా సురేఖను రాజకీయంగా అణగదొక్కే ప్రయత్నం జరుగుతోందన్నారు. రెడ్లందరూ కలిసి తమ ఫ్యామిలీని టార్గెట్ చేశారని విమర్శించారు. ఈ వ్యాఖ్యలు పెను దుమారం రేపాయి. అటు మీడియా ఎదుటే సుమంత్తో కలిసి కారులో అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోవడం చర్చకు దారి తీసింది.
Read more: గోవా నుంచి మన రాష్ట్రానికి ఎంత మద్యం తీసుకురావచ్చో తెలుసా..! చట్టం ఏం చెబుతోందంటే..
Read more: మన దేశంలో అత్యంత సంపన్న మంత్రులు వీళ్లే.. లిస్టులో తెలుగు వాళ్లే టాప్..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.