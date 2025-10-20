Konda Surekha with Revanth: పండగ పూట బిగ్ ట్విస్ట్.. రేవంత్ తో భేటీ అయిన కొండా సురేఖ దంపతులు..ఎందుకో తెలుసా..?

Konda Surekha couple meets with cm revanth reddy: ఇటీవల మంత్రి కొండా సురేఖ వివాదం పీక్స్ కు చేరిన విషయం తెలిసిందే. మేడారం డెవలప్ మెంట్ పనుల్లో టెండర్ల విషయంలో మంత్రి పొంగులేటీ వర్సెస్ కొండా సురేఖల మధ్య వివాదం రాజుకుంది. మరోవైపు కొండా సురేఖ ఓఎస్డీని తొలగించడం పెద్ద రచ్చకు దారితీసింది.
కొండా సురేఖ నివాసంలో మాజీ ఓఎస్డీ ఉండగా.. టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు రాత్రి పూట రావడం, కొండా సురేఖ కూతురు పోలీసులతో వాగ్వాదంకు దిగడం రచ్చగా మారిన విషయం తెలిసిందే. దీంతో కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ దీనిలో ఇన్వాల్స్ అయి సమస్యలను పరిష్కరించింది. కానీ సుస్మిన చేసిన వ్యాఖ్యల దుమారం ఇంకా కొనసాగుతుంది.
వాటాల్లో తేడాలు రావడంతో కాంగ్రెస్ నేతలు.. రోడ్డున పడ్డారంటూ బీఆర్ఎస్ నేతలు విమర్శిస్తున్నారు.ఈ క్రమంలో తాజాగా.. కొండా సురేఖ దంపతులు సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని కలవడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.
ప్రస్తుతం దేశమంత కూడా దీపావళి సంబరాలు జరుపుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో రేవంత్ రెడ్డి నివాసంలో డిప్యూటీ సీఎం మల్లు భట్టీ విక్రమార్క, పీసీసీ చీఫ్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్, కొండా సురేఖ దంపతులు ప్రత్యేకంగా భేటీ అయ్యారు.
సీఎం రేవంత్ కు దీపావళి పండగ విషేస్ చెప్పారు. అయితే.. తాజాగా.. పరిణామాలపై సీఎం రేవంత్ తో కొండా దంపతులు చర్చించినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. మొత్తంగా అసలు కొండా దంపతులు.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డితో భేటీ కావడంపై రాజకీయాంగా మరోసారి హట్ టాపిక్ గా మారింది.
