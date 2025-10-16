English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Konda Surekha Daughter Video: మా జోలికి వస్తే బాగుండదు.!. రేవంత్‌కు కొండా సురేఖ కూతురు మాస్ వార్నింగ్.. వీడియో..

Konda surekha osd issue: కొండా సురేఖ నివాసం దగ్గర అర్ధరాత్రి పూట హైడ్రామా నెలకొంది.ఈ క్రమంలో కొండా సురేఖ కూతురు సుష్మిత సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, పొంగులేటీ శ్రీనివాస్ రెడ్డిలు కలిసి బీసీ మంత్రుల్ని అణగతొక్కాలని చూస్తున్నారని అన్నారు.  తమ కుటుంబం జోలికి వస్తే తీవ్ర పరిణామాలుంటాయని హెచ్చరించారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 16, 2025, 07:06 AM IST
Konda Surekha daughter Sushmita mass warning to cm revanth reddy: తెలంగాణలో ఒకవైపు జుబ్లీహిల్స్  ఉప ఎన్నికల వేడి కొనసాగుతుంది. అన్నిపార్టీలు ఇప్పటికే బరిలో  తమ తమ పార్టీ అభ్యర్థులు పేర్లను ఖరారు చేశారు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ లో మాత్రం సొంత పార్టీకి చెందిన మంత్రుల మధ్య రచ్చ తారా స్థాయికి చేరింది. ముఖ్యంగా దేవాదాయ, అటవీ శాఖ మాత్రం కొండా సురేఖ వివాదం తెలంగాణలో హాట్ టాపిక్ గా మారింది.

కొండా సురేఖ ఇటీవల తనను కొంత మంది రెడ్డి మంత్రులు టార్గెట్ చేశారని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.  అంతేకాకుండా.. ఇటీవల సీఎం రేవంత్ పర్యాటనకు కూడా దూరంగా ఉన్నారు. ఈ క్రమంలో   నిన్న అర్ధరాత్రి వేళ హైదరాబాద్ లోని కొండా సురేఖ నివాసం దగ్గర హైడ్రామా నెలకొంది.  ఇటీవల  ఓఎస్డీ గా పనిచేస్తున్న సుమంత్ ను ప్రభుత్వం తొలగించింది.

అయితే.. సుమంత్ కొండా సురేఖ నివాసంలో ఉన్నాడన్న సమాచారంతో టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు అక్కడకు చేరుకొవడంతో హైడ్రామా నెలకొంది. సుమంత్.. హుజూర్ నగర్ నియోజకవర్గంలో డెక్కన్ సిమెంట్స్ కంపెనీ వారిని డబ్బుల ఇవ్వాలని గన్ పెట్టి బెదిరించినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి.

ఈ క్రమంలో  మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఐజీకి ఫిర్యాదు చేశారని ప్రచారం జరుగుతుంది. దీంతో టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు. ఈ నేపథ్యంలో.. కొండా సురేఖ కూతురు సుస్మిత రెడ్డి పోలీసులతో వాగ్వాదంకు దిగారు. అదే సమయంలో..కొండా సురేఖ సుమంత్ లు బైటకు వచ్చి ఒకే కారులో బైటకు వెళ్లిపోయారు.

టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులతో కొండా సురేఖ వాగ్వాదంకు దిగారు.  తమను పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి, వేంనరేందర్ రెడ్డి, రేవంత్ రెడ్డి టార్గెట్ చేశారని ఫైర్ అయ్యారు. బీసీ మంత్రులను తొక్కాలని చూస్తున్నారన్నారు. 

Read more: Rs Praveen kumar: గ్రూప్-2 నియామక పత్రాలు ఎలా ఇస్తారు..?.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై ఆర్ ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

ఇది కరెక్ట్ కాదు, మేము అన్ని పార్టీల్లో కొట్లాడాము కానీ.. సొంత పార్టీతో ఎప్పుడూ కొట్లాడలేదన్నారు. తమ జోలికి వస్తే.. సుమంత్‌కి మాత్రం ఏమైనా హాని జరిగితే మాత్రం ప్రభుత్వం తీవ్ర పరిణామాలు ఎదురుకోవాల్సి  ఉంటుందని కొండా సుష్మిత రేవంత్ కు మాస్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. దీంతో తెలంగాణలో కొండా సురేఖ వ్యవహారం పెనుదుమారంగా మారింది.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Konda surekhaOsd Sumanthkonda surekha controversyHyderabadKonda Surekha issue

