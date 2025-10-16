English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Konda Surekha Daughter Video: మేం ఫైటర్స్.. ఏంపీకలేరు.!. రేవంత్ రెడ్డికి కొండా సురేఖ కూతురు మాస్ ధమ్కీ.. వీడియో..

Konda surekha ex osd controversy: కొండా సురేఖ కూతురు సుస్మిత తమ ఇంటి చుట్టు భారీగా పోలీసులు చేరుకున్నారన్నారు. అంతే కాకుండా.. బీసీ మంత్రిని తొక్కేయాలని రేవంత్ రెడ్డి, పొంగులేటి కలిసి ఆడుతున్న డ్రామాలంటూ సీరియస్ అయ్యారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 16, 2025, 09:45 AM IST
  • రేవంత్ పై కొండా కూతురు సంచలన వ్యాఖ్యలు..
  • కార్యకర్తలకు అండగా ఉంటామని వ్యాఖ్యలు..

Konda Surekha daughter sushmitha slams on revath reddy over osd issue: తెలంగాణాలో ప్రస్తుతం మంత్రి కొండా సురేఖ వివాదం తారాస్థాయికి చేరింది.ఈ క్రమంలో  హైదరాబాద్​లోని జూబ్లీహిల్స్​లో ఉన్న మంత్రి కొండా సురేఖ ఇంటి వద్ద రాత్రి హైడ్రామా నెలకొంది. సురేఖ నివాసంలో ఆమె మాజీ ఓఎస్డీ సుమంత్‌ ఉన్నాడని పోలీసులకు సమాచారం అందడంతో  మఫ్టీలో ఉన్న పోలీసులు అక్కడికి చేరుకున్నారు.

సుమంత్‌పై వచ్చిన ఫిర్యాదుల నేపథ్యంలో అతడిని అదుపులోకి తీసుకునేందుకు వచ్చామన్నారు. ఈ క్రమంలో కొండా సురేఖ కూతురు సుస్మిత అడ్డుకున్నారు. ఆ తర్వాత కొండా సురేఖ, సుమంత్ ను తన కారులో ఎక్కించుకుని తీసుకెళ్లారు.  ఈ క్రమంలో కొండా సురేఖ కూతురు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, మంత్రి పొంగులేటీ శ్రీనివాస్, వేం నరేందర్ రెడ్డిపై సంచలన ఆరోపణలు చేశారు.

 

కొండా దంపతుల మీద కుట్రలు చేస్తున్నారన్నారు. బీసీ మంత్రుల్ని అణగతొక్కేందుకు ఈ విధంగా చేశారన్నారు. మరోవైపు డెక్కన్​ సిమెంట్​ వాళ్లను సుమంత్​ గన్​తో బెదిరించారని ఒక మంత్రి ఫిర్యాదు చేసినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. దీనిపై తాజాగా.. పోలీసులు  మాత్రం ఫిర్యాదు అందలేదని, ఆరోపణలపై విచారణకుమాత్రమే తాము వచ్చామన్నారు.

మరోవైపు.. సుస్మిత మాట్లాడుతూ తమ ఇంటి చుట్టు భారీగా బలగాలు ఉన్నాయన్నారు. అసలు ఆరోపణలు ఏంటనే విషయాలను కూడా పోలీసులు సరిగ్గా చెప్పడంలేదన్నారు.    తాము కార్యకర్తలకు అండగా ఉంటామన్నారు. తమకు పోరాటాలు కొత్తేమీ కాదన్నారు. తాను కూడా ఎన్నో పోరాటాలు చేశానని విషయంను గుర్తు చేశారు.

Read more: Konda Surekha Daughter Video: మా జోలికి వస్తే బాగుండదు.!. రేవంత్‌కు కొండా సురేఖ కూతురు మాస్ వార్నింగ్.. వీడియో..

కార్యకర్తలు అధైర్య పడాల్సిన అవసరంలేదన్నారు.  డబ్బులు, పదవులు శాశ్వతం కాదని, కార్యకర్తల కోసం కొండా కుటుంబం ఎల్లవేళల అండగా ఉంటుందన్నారు. పోలీసులు, రేవంత్ రెడ్డి, పొంగులేటీ బెదిరింపులకు వెనక్కు తగ్గేది లేదని చెబుతూ ఒక వీడియోను రిలీజ్ చేశారు.

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

