/Konda Surekha: నా ఆత్మగౌరవం కాపాడాలి.. రాహుల్‌ గాంధీకి రాసిన లేఖ బహిర్గతం చేసిన కొండా సురేఖ

Konda Surekha vs Revanth Reddy: తనపై చర్యలు తీసుకునేముందు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధిష్టానానికి మంత్రి కొండా సురేఖ కీలక లేఖలు రాశారు. వాటిలో రేవంత్ రెడ్డిపై తీవ్ర ఆరోపణలు చేయడమే కాకుండా ఆధారాలు కూడా పొందుపర్చారు. వేటు పడిన అనంతరం కొండా సురేఖ వాటిని విడుదల చేశారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినేత్రి సోనియా గాంధీతోపాటు రాహుల్ గాంధీకి కూడా కొండా సురేఖ రాశారు. రాహుల్ గాంధీకి రాసిన లేఖతోపాటు పెన్డ్రైవ్లో సాక్ష్యాలు పొందుపర్చారు.
సోనియా గాంధీకి లేఖ రాసిన మరుసటి రోజే ఆగస్టు 23వ తేదీన తెలంగాణ అటవీ, పర్యావరణ, దేవాదాయ శాఖ మంత్రి కొండా సురేఖ ఏఐసీసీ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీకి కూడా 6 పేజీల సమగ్ర లేఖ రాశారు. రాష్ట్రంలో బీసీ మహిళా మంత్రినైన తనపై రేవంత్ రెడ్డి నాయకత్వంలో జరుగుతున్న రాజకీయ, పరిపాలనాపరమైన వివక్షపై తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. రేవంత్ రెడ్డితోపాటు సొంత పార్టీ ఎమ్మెల్యేల తీరు, ప్రభుత్వంలో తనకు జరిగిన అవమానాలను రాహుల్ గాంధీకి లేఖలో మంత్రి కొండా సురేఖ వివరించారు. ఈ సందర్భంగా రేవంత్ రెడ్డికి వ్యతిరేకంగా ఫిర్యాదు చేశారు.
31 ఏళ్ల తన రాజకీయ ప్రస్థానాన్ని, పార్టీ పట్ల నిబద్ధతను పరిగణనలోకి తీసుకుని, ఒక బీసీ మహిళా సీనియర్ నాయకురాలిగా తన ఆత్మగౌరవాన్ని కాపాడాలని రాహుల్ గాంధీని కోరారు. ఈ ఆరోపణలన్నింటిపై నిష్పాక్షిక, సమగ్ర విచారణ జరిపించి తనకు న్యాయం చేయాలని మంత్రి కొండా సురేఖ విజ్ఞప్తి చేశారు.
రాహుల్ గాంధీకి రాసిన లేఖలోని కీలక అంశాలు
మంత్రిగా ప్రాధాన్యం కరవు
ప్రభుత్వ ప్రకటనల్లో ఫొటో తొలగించారు. దేవాదాయ శాఖ మంత్రిగా ఉన్నప్పటికీ శ్రీరామనవమి సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన అధికారిక ప్రకటనల్లో నా ఫొటోను ఉద్దేశపూర్వకంగా తొలగించారు. ఇది కనీస గౌరవాన్ని నిరాకరించడమే.
శాఖాపరమైన అధికారాల కత్తిరింపు
యాదాద్రి ఆలయ ట్రస్ట్ బోర్డు ఏర్పాటు, సమ్మక్క-సారలమ్మ ఆలయ నిధులను ఒక్క రోజులోనే ఆర్, బీ శాఖకు బదిలీ చేయడం వంటి అంశాల్లో సంబంధిత మంత్రి అయిన నాకు కనీస సమాచారం ఇవ్వకుండా నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు.
మాజీ ఓఎస్డీ టార్గెట్
నా మాజీ ఓఎస్డీ సుమంత్ను ముందస్తు సమాచారం లేకుండా తొలగించి.. అరెస్ట్ చేసేందుకు మంత్రి నివాసమైన నా క్వార్టర్స్కు పోలీసులను పంపడం మంత్రి పదవిని, తన గౌరవాన్ని కించపరచడమే. ప్రస్తుతం అతడిపై ఆధారాలు లేని మరో నాన్-బెయిలబుల్ కేసు మోపుతున్నారు.
వరంగల్ తూర్పు నియోజకవర్గంపై నిర్లక్ష్యం
పక్క నియోజకవర్గాలకు నిధులు మంజూరు చేస్తున్నప్పటికీ వరంగల్ స్మార్ట్ సిటీ మోడల్ బస్ స్టాండ్, బొండి వాగు విస్తరణ వంటి పనులకు నిధులు విడుదల చేయకుండా తీవ్ర జాప్యం చేస్తూ వివక్ష చూపుతున్నారు.
ఎమ్మెల్యే కడియం శ్రీహరి సమీక్ష
సంబంధిత శాఖ మంత్రికి సమాచారం లేకుండా ఎమ్మెల్యే కడియం శ్రీహరి దేవాదాయ శాఖ ప్రధాన కార్యాలయంలో అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించినా పార్టీ అధిష్ఠానం ఆయనపై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదు.
పార్టీలో ద్వంద్వ ప్రమాణాలు
జగ్గారెడ్డి టికెట్ విషయాన్ని హైకమాండ్ చూసుకుంటుందని చెప్పిన రేవంత్ రెడ్డి.. పరకాలలో మాత్రం రేవూరి ప్రకాష్ రెడ్డిని భారీ మెజారిటీతో గెలిపించాలని ప్రజలను కోరారు. ఇలాంటి ద్వంద్వ ప్రమాణాలు పార్టీలోని బీసీ నాయకత్వాన్ని అణచివేయడమే.
కూతురి వ్యాఖ్యలు – సమన్వయ రాజకీయ దాడులు
రేవంత్ రెడ్డి వ్యాఖ్యలతో కలత చెందిన తన కుమార్తె సుస్మితా పటేల్ వ్యక్తిగతంగా మాట్లాడితే.. ఆమె వ్యాఖ్యలకు తనను బాధ్యురాలిని చేస్తూ షోకాజ్ నోటీసు జారీ చేయడం దారుణం. కొన్ని రోజులుగా కొండా కుటుంబాన్ని ఒంటరిని చేసేందుకు పలువురు నాయకులతో సమన్వయ రాజకీయ దాడులు చేయిస్తున్నారు.