/Konda Surekha: సోనియా గాంధీకి మంత్రి కొండా సురేఖ సంచలన లేఖ.. రేవంత్ రెడ్డిపై తీవ్ర ఆరోపణలు

Konda Surekha vs Revanth Reddy: తెలంగాణ మంత్రివర్గం నుంచి తప్పించాలని ముఖ్యమంత్రి లేఖ రాయడంతో తెలంగాణ రాజకీయాలు తీవ్ర సంచలనం రేపుతున్నాయి. తనపై వేటు వేయడానికి నిర్ణయం తీసుకోవడంతో కొండా సురేఖ తీవ్రంగా పరిగణించారు. ఈ సందర్భంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినేత్రి సోనియా గాంధీకి సంచలన లేఖ రాశారు. ఆ లేఖలో రేవంత్ రెడ్డిపై తీవ్ర ఆరోపణలు చేస్తూ కొండా సురేఖ పలు విషయాలు వివరించారు. ఈ మొత్తం వ్యవహారంపై సమగ్ర, నిష్పాక్షిక విచారణ జరిపించి మంత్రిగా, బీసీ మహిళా నేతగా తన ఆత్మగౌరవాన్ని కాపాడాలని, న్యాయం చేయాలని కొండా సురేఖ సోనియా గాంధీని కోరారు. ఆ లేఖలో ఏమున్నాయంటే..?
తెలంగాణ రాజకీయాల్లో అనూహ్య పరిణామం చోటుచేసుకుంది. రాష్ట్ర అటవీ, పర్యావరణ, దేవాదాయ శాఖ మంత్రి కొండా సురేఖ కాంగ్రెస్ అగ్రనాయకురాలు సోనియా గాంధీకి 10 పేజీల ఘాటైన లేఖ రాశారు. బీసీ మహిళా మంత్రినైన తనపై ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్ రెడ్డి మొదటి నుంచి రాజకీయ, పరిపాలనాపరమైన అణచివేతకు పాల్పడుతున్నారని ఆమె తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు.
లేఖలోని ప్రధాన అంశాలు
మంత్రిత్వ శాఖ అధికారాల తగ్గింపు
సంబంధిత శాఖా మంత్రి అయిన తన ప్రమేయం లేకుండా, తన దృష్టికి కూడా తీసుకురాకుండా సీఎంవో ఆదేశాలతో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారని ఆరోపించారు. యాదాద్రి ట్రస్ట్ బోర్డు ఏర్పాటు, సమ్మక్క-సారలమ్మ ఆలయ నిధుల మళ్లింపు వంటి వ్యవహారాల్లో తనను పూర్తిగా పక్కన పెట్టారని పేర్కొన్నారు.
మాజీ ఓఎస్డీ వివాదం – నివాసానికి పోలీసుల రాక
మాజీ ఓఎస్డీ సుమంత్ను సమాచారం ఇవ్వకుండా తొలగించడమే కాకుండా వివాదంలో ఇరికించి అరెస్ట్ చేసేందుకు తాను నివసించే క్వార్టర్స్కు పోలీసులను పంపడం అవమానకరమని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
నియోజకవర్గంపై వివక్ష
వరంగల్ తూర్పు నియోజకవర్గ అభివృద్ధిపై వివక్ష చూపుతున్నారని, స్మార్ట్ సిటీ మోడల్ బస్ స్టాండ్, బొండి వాగు విస్తరణ వంటి అత్యవసర పనులకు నిధులు విడుదల చేయడంలో తీవ్ర జాప్యం జరుగుతోందని తెలిపారు.
కడియం శ్రీహరి తీరుపై అభ్యంతరం
స్టేషన్ ఘన్పూర్ ఎమ్మెల్యే కడియం శ్రీహరి తనకు సమాచారం లేకుండా దేవాదాయ శాఖ హెడ్ ఆఫీసులో సమీక్ష నిర్వహించారని.. అధిష్ఠానానికి ఫిర్యాదు చేసినా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదని గుర్తుచేశారు.
కూతురు వ్యాఖ్యలపై షోకాజ్ నోటీసు
రేవంత్ రెడ్డి వ్యాఖ్యలతో మనస్తాపం చెంది కూతురు సుస్మితా పటేల్ చేసిన వ్యాఖ్యలకు తల్లిగా తనను బాధ్యురాలిని చేస్తూ షోకాజ్ నోటీసు ఇవ్వడం తీవ్ర మానసిక క్షోభకు గురిచేసిందని వాపోయారు.
కొండా కుటుంబంపై కుట్రలు
వరంగల్ జిల్లాలో కొండా కుటుంబాన్ని రాజకీయంగా ఒంటరిని చేసేందుకు తెరవెనుక శక్తులు పని చేస్తున్నాయి. పార్టీ నేతలతో తమపై ఉద్దేశపూర్వకంగా వ్యక్తిగత దాడులు చేయిస్తున్నారని ఆరోపించారు.