Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /తెలంగాణ
  • /Konda Surekha: సోనియా గాంధీకి మంత్రి కొండా సురేఖ సంచలన లేఖ.. రేవంత్ రెడ్డిపై తీవ్ర ఆరోపణలు

Konda Surekha: సోనియా గాంధీకి మంత్రి కొండా సురేఖ సంచలన లేఖ.. రేవంత్ రెడ్డిపై తీవ్ర ఆరోపణలు

Konda Surekha Open Letter To Sonia Gandhi: మంత్రివర్గం నుంచి తప్పిస్తూ ముఖ్యమంత్రి గవర్నర్‌కు లేఖ రాసిన వెంటనే మంత్రి కొండా సురేఖ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. రేవంత్‌ రెడ్డిపై తీవ్ర ఆరోపణలు చేస్తూ కాంగ్రెస్‌ పార్టీ అధినేత్రి సోనియా గాంధీకి లేఖ రాశారు. ఇంతకీ ఆ లేఖలో ఏముందంటే?

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Sep 03, 2026, 04:14 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 04:14 PM IST
Konda Surekha: సోనియా గాంధీకి మంత్రి కొండా సురేఖ సంచలన లేఖ.. రేవంత్ రెడ్డిపై తీవ్ర ఆరోపణలు
Image Credit: Konda Surekha Letter To Sonia Gandhi

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
WhatsApp bill payment: వాట్సాప్‌లో అదిరిపోయే కొత్త ఫీచర్.. ఇక కరెంట్, నీళ్లు, గ్యాస్ బిల్లులు అక్కడే కట్టేయొచ్చు!
2
3
4
5