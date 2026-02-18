English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Konda Surekha: వేలి ముద్రగాళ్లు కూడా సీఎంగా..?.. కొండా సురేఖ వ్యాఖ్యలపై మరోసారి దుమారం..

Konda Surekha controversy comments on cm post: అఖిల భారత సర్వీసులైన ఐపీఎస్ లు, ఐఏఎస్ లో ఎగ్జామ్లలో సక్సెస్ సాధించాలంటే  చాలా కష్టపడాలని మంత్రి కొండా సురేఖ అన్నారు. అదే విధంగా సీఎం పోస్ట్ పై మంత్రి చేసిన వ్యాఖ్యలు మరోసారి వివాదాస్పదంగా మారాయి.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 18, 2026, 02:43 PM IST
  • వివాదస్పదంగా మారిన కొండా సురేఖ వ్యాఖ్యలు..
  • తెలంగాణ రాజకీయాల్లొ కొత్త రచ్చ..

Konda Surekha satirical comments on cm post: తెలంగాణ మంత్రి కొండా సురేఖ తరచుగా మాట్లాడిన మాటలు రచ్చకు దారితీస్తాయి. మరీ కావాలని అంటారో లేదా ఏదో ఫ్లోలో వస్తుందో కానీ.. ఇటీవల కొండా సురేఖ చేసిన కామెంట్స్ మరోసారి కొత్త వివాదంకు తెరతీశాయి. ఇటీవల మంత్రి కొండా సురేఖ ఫారెస్ట్ కాలేజ్ అండ్ రీసెర్చ్ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌లో ఏర్పాటు చేసిన 10వ వార్షికోత్సవ వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు. సమావేశంలో మాట్లాడుతూ విద్యార్థులలో స్పూర్తిని నింపే ప్రయత్నం చేశారు. అఖిల భారత సర్వీసులైన ఐపీఎస్ లు, ఐఏఎస్ జాబ్ లు కొట్టాలంటే చాలా త్యాగాలు చేయాలని, ఎంతో కష్టపడాల్సి ఉంటుందని అన్నారు.

కానీ అదే సీఎం కావాలంటే మాత్రం ఏ వెలిముద్రగాడు అయిన కావొచ్చని అన్నారు. అదే విధంగా అంతటి ఐపీఎస్ లు, ఐఏఎస్ లు తాము చెప్పినట్లు వినాల్సిన సిట్యువేషన్ ఉంటుందని అన్నారు. ఇది తన వ్యక్తిగత అభిప్రాయమన్నారు. అయితే..ఈ వ్యాఖ్యలే ఇప్పుడు మరోసారి వివాదంను రాజేశాయి.

గతేడాది సీఎం రేవంత్ రెడ్డితో కొండా సురేఖకు వివాదం పీక్స్ కు వెళ్లిన విషయం తెలిసిందే. బీఆర్ఎస్ పార్టీకి చెందిన నేతలు సైతం తరచుగా సీఎం రేవంత్ కు కనీసం ఇంగ్లీష్ రాదని సెటైర్ లు వేస్తుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో మంత్రి కొండా సురేఖ సీఎం రేవంత్  టార్గెట్ గా ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారని దీన్ని తెగ వైరల్ చేస్తున్నారు. ఉన్నట్లుండి కొండా సురేఖ ఈ విధంగా మరోసారి రచ్చ రాజేయడం ఏంటని కాంగ్రెస్ వర్గాలు చెవులు కొరుక్కుంటున్నారు. ఏది ఏమైన కొండా సురేఖ చేసిన వ్యాఖ్యలు పొలిటికల్ సర్కిల్స్ లో హాట్ టాపిక్ గా మారాయి.

Read more: Video Viral: జగిత్యాలలో రెచ్చిపోయిన యువకుడు.. బుర్ఖా వేసుకుని మహిళలను టచ్ చేస్తూ.?.. వీడియో వైరల్..

గతంలో కొండా సురేఖ నాగార్జున కుటుంబంపై నోరుపారేసుకున్నారు. ఆ తర్వాత సారీ చెప్పడంతో ఈ వివాదంకు ఫుల్ స్టాప్ పడింది. ఇక కొంత  మంది మంత్రులు తనను టార్గెట్ చేశారని గతేడాది రచ్చ రాజేశారు. ఇదంతా కూల్ అయిపోయిందని భావించే లోగా.. కొత్త ఏడాది మరో వివాదంతో కొండా సురేఖ మరోసారి వార్తలలో నిలిచారు.

 

Konda surekhaCM Revanth ReddyCongress govtTelangana govtCongress

