Konda Surekha Press Meet: తెలంగాణ మంత్రివర్గం నుంచి బర్తరఫ్ చేయడం.. తీవ్ర చర్యలు తీసుకోవడంపై మంత్రి కొండా సురేఖ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. రేవంత్ రెడ్డి బ్లాక్ మెయిల్ చేసి తనపై చర్యలు తీసుకున్నారని తెలిపారు. తనను మంత్రివర్గం నుంచి తొలగించడం చాలా బాధాకరం అని చెప్పారు. కారణం చెప్పకుండా తనను తొలగించారని పేర్కొన్నారు. మంత్రి పదవి పోయిందనే బాధ తనకు లేదని.. పదవి ఒక ఆభరణంగా కొండా సురేఖ తెలిపారు.
హైదరాబాద్లో నిర్వహించిన ప్రెస్మీట్లో కొండా సురేఖ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'మంత్రివర్గం నుంచి తొలగించడంతో మరో ముగ్గురికి పదవులు వచ్చాయి. తన వలన బీసీ, మున్నూరుకాపు, పద్మశాలి వర్గానికి పదవులు లభించడం సంతోషం' అని తెలిపారు. 'ఉరిశిక్ష వేసే సమయంలోనూ చివరి కోరిక అడుగుతారు. మంత్రివర్గంలో నుంచి నన్ను తీసేసేటప్పుడు నా వివరణ తీసుకోవాల్సి ఉంది' అని కొండా సురేఖ పేర్కొన్నారు.
'హైకమాండ్కు నన్ను తొలగించే ఉద్దేశం లేదు. కానీ హైకమాండ్ను బ్లాక్మెయిల్ చేసి నన్ను తొలగించేలా చేశారు. నేను రేవంత్ రెడ్డి గురించి ఎక్కడా ఏం అనలేదు. పార్టీలో నాకు అవమానం జరిగిందని భావించడం లేదు. నేను తప్పు చేయలేదు కాబట్టి అవమానంగా భావించలేదు' అని మంత్రి కొండా సురేఖ వివరించారు. సోనియా, రాహుల్, ప్రియాంక గాంధీతోపాటు మల్లికార్జున ఖర్గే, మీనాక్షి నటరాజన్, కేసీ వేణుగోపాల్కు లేఖ రాశానని చెప్పుకొచ్చారు.
పీసీసీ పదవి రూ.50 కోట్లు పెట్టి కొన్నవారు అని ఆరోపణలు చేసిన వారిపై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదని పరోక్షంగా కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి అంశాన్ని మంత్రి కొండా సురేఖ గుర్తుచేశారు. బయట ఒకటి లోపల ఒకటి మాట్లాడడం తనకు చేతకాదని ప్రకటించారు. కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాజీనామా చేయడం లేదని స్పష్టత ఇచ్చారు. ఎమ్మెల్యేగా కొనసాగుతానని.. నియోజకవర్గ ప్రజలకు సేవ చేస్తానని కొండా సురేఖ తెలిపారు. తాము ప్రజాబలం ఉన్న నాయకులం అని చెప్పుకొచ్చారు. తనను తొలగించడంపై పార్టీ అధిష్టానం, రేవంత్ రెడ్డి సమాధానం ఇవ్వాలని కోరారు.