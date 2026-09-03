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Konda Surekha: రేవంత్‌ రెడ్డి బ్లాక్‌మెయిల్‌ చేశాడు.. కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాజీనామా చేయను: కొండా సురేఖ

Konda Surekha Sensational Allegations On Revanth Reddy: తనను మంత్రివర్గం నుంచి బర్తరఫ్‌ చేసిన అనంతరం కొండా సురేఖ సంచలన విషయాలు తెలిపారు. రేవంత్‌ రెడ్డి బ్లాక్‌ మెయిల్‌ చేశాడని.. అందులో భాగంగా మంత్రివర్గం నుంచి బర్తరఫ్‌ చేశారని తెలిపారు. ఇది చాలా బాధాకరం అని చెప్పారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Sep 03, 2026, 04:31 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 04:44 PM IST
Konda Surekha: రేవంత్‌ రెడ్డి బ్లాక్‌మెయిల్‌ చేశాడు.. కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాజీనామా చేయను: కొండా సురేఖ
Image Credit: Konda Surekha Press Meet

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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