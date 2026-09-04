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Konda Surekha YSRCP: జగన్‌ గూటికి కొండా సురేఖ? తెలంగాణ రాజకీయాల్లో వైసీపీ కింగ్‌ మేకర్‌గా మాజీ మంత్రి కానుందా?

Konda Surekha To Join YSRCP: తెలంగాణ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నుండి మంత్రి కొండా సురేఖను బర్తరఫ్ చేయడం రాజకీయంగా పెను సంచలనం సృష్టించింది. ఈ నేపథ్యంలో ఆమె తదుపరి రాజకీయ భవిష్యత్తు ఎలా ఉండబోతుందనే దానిపై తీవ్రమైన చర్చ జరుగుతోంది. సోషల్ మీడియాలో ఆమె వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ (వైసీపీ)లో చేరనున్నట్లు, తద్వారా తెలంగాణలో ఆ పార్టీని నడిపించనున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది.

Written ByHarish Darla
Published: Sep 04, 2026, 07:04 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 07:04 PM IST
Konda Surekha YSRCP: జగన్‌ గూటికి కొండా సురేఖ? తెలంగాణ రాజకీయాల్లో వైసీపీ కింగ్‌ మేకర్‌గా మాజీ మంత్రి కానుందా?
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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