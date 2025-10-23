Konda Surekha: టెండర్ల వివాదంలో కొండా సురేఖ యూటర్న్‌.. రేవంత్ రెడ్డికి క్షమాపణ

Konda Surekha Apology: తెలంగాణలో మంత్రుల అవినీతి.. కుంభకోణాలు ఒక్కోటి వెలుగుచూస్తున్న క్రమంలో కొండా సురేఖ వ్యవహారం తీవ్ర రచ్చకు దారి తీసింది. కొండా సురేఖ ఇంటికి పోలీసులు రావడం తీవ్ర సంచలనం రేపగా రాజకీయ దుమారం రేపింది. ఈ వ్యవహారంలో సురేఖ తనయురాలు సుస్మిత నేరుగా రేవంత్ రెడ్డి, పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి, రోహిన్ రెడ్డి, ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డిల పేర్లు తీసి సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. ఈ వివాదం అనంతరం తీవ్ర రాజకీయ పరిణామాలు చోటుచేసుకోగా.. తాజాగా ఆ వ్యవహారంపై తొలిసారి కొండా సురేఖ నోరు విప్పారు. అయితే ఈ వ్యవహారంలో ఆమె యూటర్న్ తీసుకున్నారు. తన కుమార్తె చేసిన వ్యాఖ్యలను తప్పుబట్టారు. దీనికి బాధ్యత వహిస్తూ రేవంత్ రెడ్డికి కొండా సురేఖ క్షమాపణలు కోరారు.
Also Read: KCR: జూబ్లీహిల్స్లో రౌడీ షీటర్ను ఓడించాలి.. మాగంటి సునీతను గెలిపించాలి: కేసీఆర్ దిశానిర్దేశం
మంత్రివర్గ సమావేశం అనంతరం మీడియాకు వెల్లడిస్తున్న క్రమంలో కొండా సురేఖ ఇటీవల జరిగిన వివాదంపై స్పందించారు. ఈ సందర్భంగా కొండా సురేఖ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'మా పాప (కుమార్తె) ఏదో ఆవేశంతో మాట్లాడింది. పోలీసులు ఇంటికీ రావడంతో అలా రేవంత్ రెడ్డిపై మాట్లాడింది. దీనికి నేను క్షమాపణ చెబుతున్నా' అని కొండా సురేఖ ప్రకటన చేశారు. 'కుటుంబం అంటే చిన్న చిన్నవి వస్తుంటాయి. సర్దుకుపోవాలి.
Also Read: Ind vs Aus: ఆస్ట్రేలియా చేతిలో రెండో భంగపాటు.. టీమిండియాకు ఏమైంది..? అందరి కళ్లు కోహ్లీపైనే?
మాది అంతా ఒక కాంగ్రెస్ కుటుంబం. కాంగ్రెస్ కుటుంబంలో టీ కప్పులో తుఫాన్లాగా మన కుటుంబాలలో గొడవలు వస్తాయి. అలాగే కొన్ని మనస్పర్థల వలన మాలో కూడా కొంత గొడవలు వచ్చాయి. కుటుంబం అంటే అందరం కలిసి నడవాల్సిందే. మా పాప ఆవేశంలో మాట్లాడిన దానికి నేను క్షమాపణ కోరుతున్నా. మేం అందరం సర్దుకునిపోతాం' అని కొండా సురేఖ ప్రకటించారు. మంత్రివర్గాన్ని దండుపాళ్యం బ్యాచ్గా కేటీఆర్ పేర్కొనడాన్ని ప్రస్తావించగా.. కొండా సురేఖ స్పందించేందుకు ప్రయత్నించారు. కానీ పొంగులేటి వారించారు.
Also Read: Schools Holiday: విద్యార్థులకు బిగ్ అలర్ట్..! రేపు అన్నీ స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవు
మీడియా సమావేశంలో కొండా సురేఖ ఇంకేదో మాట్లాడబోతుండగా పక్కనే పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి పదే పదే మైక్ను ఆఫ్ చేస్తూ.. పరోక్షంగా మాట్లాడొద్దని చెబుతున్నట్టు కనిపించింది. వాస్తవంగా కొండా సురేఖ, పొంగులేటి మధ్య వివాదం మొదలైంది. ఆ వివాదం కాస్త చినికి చినికి గాలివానలాగా మారింది. ఈ అంశంలో తెరపైకి రేవంత్ రెడ్డి, ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి, రోహిన్ రెడ్డి పేర్లు వచ్చాయి. ప్రస్తుతం ఆ టెండర్ వివాదంపై పరస్పరం సర్దుబాటు చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. అధిష్టానం ఆదేశాలతో పీసీసీ అధ్యక్షుడు రంగంలోకి వారి మధ్య సెటిల్మెంట్ చేసినట్లు సమాచారం. తాజాగా కొండా సురేఖ క్షమాపణలు మరోసారి రచ్చకు దారి తీసే అవకాశం ఉంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి