English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Konda Surekha: టెండర్ల వివాదంలో కొండా సురేఖ యూటర్న్‌.. రేవంత్ రెడ్డికి క్షమాపణ

Konda Surekha: టెండర్ల వివాదంలో కొండా సురేఖ యూటర్న్‌.. రేవంత్ రెడ్డికి క్షమాపణ

Konda Surekha Big U Turn And Says Apology To Revanth Reddy: టెండర్ల వివాదంలో తీవ్ర రచ్చరచ్చ జరగ్గా.. బహిరంగంగా రేవంత్ రెడ్డి, పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డిపై తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేయగా.. ఆ వ్యవహారంలో కొండా సురేఖ యూటర్న్‌ తీసుకున్నారు. తన కుమార్తె చేసిన వ్యాఖ్యలకు ఆమె క్షమాపణలు చెప్పారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Oct 23, 2025, 10:57 PM IST

Trending Photos

Old 5 Rupees Sale: పాత రూ.5 నోట్లుంటే.. ఖాళీగా కూర్చుని రూ.30 లక్షలు పొందొచ్చు!
5
5 Rs Note Value
Old 5 Rupees Sale: పాత రూ.5 నోట్లుంటే.. ఖాళీగా కూర్చుని రూ.30 లక్షలు పొందొచ్చు!
Gold Rate Today: బంగారం మళ్లీ భారీ పతనం..రూ. 20వేలు తగ్గిన పసిడి.. అక్టోబర్ 22వ తేదీ బుధవారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గోల్డ్ రేట్స్ ఎంత తగ్గాయంటే..?
7
Gold rates
Gold Rate Today: బంగారం మళ్లీ భారీ పతనం..రూ. 20వేలు తగ్గిన పసిడి.. అక్టోబర్ 22వ తేదీ బుధవారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గోల్డ్ రేట్స్ ఎంత తగ్గాయంటే..?
8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు తీపి కబురు..డీఏ నిధుల విడుదలకు మోదీ ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్..ఎంత వస్తుందంటే?
8
8th Pay Commission
8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు తీపి కబురు..డీఏ నిధుల విడుదలకు మోదీ ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్..ఎంత వస్తుందంటే?
IPL 2026 Mini Auction: ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ నుంచి ఈ ఐదుగురు ఆటగాళ్లు ఔట్.. లిస్ట్‌లో స్టార్ ప్లేయర్లు..!
10
IPL 2026 Mini Auction
IPL 2026 Mini Auction: ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ నుంచి ఈ ఐదుగురు ఆటగాళ్లు ఔట్.. లిస్ట్‌లో స్టార్ ప్లేయర్లు..!
Konda Surekha: టెండర్ల వివాదంలో కొండా సురేఖ యూటర్న్‌.. రేవంత్ రెడ్డికి క్షమాపణ

Konda Surekha Apology: తెలంగాణలో మంత్రుల అవినీతి.. కుంభకోణాలు ఒక్కోటి వెలుగుచూస్తున్న క్రమంలో కొండా సురేఖ వ్యవహారం తీవ్ర రచ్చకు దారి తీసింది. కొండా సురేఖ ఇంటికి పోలీసులు రావడం తీవ్ర సంచలనం రేపగా రాజకీయ దుమారం రేపింది. ఈ వ్యవహారంలో సురేఖ తనయురాలు సుస్మిత నేరుగా రేవంత్‌ రెడ్డి, పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి, రోహిన్‌ రెడ్డి, ఉత్తమ్‌ కుమార్‌ రెడ్డిల పేర్లు తీసి సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. ఈ వివాదం అనంతరం తీవ్ర రాజకీయ పరిణామాలు చోటుచేసుకోగా.. తాజాగా ఆ వ్యవహారంపై తొలిసారి కొండా సురేఖ నోరు విప్పారు. అయితే ఈ వ్యవహారంలో ఆమె యూటర్న్‌ తీసుకున్నారు. తన కుమార్తె చేసిన వ్యాఖ్యలను తప్పుబట్టారు. దీనికి బాధ్యత వహిస్తూ రేవంత్‌ రెడ్డికి కొండా సురేఖ క్షమాపణలు కోరారు.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: KCR: జూబ్లీహిల్స్‌లో రౌడీ షీటర్‌ను ఓడించాలి.. మాగంటి సునీతను గెలిపించాలి: కేసీఆర్‌ దిశానిర్దేశం

మంత్రివర్గ సమావేశం అనంతరం మీడియాకు వెల్లడిస్తున్న క్రమంలో కొండా సురేఖ ఇటీవల జరిగిన వివాదంపై స్పందించారు. ఈ సందర్భంగా కొండా సురేఖ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'మా పాప (కుమార్తె) ఏదో ఆవేశంతో మాట్లాడింది. పోలీసులు ఇంటికీ  రావడంతో అలా రేవంత్‌ రెడ్డిపై మాట్లాడింది. దీనికి నేను క్షమాపణ చెబుతున్నా' అని కొండా సురేఖ ప్రకటన చేశారు. 'కుటుంబం అంటే చిన్న చిన్నవి వస్తుంటాయి. సర్దుకుపోవాలి.

Also Read: Ind vs Aus: ఆస్ట్రేలియా చేతిలో రెండో భంగపాటు.. టీమిండియాకు ఏమైంది..? అందరి కళ్లు కోహ్లీపైనే?

మాది అంతా ఒక కాంగ్రెస్‌ కుటుంబం. కాంగ్రెస్‌ కుటుంబంలో టీ కప్పులో తుఫాన్‌లాగా మన కుటుంబాలలో గొడవలు వస్తాయి. అలాగే కొన్ని మనస్పర్థల వలన మాలో కూడా కొంత గొడవలు వచ్చాయి. కుటుంబం అంటే అందరం కలిసి నడవాల్సిందే. మా పాప ఆవేశంలో మాట్లాడిన దానికి నేను క్షమాపణ కోరుతున్నా. మేం అందరం సర్దుకునిపోతాం' అని కొండా సురేఖ ప్రకటించారు.   మంత్రివర్గాన్ని దండుపాళ్యం బ్యాచ్‌గా కేటీఆర్‌ పేర్కొనడాన్ని ప్రస్తావించగా.. కొండా సురేఖ స్పందించేందుకు ప్రయత్నించారు. కానీ పొంగులేటి వారించారు.

Also Read: Schools Holiday: విద్యార్థులకు బిగ్‌ అలర్ట్‌..! రేపు అన్నీ స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవు

మీడియా సమావేశంలో కొండా సురేఖ ఇంకేదో మాట్లాడబోతుండగా పక్కనే పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి పదే పదే మైక్‌ను ఆఫ్‌ చేస్తూ.. పరోక్షంగా మాట్లాడొద్దని చెబుతున్నట్టు కనిపించింది. వాస్తవంగా కొండా సురేఖ, పొంగులేటి మధ్య వివాదం మొదలైంది. ఆ వివాదం కాస్త చినికి చినికి గాలివానలాగా మారింది. ఈ అంశంలో తెరపైకి రేవంత్‌ రెడ్డి, ఉత్తమ్‌ కుమార్‌ రెడ్డి, రోహిన్‌ రెడ్డి పేర్లు వచ్చాయి. ప్రస్తుతం ఆ టెండర్‌ వివాదంపై పరస్పరం సర్దుబాటు చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. అధిష్టానం ఆదేశాలతో పీసీసీ అధ్యక్షుడు రంగంలోకి వారి మధ్య సెటిల్‌మెంట్‌ చేసినట్లు సమాచారం. తాజాగా కొండా సురేఖ క్షమాపణలు మరోసారి రచ్చకు దారి తీసే అవకాశం ఉంది.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Konda surekhaKonda SusmithaapologyTender IssueHyderabad

Trending News