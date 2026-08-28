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కొండా సురేఖ పదవి ఊస్టింగ్..? మరి కొండా ప్లేస్‌లో కాబోయే మంత్రి ఎవరు..?

Konda Surekha: మంత్రి కొండా సురేఖను కేబినెట్ నుంచి తప్పించేందుకు కాంగ్రెస్ పెద్దలు కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారా..? టీపీసీసీ క్రమశిక్షణ కమిటీ రిపోర్టుతో ఏ క్షణమైన కాంగ్రెస్ పెద్దలు ప్రకటన చేసే చాన్స్ ఉందా..!  అంటే ఔననే అంటున్నాయి. మరి కొండా సురేఖను తప్పించే ధైర్యం చేస్తారా ? ఒక వేళ తప్పిస్తే ఎవరిని ఆ పదవితో రీప్లేస్ చేస్తారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 28, 2026, 10:12 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 10:12 AM IST
కొండా సురేఖ పదవి ఊస్టింగ్..? మరి కొండా ప్లేస్‌లో కాబోయే మంత్రి ఎవరు..?
Image Credit: Konda Surekha (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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