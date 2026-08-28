Konda Surekha Minister Post Out: తెలంగాణ ఫైర్ బ్రాండ్ మంత్రి సురేఖను పదవి లోనుంచి తప్పిస్తే.. ఈ పదవిపై బీసీ నేతలు గట్టి ఆశలే పెట్టుకున్నారా అంటే ఔననే అంటున్నారు. మున్నురు కాపు కోటాలో ఇద్దరూ మహిళా నేతలు గట్టి ప్రయత్నాలే చేస్తున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. అదే బీసీ కోటాలో ఓ ఎమ్మెల్సీ పేర్లు ప్రముఖంగా వినిపిస్తున్నాయి. మరోవైపు మున్నురుకాపు కోటాకు కేబినెట్లో ప్రాతినిధ్యం లేకపోవడంతో.. ఇదే సామాజికవర్గానికి చెందిన ఓ ఎమ్మెల్యే మంత్రి పదవి కోసం లాబీయింగ్ చేస్తున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. మరోవైపు నిజామాబాద్ జిల్లాకు చెందిన ఓ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ సైతం పద్మశాలి కోటాలో తనకు మంత్రి పదవి ఇవ్వాలని అడుగుతున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇంతకీ కొండా తప్పిస్తే.. ఆ పోస్టు దక్కేది ఎవరికీ.
మంత్రి కొండా సురేఖ మంత్రి వర్గం..
దేవాదాయ శాఖ మంత్రి కొండా సురేఖను మంత్రివర్గం నుంచి తప్పిస్తారని జోరుగా ప్రచారం సాగుతోంది. మంత్రి కూతురు కొండా సుస్మిత పటేల్ కామెంట్స్ తర్వాత.. కొండా సురేఖ వివరణపై సంతృప్తి చెందని టీపీసీసీ క్రమశిక్షణ కమిటీ.. సురేఖను మంత్రి పదవిలో నుంచి తప్పించాలని హైకమాండ్ కు నివేదికను అందజేసింది. ఈ నివేదికలో మంత్రి సురేఖను తప్పించాలని కోరినట్టు స్వయంగా క్రమశిక్షణ కమిటీ చైర్మన్ మల్లు రవి ప్రకటించారు. దాంతో ఆమెను మంత్రి పదవి నుంచి తప్పిస్తారనే టాక్ పార్టీ వర్గాల్లో జోరుగా వినిపిస్తోంది. అయితే నేరుగా పదవి నుంచి తప్పిస్తే.. బీసీల ఆగ్రహానికి గురవుతామనే ఆలోచనతో ఆమె చేత రాజీనామా చేయిస్తారని ప్రచారం సాగుతోంది. ఒకవేళ రాజీనామా చేయని పక్షంలో మాత్రం కేబినెట్ నుంచి బర్తరఫ్ చేసే అవకాశం ఉందనే టాక్ సైతం సైతం వినిపిస్తోంది. ఇదే సమయంలో మంత్రి సురేఖ పదవిని బీసీ సామాజికవర్గానికి ఇచ్చే ఆలోచనలో హైకమాండ్ ఉందట. దాంతో బీసీ సామాజికవర్గం నుంచి మరికొందరు మహిళ నేతలు సైతం తమకు ఓ చాన్స్ ఇవ్వాలని పార్టీ పెద్దలను కోరుతున్నట్టు ప్రచారం సాగుతోంది.
బీసీ కోటాలో విజయ శాంతికి క్యాబినెట్ బెర్త్..
ప్రస్తుతం తెలంగాణ కేబినెట్ లో మున్నురు కాపులకు చోటు లేదు. అటు నిజామాబాద్ జిల్లాకు కూడా మంత్రివర్గంలో అవకాశం లేకుండా పోయింది. ఈ జిల్లా నేతలు ఎప్పటినుంచో మంత్రివర్గంలో చోటు కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే మంత్రి సురేఖను తప్పిస్తే.. తమకు అవకాశం ఇస్తుందని కొందరు నేతలు లెక్కలు వేసుకుంటున్నారట. ఇందులో కాంగ్రెస్ నేత విజయశాంతి పేరు ప్రముఖంగా వినిపిస్తోంది.
గత అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు రాములమ్మ కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారు. దాంతో ఆమెకు ప్రచార కమిటీ చైర్మన్ బాధ్యతలు అప్పగించారు. ఆ తర్వాత.. ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రావడంతో.. ఆమెకు కీలక పదవి ఖాయమని ప్రచారం సాగింది. కానీ విజయశాంతి పదవి కోసం రెండేళ్లు ఆగాల్సి వచ్చింది. ఇటీవలే రాములమ్మకు ఎమ్మెల్సీగా అవకాశం కల్పించారు. అయితే బీసీ కోటాలో విజయశాంతికి మంత్రి పదవి దక్కొచ్చని పార్టీ వర్గాల్లో జోరుగా ప్రచారం సాగుతోంది. ఆమెది కూడా వరంగల్ జిల్లా కావడం, బీసీ నేత కావడంతో.. విజయశాంతికి కేబినెట్ లో బెర్త్ దక్కినా దక్కొచ్చని అంటున్నారు. అయితే రేవంత్ రెడ్డికి ఈమె దూరంగా ఉంటున్నారు.. దాంతో హైకమాండ్ నిర్ణయమే కీలకం కానుందని పార్టీ వర్గాలు అంటున్నాయి..
కేశవరావు కూతురుకు మంత్రి పదవి..
మరోవైపు మున్నూరు కాపు కోటాలో తన కూతురికి మంత్రి పదవి ఇవ్వాలని ప్రభుత్వ సలహాదారు కే కేశవరావు కోరినట్టు తెలుస్తోంది. తన కూతుర గద్వాల విజయలక్ష్మి మంత్రి పదవి కోసం కేకే ఢిల్లీలో లాబీయింగ్ చేస్తున్నట్టు సమాచారం. కొండా సురేఖను మంత్రి పదవి నుంచి తొలగిస్తే ఆ స్థానంలో తన కూతురికి మున్నురు కాపులు, మహిళా కోటాలో అవకాశం ఇవ్వాలని పార్టీ పెద్దలకే కేకే అడుగుతున్నారని ఢిల్లీ వర్గాల్లో జోరుగా ప్రచారం సాగుతోంది. మరోవైపు కాంగ్రెస్ నేత ఆకుల లలిత సైతం మున్నురు కాపు కోటాలో తనకు మంత్రి పదవి ఇవ్వాలని పార్టీ పెద్దలను కోరుతున్నట్టు తెలుస్తోంది. రేవంత్ రెడ్డి కేబినెట్లో నిజామాబాద్ జిల్లాకు ప్రాతినిధ్యం లేదు. ఇటీవల బోధన్ ఎమ్మెల్యే సుదర్శన్ రెడ్డికి మంత్రి పదవి ఇస్తారని ప్రచారం సాగినా.. ఆయనకు మంత్రి పదవి కాకుండా ప్రభుత్వ సలహాదారు పోస్ట్ దక్కింది. దాంతో ఆయనకు మంత్రి పదవి లేనట్టేనని అంటున్నారు.
పద్మశాలి కోటాలో మంత్రి పదవి ఆశిస్తున్న ఈరవత్రి అనిల్ ..
మరోవైపు మహిళకు కాకుండా.. మగవారికి అవకాశం ఇస్తే మాత్రం.. ప్రభుత్వ విఫ్ ఆది శ్రీనివాస్ పేరు ప్రముఖంగా వినిపిస్తోంది. గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో వేములవాడ నుంచి గెలిచిన ఆది శ్రీనివాస్.. రేవంత్ టీమ్లో ప్రభుత్వ విఫ్గా కొనసాగుతున్నారు. ఈయనది మున్నూరు కాపు సామాజికవర్గమే కావడంతో.. గట్టి ఆశలే పెట్టుకున్నారని తెలుస్తోంది. మరోవైపు బాల్కొండ కాంగ్రెస్ ఇంఛార్జ్, మినరల్ డెవలప్ మెంట్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ ఈరవత్రి అనిల్ పేరు సైతం మంత్రి పదవి రేసులో ప్రముఖంగా వినిపిస్తోంది. గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బాల్కొండ సీటును అనిల్ త్యాగం చేశారు. ఆ తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రావడంతో అనిల్ ఈరవత్రికి కార్పొరేషన్ పదవి దక్కింది. ఈయన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి టీమ్లో ఉండటంతో.. మంత్రి పదవి దక్కొచ్చని ప్రచారం సాగుతోంది. ఈయన కొండా సురేఖ సామాజికవర్గం అయినా పద్మశాలి కోటాలో మంత్రి పదవి ఆశిస్తున్నట్టు టాక్ వినిపిస్తోంది.
మొత్తంమీద మంత్రి సురేఖను పదవి నుంచి తప్పిస్తే.. గానీ వీరిలో ఎవరో ఒక్కరికి మంత్రి పదవి దక్కడం ఖాయం. కానీ ఈ విషయంలో క్లారిటీ రావాలంటే ఈనెల 31 వరకు ఆగాల్సిందే అంటున్నాయి కాంగ్రెస్ వర్గాలు. తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవహారాలు చూస్తున్న కాంగ్రెస్ జనరల్ నేత, ఆ పార్టీ జనరల్ సెక్రటరీ కేసీ వేణుగోపాల్ ప్రస్తుతం విదేశీ పర్యటనలో ఉన్నారు. ఆయన వచ్చాకే కొండా సురేఖ వ్యవహారంపై ఫైనల్ డెసిషన్ తీసుకుంటారని అంటున్నారు. ఏదీ ఏమైనా మంత్రి సురేఖను కేబినెట్ తప్పించేది.. కొత్త నేతకు అవకాశం ఇచ్చేది మాత్రం.. సెప్టెంబర్ మొదటి వారంలో తేలుతుందని పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.. చూడాలి మరి ఏం జరుగుతుందో..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.