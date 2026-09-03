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రేవంత్ క్యాబినేట్ నుంచి కొండా సురేఖ ఔట్.. విజయ శాంతి ఇన్..

Konda Surekha Will Out Of Revanth: ఢిల్లీలో తెలంగాణ కాంగ్రెస్‌ రాజకీయాలు వేడెక్కాయి. మంత్రి కొండా సురేఖపై వేటు వేయడానికి కాంగ్రెస్‌ అధిష్ఠానం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చినట్టు తెలుస్తుంది. గత రెండు రోజులుగా ఢీల్లీ పర్యటనలో వున్న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌  రెడ్డి, TPCC  అధ్యక్షుడు  మహేష్ కుమార్ గౌడ్ అధిష్టానంతో మంత్రి కొండా సురేఖ విషయమై తీవ్రస్థాయిలో చర్చించారు.

Published: Sep 03, 2026, 10:48 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 11:20 AM IST
రేవంత్ క్యాబినేట్ నుంచి కొండా సురేఖ ఔట్.. విజయ శాంతి ఇన్..
Image Credit: Konda Surekha Out (ZEE News Telugu/Source)

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