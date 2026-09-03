/రేవంత్ క్యాబినేట్ నుంచి కొండా సురేఖ ఔట్.. విజయ శాంతి ఇన్..

Konda Out Vijayashanti In: కాంగ్రెస్ పార్టీ పెద్దలతో చర్చల అనంతరం కొండా సురేఖ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే అధికారికంగా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడి నుంచి సమాచారం వచ్చిన తర్వాత తదుపరి చర్య తీసుకునే అవకాశాలున్నట్టు తెలుస్తుంది. హస్తినలో ఉన్న కొండా సురేఖ పార్టీ అధ్యక్షుడు ఖర్గేను కలిసినప్పటికీ ఫలితం లేకపోయిందని సమాచారం. ఖర్గేను కలిసిన తర్వాత ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు ఆమెను క్యాబినేట్ నుంచి తొలగించనున్నారనే విషయమై ఆమెకు క్లారిటీ వచ్చినట్టు తెలుస్తుంది. పార్టీ జనరల్ సెక్రెటరీ కేసీ వేణుగోపాల్ను కలవడానికి ప్రయత్నించినా ఆయన అపాయింట్ మెంట్ కొండాకు దొరకలేదు.
ముఖ్యమంత్రిపై కొండా సీరియస్..
మరో వైపు ఢిల్లీ వెళ్ళొచ్చిన కొండా సురేఖ తన వాదనను గట్టిగా మరోసారి వినిపించారు. చర్యలంటూ తీసుకుంటే అవి CM రేవంత్ రెడ్డిపైనే తీసుకోవాలన్నారు. 10 ఏళ్ళు నేనే సీఎం అనడంపై హైకమాండ్ ఆయనకు నోటీసులు ఇవ్వాలన్నారు. మంత్రి పొంగులేటి, డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క భార్యపై చేసిన ఆరోపణలు చూస్తే వెనక్కి తగ్గేది లేదని అధిష్టానానికి స్పష్టం చేశారు. దీంతో అతి త్వరలో మంత్రి పదవి ఊడటం ఖాయమని విషయం అర్థమవుతోంది. మంత్రివర్గం నుంచి తొలగించాలంటే ముఖ్యమంత్రి... గవర్నర్ను అధికారికంగా కోరాల్సి ఉంటుంది. సురేఖతోపాటు చిన్నారెడ్డిని ప్రణాళికా సంఘం ఉపాధ్యక్ష పదవి నుంచి తొలగించడానికి సూచన ప్రాయంగా అధిష్ఠానం ఆమోదం తెలిపినట్టు తెలుస్తుంది. మరోవైపు కొండా సురేఖ తనంతట తాను రాజీనామా చేయాలని ఖర్గే కోరినట్టు తెలుస్తుంది. అనవసరంగా బర్తరఫ్ దాకా తెచ్చుకోవద్దని చెప్పినట్టు తెలుస్తుంది.
తీవ్ర నిరాశలో హైదరాబాద్ చేరుకున్న కొండా సురేఖ..
ఢిల్లీ పర్యటనను ముగించుకుని హైదరాబాద్ చేరుకున్న మంత్రి కొండా సురేఖ ఇవాళ సొంత జిల్లా వరంగల్కు వెళ్లబోతున్నారు. మంత్రి పదవి నుంచి కొండా సురేఖను దాదాపుగా తప్పించ బోతున్నారనే సంకేతాలు వెలబడటంతో ఆమె తదుపరి కార్యచరణ ఎలా ఉండబోతుందో చూడాలి. ఈ నేపథ్యంలో జిల్లాలోని ముఖ్య అనుచరులతో కొండా సురేఖ సమావేశం నిర్వహించబోతున్నారు. పార్టీ అధిష్టానం ఒకవేళ కొండా సురేఖపై చర్యలు తీసుకుంటే తర్వాత చేపట్టాల్సిన కార్యక్రమాలపై ఈ సమావేశంలో చర్చించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. సమావేశం తర్వాత భవిష్యత్తు కార్యాచరణను కూడా ప్రకటించే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
రాహుల్తో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి భేటి..
సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఢిల్లీలోని కాంగ్రెస్ పెద్దలతో వరుసగా భేటీ అవుతున్నారు. రెండు రోజులుగా ఢిల్లీలోనే సీఎం బిజీబిజీగా గడుపుతున్నారు. ఆయనతో పాటు నలుగురు మంత్రులు, టీపీసీసీ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ కూడా ఇంకా ఢిల్లీలోనే మకాం వేశారు. ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు ఖర్గే, కేసీ వేణుగోపాల్ తో సీఎం రేవంత్ ఇప్పటికే భేటీ అయి పలు అంశాలపై చర్చించారు.ఈ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీని కూడా సీఎం కలవనున్నారు. ముఖ్యంగా రాహుల్ గాంధీతో 1000 రోజుల పాలనపై, కొండా సురేఖ అంశంపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చర్చించే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. మరోవైపు కొండా సురేఖను క్యాబినేట్ నుంచి తప్పిస్తే.. ఆమె ప్లేస్లో విజయశాంతిని మహిళ కోటాలో మంత్రి వర్గంలో తీసుకోవాలనే ఆలోచనలో రేవంత్ రెడ్డి ఉన్నారు. ఇదే విషయాన్ని రాహుల్, ఖర్గే, కేసీ వేణుగోపాల్లతో చర్చించినట్టు తెలుస్తుంది. ఎన్నికల సమయంలో ఆమెకు ఇచ్చిన హామి నేపథ్యంలో విజయశాంతికి పదవి కట్టబెడితే.. అటు మహిళతో పాటు బీసీ కోటాను సంతృప్తిపరిచినట్టు అవుతుందనే తన వాదనను ఢిల్లీ కాంగ్రెస్ పెద్దల ముందు పెట్టనున్నారు.
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