/కొండా సురేఖపై వేటు..? ఢిల్లీకి రేవంత్ రెడ్డి..

Konda Suresh Will Out Revanth Reddy Cabinet: తెలంగాణలో బీసీ కమ్ మహిళ కోటాలో మంత్రి పదవి దక్కించుకున్న కొండా సురేఖ అంశం ఫైనల్ స్టేజ్ కి చేరినట్లు తెలుస్తోంది. ఈమె కూతురు సుస్మితా పటేల్ పలు వేదికల్లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తీరును ప్రశ్నిస్తూ వార్తల్లో నిలిచింది. తన కూతురు మాట్లాడిన మాటలకు తమకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఇదంత ఆమె వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ అంటూ కూతురును వెనకెసుకొచ్చే పనిలో పడింది. అంతేకాదు ఆమె మాట్లాడిన మాటలను కనీసం ఖండించైనా ఖండించలేదు. ఇక కాంగ్రెస్ కూడా బీసీ మహిళ అయిన తనను సస్పెండ్ చేస్తే వారికే నష్టం అనే రీతిలో వ్యవహరిస్తుంది. అంతేకాదు తనతో పాటు తన కుటుంబం పార్టీపైనా.. సీఎం సహా ఇతర నేతలపై కారు కూతలు కూసిన ఏమి చేయలేరనే ధీమాతో కొండా సురేఖ ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది. మరోవైపు కొండా సురేఖను మంత్రి వర్గం నుంచి తొలిగించకూడదని కొన్ని బీసీ సంఘాలు అప్పడే రోడ్డు ఎక్కాయి. ఇతంత వ్యూహాత్మకంగానే కొండా సురేఖ చేసినట్టు తెలుస్తుంది.
అప్పట్లో నాగార్జున కుటుంబంపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు..
ఇక సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కూడా కొండా సురేఖపై గుర్రుగా ఉన్నారు. గతంలో నాగార్జున కుటుంబంపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసినపుడు రేవంత్ సహా ఇతర నేతలు మిన్నకుండి పోయారు. దీంతో కొండా దంపతులు కూతురు సుస్మితా ఏకంగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్కు వార్నింగ్ ఇచ్చేలా చేసిన వ్యాఖ్యలు కాంగ్రెస్ పార్టీలోని లుకలుకలను బయటపెట్టాయి. ఇప్పటి వరకు కొండా సురేఖ అంశాన్ని లైట్ తీసుకున్న రేవంత్.. ఏకంగా కొండా దంపతులు తననే ఇండైరెక్ట్గా టార్గెట్ చేయడంతో ఒక్కసారి బిత్తరపోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. మరోవైపు రాఖీ పండగ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రికి రాఖీ కట్టి ఆయన్ని కూల్ చేసే ప్రయత్నం చేసింది. ఈ సమయంలో రేవంత్తో పాటు ఆయన భార్య కూడా సురేఖతో ముఖాభావంగా ఉన్నట్టు కనిపించింది. అదే సమయంలో సీతక్కతో నవ్వుతూ కనిపించిన రేవంత్.. సురేఖతో ఏదో అంటీ ముట్టనట్టుగానే వ్యవహరించారు.
కాంగ్రెస్ పెద్దల వద్దకు కొండా సురేఖ పంచాయితీ..
ఈ నేపథ్యంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఇవాళ ఢిల్లీ పర్యటనకు వెళ్లారు. ఈ పర్యటనలో ఆయన ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు మల్లిఖార్జున ఖార్గేతో పాటు కాంగ్రెస్ అగ్ర నేత రాహుల్ గాంధీ అధ్యక్షతన CWC సమావేశం జరగనుంది. ఈ సందర్భంగా కొండా సురేఖ అంశంపై చర్చించే అవకాశం ఉంది. ఈ సమావేశంలోనే కొండా సురేఖపై వేటు వేయాలా వద్దా అనే అంశంపై క్లారిటీ వచ్చే అవకాశం ఉంది. అలాగే...నిన్న అమెరికా నుంచి KC వేణుగోపాల్ కూడా భారత్ వచ్చారు. దీంతో కొండా సురేఖపై తాడో పేడో తేల్చే పనిలో రేవంత్ ఉన్నారు. ఇప్పటికే కొండా, చిన్నారెడ్డిపై చర్యలు తీసుకోవాలని పీసీసీ క్రమశిక్షన కమిటీ AICCకి సిఫార్సు చేసింది. దీంతో ఢిల్లీ పెద్దలు నిర్ణయంపై కాంగ్రెస్ పార్టీలో టెన్షన్ నెలకొంది.
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