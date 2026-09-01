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కొండా సురేఖపై వేటు..? ఢిల్లీకి రేవంత్ రెడ్డి..

Konda Surekha: తెలంగాణ క్యాబినేట్‌లో కొండా సురేఖ రూటే సెపరేటు. ఎప్పుడు ఎవరిపై ఎలా ఫైర్ అవుతుందో చెప్పడం కష్టం. గతంలో హీరో  నాగార్జున ఫ్యామిలీపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసి వార్తల్లో  నిలిచింది. తాజాగా ఆమె కూతురు సుస్మితా పటేల్ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తీరును బహిరంగంగానే విమర్శిస్తూ వార్తల్లో నిలిచారు. ఈ నేపథ్యంలో కొండా సురేఖపై వేటు వేయకపోతే కార్యకర్తలకు తప్పుడు సంకేతాలు వెళతాయనే ఉద్దేశ్యంతో పీసీసీ క్రమశిక్షణ కమిటీ ఆమెపై వేటు వేయాలని ఏఐసీసీకి నివేదిక సమర్పించింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 01, 2026, 06:47 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 12:55 PM IST
కొండా సురేఖపై వేటు..? ఢిల్లీకి రేవంత్ రెడ్డి..
Image Credit: Konda Surekha (ZEE News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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