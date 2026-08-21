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Sushmita Patel: నా టార్గెట్ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి... మరోసారి బాంబు పేల్చిన సుష్మిత పటేల్.. హీటెక్కిన తెలంగాణ రాజకీయాలు..

Sushmita patel on cm revanth reddy:  కొండా సుష్మిత పటేల్ మరోసారి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి టార్గెట్ గా చేసిన వ్యాఖ్యలు దుమారం రాజేశాయి. ఇప్పటికే తెలంగాణ వ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన మహిళ నేతలు సుష్మిత పటేల్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై కౌంటర్ లు ఇస్తున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 21, 2026, 12:36 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 12:43 PM IST
Sushmita Patel: నా టార్గెట్ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి... మరోసారి బాంబు పేల్చిన సుష్మిత పటేల్.. హీటెక్కిన తెలంగాణ రాజకీయాలు..
Image Credit: cmrevanthreddy(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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