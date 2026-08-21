/Sushmita Patel: నా టార్గెట్ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి... మరోసారి బాంబు పేల్చిన సుష్మిత పటేల్.. హీటెక్కిన తెలంగాణ రాజకీయాలు..

konda sushmita fires on cm revanth reddy: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం కొండా సుష్మిత వర్సెస్ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మధ్య వివాదం పీక్స్ కు చేరింది. ఇటీవల సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పరకాల సభకు వచ్చినప్పుడు వచ్చే ఎన్నికల్లో పరకాల నుంచి రేవూరీ ప్రకాశ్ రెడ్డి బరిలో ఉంటారని చెప్పారు. ఈ వ్యాఖ్యలపై కొండా సుష్మిత రేవంత్ రెడ్డిపై ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు. అసలు వచ్చే రెండెళ్లు కాదు.. ఇప్పుడు రాజీనామా చేసి ఎన్నికలకు వెళ్లాలని సవాల్ విసిరారు. పరకాల గడ్డ కొండా సుష్మిత అడ్డా అంటూ ఫైర్ అయ్యారు. సీఎం రేవంత్ బాగోతాలు, ఆయన సోదరుల బాగోతాలు బైటపెడ్తామన్నారు. ఈ వ్యాఖ్యలపై తెలంగాణ కాంగ్రెస్ సీరియస్ అయ్యింది.
మంత్రి కొండా సురేఖకు తెలంగాణ కాంగ్రెస్ క్రమశిక్షణ కమిటీ నోటీసులు జారీ చేసింది. దీనికి కొండా సురేఖ తన కూతురు వ్యాఖ్యలు ఆమె వ్యక్తిగతమన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో దీనిపై కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన మహిళ నేతలు.. కొండా సుష్మిత వ్యాఖ్యలపై కౌంటర్ లు ఇచ్చారు. ఈ వివాదం నడుస్తున్న వేళ.. మరోసారి కొండా సుష్మిత పటేల్ సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై, కాంగ్రెస్ అధిష్టానంపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
కొండా సుష్మిత పటేల్ మాట్లాడుతూ.. అసలు రేవంత్ ఎవడు?.. అధిష్టానం మాటే ఫైనల్ అని మాట్లాడారు. ఇలాగే చేస్తే రేపు సీల్డ్ కవర్లో ఇంకో సీఎం పేరు వస్తుందని ఏకీపారేశారు. అసలు నా టార్గెట్ రేవంత్ రెడ్డి.. కాంగ్రెస్ కాదని స్పష్టం చేశారు. రాహుల్, సోనియా గాంధీలపై గౌరవం ఉందన్నారు. రేవంత్ సోదరులు అక్రమాలకు పాల్పడుతున్నారు.. అందుకే అతన్ని టార్గెట్ చేశానన్నారు. కొండల్ రెడ్డి టెసరాక్ట్కి రూ. 200 కోట్ల విలువైన భూములను రేవంత్ ధారాదత్తం చేశారని సుష్మిత పటేల్ పేర్కొన్నారు.
ఒక్క ఉద్యోగి కూడా లేని కంపెనీకి 5 ఎకరాలను కట్టబెట్టినట్లు ఆర్టీఐ రిపోర్టులో ఉందన్నారు. పరకాల టికెట్ ఇవ్వడానికి రేవంత్ ఎవరని.. కాంగ్రెస్ అధిష్టానం నిర్ణయమే ఫైనల్ అని తెల్చిచెప్పారు.
నేను పరకాల నుంచి స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా ఖచ్చితంగా వచ్చే ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తానని సుష్మిత తెల్చి చెప్పారు. నేను చేసిన వ్యాఖ్యలతో మంత్రి కొండా సురేఖకు సంబంధం లేదని,ఇవితన పూర్తిగా వ్యక్తిగతమన్నారు. రేవంత్ ఇలాగే చేసుకుంటూ పోతే.. రేపు ఆయన స్థానంలో ఇంకొకరు సీఎం అవుతారని కొండా సుష్మిత మరోసారి సెన్సెషనల్ కామెంట్స్ చేశారు.
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