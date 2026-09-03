Konda Sushmita sensational comments on cm Revanth reddy: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో కొండా సురేఖను మంత్రి పదవినుంచి బర్తరఫ్ చేయడం హాట్ టాపిక్ గా మారింది. అన్నిపార్టీలు కూడా దీనిపై తమదైన స్టైల్ లో స్పందిస్తున్నాయి. ఇక ఢిల్లీలో లెవల్ లో కొండా సురేఖ ఎపిసోడ్ పై నాన్ స్టాప్ రచ్చకొనసాగింది. చివరకు కొండా సురేఖను బర్తరఫ్ చేయడం ఈ వివాదంకు ఫుల్ స్టాప్ పడింది. ఇక కొండా సురేఖను రాజీనామా చేయాలని లేకుండా బర్తరఫ్ చేస్తామని ఏఐసీసీ తెల్చి చెప్పింది. కానీ కొండా సురేఖ వెనక్కు తగ్గక పోవడంతో ఆమెపై చర్యలకు సిద్దమైంది. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆమెను మంత్రి పదవినుంచి బర్తరఫ్ చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. అంతేకాకుండా తెలంగాన గవర్నర్ కు లేఖను రాశారు.
మరోవైపు దీనిపై కొండా సురేఖ సైతం సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై, కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ మీద ఫైర్ అయ్యారు. తనను సీఎం రేవంత్ తో పాటు అనుముల బ్రదర్స్ టార్గెట్ చేశారని, సీఎం కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ ను బ్లాక్ మెయిల్ చేసి మరీ తనను బర్తరఫ్ చేశారన్నారు.ఈ అంశంపై మంత్రి కొండా సురేఖ కూతురు కొండా సుష్మిత స్పందించారు.
కొండా సుష్మిత మాట్లాడుతూ.. తన తల్లి కొండా సురేఖకు అన్యాయం జరిగిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మంత్రివర్గం నుంచి ఆమెను ఇలా తొలగించడం నన్ను బాధించిందన్నారు. ఈ విషయంలో మా అమ్మ ఇక ఊరుకోదని, నేను సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని శపిస్తున్నానని మండిపడ్డారు. ఆరు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన మా అమ్మను... రేవంత్ రెడ్డి పలు మార్లు అవమానించారని, BCలను రేవంత్ రెడ్డి టార్గెట్ చేశారన్నారు. నేను పార్టీకి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడలేదని, ఒక వ్యక్తికి వ్యతిరేకంగా మాత్రమే మాట్లాడినట్లు క్లారిటీ ఇచ్చారు.
బండి సంజయ్ కొడుకుపై పోక్సో కేసు నమోదైనప్పుడు.. కొడుకు చేసిన తప్పుకు తండ్రిని ఎలా అరెస్టు చేస్తామని రేవంత్ అన్నారని, మరీ ఇప్పుడు నేను చేసిన వ్యాఖ్యలకు మా అమ్మను ఎలా బలి చేస్తారంటూ సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అంతేకాకుండా, తన తల్లి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న పరకాల నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేయాలని రేవంత్ రెడ్డికి సవాల్ విసురుతున్నానట్లు కొండా సుష్మిత పేర్కొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కొండా సుష్మిత చేసిన వ్యాఖ్యలు వార్తలలో నిలిచాయి.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి