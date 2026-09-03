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Konda Sushmita: సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని శపిస్తున్నా.!. కొండా సురేఖ బర్తరఫ్‌పై సుష్మిత సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..

Konda sushmita: ఆరు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన మా అమ్మను సీఎంరేవంత్ రెడ్డి అనేక మార్లు అవమానించారని కొండా సుష్మిత కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అంతే కాకుండా.. BCలను రేవంత్ రెడ్డి టార్గెట్ చేశారని ఎద్దేవా చేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 03, 2026, 07:08 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 07:13 PM IST
Konda Sushmita: సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని శపిస్తున్నా.!. కొండా సురేఖ బర్తరఫ్‌పై సుష్మిత సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..
Image Credit: cmrevanthreddy(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Konda Sushmita: సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని శపిస్తున్నా.!. కొండా సురేఖ బర్తరఫ్‌పై సుష్మిత సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..
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