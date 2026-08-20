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Konda Surekha: 'రేవంత్‌ రెడ్డిపై నా బిడ్డ కామెంట్లకు నాకేం సంబంధం'.. వివరణ ఇచ్చిన కొండా సురేఖ

Konda Surekha Explanation To TPPC: రేవంత్‌ రెడ్డిపై తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేసిన తన కుమార్తె కొండా సుష్మిత కామెంట్లకు తనకు సంబంధం లేదని మంత్రి కొండా సురేఖ ప్రకటించారు. ఆమె వ్యాఖ్యలకు తనకు నోటీసులు ఇవ్వడం సరికాదని చెప్పారు. అవన్నీ ఆమె వ్యక్తిగత వ్యాఖ్యలు అని తెలిపారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 20, 2026, 05:49 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 06:32 PM IST
Konda Surekha: 'రేవంత్‌ రెడ్డిపై నా బిడ్డ కామెంట్లకు నాకేం సంబంధం'.. వివరణ ఇచ్చిన కొండా సురేఖ
Image Credit: Konda Surekha

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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