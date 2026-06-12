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KTR Speech: ఒంటరిగానే బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ పోటీ.. త్వరలో కేసీఆర్‌ బస్సు యాత్ర: కేటీఆర్‌

KT Rama Rao Announces BRS Party Will Contest Single In Telangana Assembly Elections: త్వరలోనే బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ అధినేత, తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ బస్సు యాత్ర ఉంటుందని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ ప్రకటించారు. ఎప్పుడు అనేది కేసీఆర్ నిర్ణయిస్తారని తెలిపారు. మీనాక్షి నటరాజన్‌ అంశం మాకేం సంబంధం లేదని స్పష్టం చేశారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 12, 2026, 04:31 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 04:31 PM IST
KTR Speech: ఒంటరిగానే బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ పోటీ.. త్వరలో కేసీఆర్‌ బస్సు యాత్ర: కేటీఆర్‌
Image Credit: KTR Speech

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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KTR Speech: ఒంటరిగానే బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ పోటీ.. త్వరలో కేసీఆర్‌ బస్సు యాత్ర: కేటీఆర్‌
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