Peddi Sudarshan Reddy Memorial Meeting: పెద్ద పదవులు చేపట్టకపోయినా ప్రజల గుండెల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచిన నాయకుడు పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ తెలిపారు. 'పెద్ది సుదర్శన్రెడ్డి అంతిమయాత్రకు ఓరుగల్లు మొత్తం కదిలివచ్చింది. ఉద్యమ బిడ్డకు ఉద్యమ గడ్డ ఇచ్చిన గౌరవమిది' అని తెలిపారు. రెండేళ్లలో కేసీఆర్ మళ్లీ సీఎం.. పెద్ది ఆశయాల మేరకు నర్సంపేట మరింత అభివృద్ధి చేస్తామని చెప్పారు. నర్సంపేట వైద్య కళాశాలకు పెద్ది సుదర్శన్రెడ్డి పేరు పెడతామని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ప్రకటన చేశారు.
నల్లబెల్లిలో సంస్మరణ సభ
నర్సంపేట మాజీ ఎమ్మెల్యే పెద్ది సుదర్శన్రెడ్డి దశదిన కర్మ సందర్భంగా నల్లబెల్లిలో సంస్మరణ సభ నిర్వహించారు. పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి చిత్రపటానికి నివాళులర్పించిన కేటీఆర్ అనంతరం ఆయన కుటుంబసభ్యులను పరామర్శించారు. 'పెద్ది సుదర్శన్రెడ్డి పెద్ద పెద్ద పదవులు అలంకరించకపోయినా.. తెలంగాణ ఉద్యమానికి, ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా వ్యాప్తంగా పోరాటాలకు నాయకత్వం వహించిన మహోన్నత ప్రజా నాయకుడు' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ కొనియాడారు. పెద్ది సుదర్శన్రెడ్డి అంతిమయాత్రకు ఓరుగల్లు గడ్డ మొత్తం కదిలివచ్చిందని.. వర్షాన్ని కూడా లెక్కచేయకుండా 12 గంటల పాటు లక్షలాది మంది ప్రజలు తరలిరావడం ఆయన వారి గుండెల్లో సంపాదించుకున్న అపారమైన స్థానానికి సజీవ సాక్ష్యమని ప్రకటించారు. ఉద్యమానికి నాయకత్వం వహించిన నాయకుడికి ఉద్యమ బిడ్డగా, ఆ ఉద్యమ గడ్డ ఇచ్చిన అత్యున్నత గౌరవం ఇది అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ తెలిపారు.
అంతటి భారీ జనసందోహం
'పెద్ది సుదర్శన్రెడ్డి మాజీ ముఖ్యమంత్రి లేదా మాజీ మంత్రి కాకపోయినా.. పదిసార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలవకపోయినా ఆయన అంతిమయాత్రకు అంతటి భారీ జనసందోహం రావడం ఆయనలోని ఉద్యమ బలానికి, నిబద్ధతకు నిదర్శనం' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ప్రకటించారు. ఎంతకాలం బతికామన్నది కాదని.. ఎలా బతికామన్నదే ముఖ్యం అనే సూక్తికి పెద్ది జీవితమే ఉదాహరణ అని తెలిపారు. లక్షలాది మంది జనం మధ్య సాగిన ఆయన చివరి ప్రయాణమే ఆయన సార్థక జీవితానికి అసలైన కొలమానం అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ కొనియాడారు.
ఉద్యమ గడ్డ వరంగల్ జిల్లాలో ఉద్యమానికి నాయకత్వం వహించిన నాయకుడికి,
ఒక తెలంగాణ ఉద్యమ గడ్డ ఇచ్చిన అసలైన గౌరవమిది!
ఓరుగల్లు ముద్దుబిడ్డ పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి గారికి నర్సంపేట ప్రజలు అశ్రునయనాల మధ్య వీడ్కోలు పలికారు.
తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఆయన పాత్ర, చూపిన తెగువ ఎప్పటికీ అమరం!
ఇంటింటికీ పైపులైన్ ద్వారా గ్యాస్
నర్సంపేట నియోజకవర్గానికి పెద్ది సుదర్శన్రెడ్డి చేసిన సేవలు ఎప్పటికీ చిరస్మరణీయమని బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ తెలిపారు. ఒక్కసారే ఎమ్మెల్యేగా పనిచేసినా కరోనా మహమ్మారి, తీవ్ర ఆర్థిక సంక్షోభం వంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లోనూ రాష్ట్రంలోనే ఎక్కడ లేని విధంగా నర్సంపేటలో ఇంటింటికీ పైపులైన్ ద్వారా గ్యాస్ సరఫరా కార్యక్రమాన్ని అమలుచేశారని గుర్తుచేశారు. సీఎం కేసీఆర్, వ్యవసాయ మంత్రులను ఒప్పించి నర్సంపేట రైతుల కోసం రూ.100 కోట్లతో ప్రత్యేక ప్రాజెక్టును పట్టుబట్టి సాధించి అసాధారణ అభివృద్ధిని సాధించారని కేటీఆర్ వెల్లడించారు.
మెడికల్ కాలేజీకి పెద్ది సుదర్శన్రెడ్డి పేరు
రెండేళ్లలో కేసీఆర్ నాయకత్వంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ మళ్లీ అధికారంలోకి రావడం ఖాయమని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ప్రకటించారు. పెద్ది ఆశయాలకు అనుగుణంగా నర్సంపేటను అన్ని రంగాల్లో మరింత అభివృద్ధి చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. నర్సంపేటలో త్వరలోనే ఏర్పాటుచేయనున్న మెడికల్ కాలేజీకి పెద్ది సుదర్శన్రెడ్డి పేరు పెడతామని ప్రకటన చేశారు. పెద్ది భార్య స్వప్న, వారి పిల్లలు, కుటుంబసభ్యులకు కేసీఆర్తో పాటు బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎల్లప్పుడూ కొండంత అండగా ఉంటుందని భరోసా ఇచ్చారు. సూర్యచంద్రులు ఉన్నంతకాలం నర్సంపేట మట్టిలో.. పాకాల జలాల్లో పెద్ది సుదర్శన్రెడ్డి పేరు నిలిచిపోతుందని కేటీఆర్ వెల్లడించారు.