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రెండేళ్లలో కేసీఆర్‌ మళ్లీ సీఎం.. మెడికల్‌ కాలేజీకి పెద్ది సుదర్శన్‌రెడ్డి పేరు పెడతాం: కేటీఆర్

KT Rama Rao Announces KCR Will Become Chief Minister: రెండేళ్లలో కేసీఆర్‌ ముఖ్యమంత్రి అవుతారని.. అప్పుడు నర్సంపేట వైద్య కళాశాలకు పెద్ది సుదర్శన్‌ రెడ్డి పేరు పెడతామని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌ ప్రకటించారు. పెద్ది ఆశయాల మేరకు నర్సంపేట మరింత అభివృద్ధి చేస్తామని తెలిపారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 10, 2026, 04:51 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 04:51 PM IST
రెండేళ్లలో కేసీఆర్‌ మళ్లీ సీఎం.. మెడికల్‌ కాలేజీకి పెద్ది సుదర్శన్‌రెడ్డి పేరు పెడతాం: కేటీఆర్
Image Credit: KT Rama Rao In Peddi Sudarshan Reddy Memorial Meeting

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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