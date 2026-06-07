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KTR: వచ్చేది కేసీఆర్‌ ప్రభుత్వమే.. ఎన్నారైలు తెలంగాణ అభివృద్ధికి సహకరించాలి: కేటీఆర్‌

KT Rama Rao Announces KCR And BRS Party Will Come Power In Telangana: తెలంగాణలో మళ్లీ గులాబీ జెండా ఎగరడం ఖాయం.. 2028లో కేసీఆర్ గారు మళ్లీ ముఖ్యమంత్రిగా అవ్వడం ఖాయం అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ ప్రకటించారు. తెలంగాణను దేశంలోనే నెంబర్ వన్‌గా కేసీఆర్ నాయకత్వం నిలబెట్టిందని తెలిపారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 07, 2026, 12:36 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 12:36 AM IST
KTR: వచ్చేది కేసీఆర్‌ ప్రభుత్వమే.. ఎన్నారైలు తెలంగాణ అభివృద్ధికి సహకరించాలి: కేటీఆర్‌
Image Credit: KT Rama Rao

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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KTR: వచ్చేది కేసీఆర్‌ ప్రభుత్వమే.. ఎన్నారైలు తెలంగాణ అభివృద్ధికి సహకరించాలి: కేటీఆర్
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