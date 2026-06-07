/KTR: వచ్చేది కేసీఆర్‌ ప్రభుత్వమే.. ఎన్నారైలు తెలంగాణ అభివృద్ధికి సహకరించాలి: కేటీఆర్‌

Telangana Formation Day At Malaysia: 'రైతులకు ఉచితంగా 24 గంటలపాటు కరెంట్ ఇచ్చిన ఒకే ఒక్క రాష్ట్రం తెలంగాణ. ప్రతి గడపకు నల్లా పెట్టి ఇంటింటికీ నీళ్లు ఇచ్చిన మొట్టమొదటి రాష్ట్రం తెలంగాణ. కరెంట్ కోతలతో అల్లాడిన చోటే కరెంట్ కోతలంటే తెల్వని పరిస్థితిని సృష్టించింది తెలంగాణ. నల్గొండ జిల్లాలో ఫ్లోరోసిస్ అనే మహమ్మారిని తరిమికొట్టింది కేసీఆర్ నాయకత్వంలోని తెలంగాణ. 70 లక్షల మంది రైతు కుటుంబాలకు రైతుబంధు ఇచ్చి తెలంగాణ రైతులను దేశంలోనే నెంబర్ వన్గా కేసీఆర్ నాయకత్వం నిలబెట్టింది' అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ తెలిపారు. 'ఆయిల్, అణ్వాయుధాలు ఉన్నవాడు కాదు లీడర్.. ఆలోచన ఉన్నవాడే అసలైన లీడర్. కొత్త ఆవిష్కరణలతో, నవ్య సాంకేతికతతో పోటెత్తే యువ సముద్రం భారతదేశం.. తెలంగాణలో ఉంది. ఇవాళ జెన్-జీ కొత్త శక్తితో.. కొత్త ఉత్సాహంతో తొణికిసలాడుతున్నది' అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ తెలిపారు.
పామాయిల్ విప్లవం
మలేషియాలోని కౌలాలంపూర్ నగరంలో మలేషియా తెలంగాణ అసోసియేషన్ (మైటా), బీఆర్ఎస్ పార్టీ మలేషియా శాఖల సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో జరిగిన తెలంగాణ ఆవిర్భావ వేడుకలలో పాల్గొని బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ కీలక ప్రసంగం చేశారు. మలేషియాతో కూడా తెలంగాణకి ఒక అద్భుతమైన సంబంధం ఉంది. మలేషియా మాదిరే తెలంగాణలోనూ పామాయిల్ విప్లవం సాధించి, రైతుల వ్యవసాయాన్ని లాభసాటిగా మార్చాలనే ఏకైక ఉద్దేశంతో పామాయిల్ కోసం మలేషియా నుంచి విత్తనాలు, మొక్కలు తీసుకువచ్చి తెలంగాణలో నాటించారు' అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ గుర్తుచేశారు. కేసీఆర్ కృషి ఫలితంగా ఈరోజు భారతదేశంలోనే అత్యధికంగా పామాయిల్ ఉత్పత్తి చేస్తున్న రాష్ట్రాల్లో ఒకటిగా తెలంగాణ నిలిచిందని సగర్వంగా ప్రకటించారు.
ఆలోచన ఉన్నవాడే అగ్రస్థానంలో
'ప్రపంచం విపరీతమైన మార్పులకు గురవుతున్నది. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) వంటి సాంకేతిక రంగాలు ప్రపంచాన్ని కుదిపేస్తున్నాయి. కేవలం విజ్ఞానం ఉన్నవాడే నాయకుడని, ఆ దేశం మాత్రమే ఎదుగుతుంది. ఒకనాడు అణ్వాయుధాలు ఉన్నవాడు నాయకుడైతే.. ఈరోజు విజ్ఞానం, ఆలోచన ఉన్నవాడే అగ్రస్థానంలో నిలబడుతున్నారు. అందుకే తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఎన్నారైల సేవలు కావాలని.. తెలంగాణ అభివృద్ధికి వారి సూచనలు, భవిష్యత్తుకు ప్రవాసుల మద్దతు అవసరం' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ విజ్ఞప్తి చేశారు.
బీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఒక ప్రత్యేక విజన్
'10 సంవత్సరాల పాటు వెనుకబడిన తెలంగాణను అగ్రస్థానంలో నిలిపిన కేసీఆర్కు, బీఆర్ఎస్ పార్టీకి వచ్చే 25 సంవత్సరాల కోసం, తెలంగాణ భవిష్యత్తు కోసం ఒక ప్రత్యేక విజన్ ఉంది. అలాంటి అద్భుతమైన విజన్ను నిజం చేయగలిగే శక్తి ముమ్మాటికీ కేసీఆర్కే ఉంది. 10 సంవత్సరాల ఆయన పరిపాలనే దానికి సజీవ సాక్ష్ం' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ తెలిపారు. 60 సంవత్సరాల కాంగ్రెస్ పాలనలో కరెంట్ కోతలతో తల్లడిల్లిన తెలంగాణకు 24 గంటల ఉచిత, నాణ్యమైన విద్యుత్ను అన్ని రంగాలకు అందించిన తీరుగానే.. రాబోయే రోజుల్లో అభివృద్ధి చెందిన దేశాల మాదిరిగా 24 గంటల పాటు స్వచ్ఛమైన తాగునీటిని నిరంతరం సరఫరా చేయాలన్నదే తమ ప్రధాన విజన్' అని కేటీఆర్ ప్రకటించారు.
భవిష్యత్ ప్రణాళిక
'ప్రజారవాణా వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేయాలని, ఆ దిశగా పూర్తి స్థాయిలో ప్రయత్నం చేస్తాం. తెలంగాణను తిరిగి అభివృద్ధి పథంలో నిలిపే శక్తి కేసీఆరకే ఉంది. కేసీఆర్ ప్రభుత్వం తిరిగి రాగానే భవిష్యత్తు అవసరాలకు తగ్గట్టుగా తెలంగాణను తీర్చిదిద్దుతాం' అని తమ భవిష్యత్ ప్రణాళికను బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ వివరించారు. 'ప్రస్తుతం ప్రపంచంలోని అనేక దేశాల్లో విపరీతమైన మార్పులు వస్తున్న నేపథ్యంలో ప్రవాస భారతీయులు స్థానికులతో కలిసిమెలిసి ముందుకు సాగాల్సిన అవసరాన్ని గుర్తించాలి' అని సూచించారు. 'స్థానికులతో, స్థానిక సంస్కృతితో కలిసి ముందుకు పోతే ప్రతి దేశంలోనూ తెలంగాణ బిడ్డలు అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు' అని కేటీఆర్ తెలిపారు.
కలిసి రావాలి
తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం, తెలంగాణ అభివృద్ధి కోసం ప్రవాస భారతీయులంతా తమతో కలిసి రావాలని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ పిలుపునిచ్చారు. మలేషియాలో ఈ అద్భుతమైన తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసినందుకు మలేషియా తెలుగు అసోసియేషన్తో పాటు బీఆర్ఎస్ ఎన్నారై మలేషియా శాఖకు, పార్టీ శ్రేణులకు కేటీఆర్ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలిపారు.