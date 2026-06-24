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ఎప్పుడు ఎన్నికలు జరిగినా కారుదే గెలుపు.. కేసీఆర్‌ సారుదే విజయం: కేటీఆర్‌

తెలంగాణలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు ఎప్పుడు వచ్చినా కారు.. కేసీఆర్‌ సారుదే గెలుపు అని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. విఫల కాంగ్రెస్‌ పరిపాలనను చూసిన ప్రజలు బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ, కేసీఆర్‌ వైపు మళ్లుతున్నారని గుర్తుచేశారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 24, 2026, 11:19 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 11:19 PM IST
ఎప్పుడు ఎన్నికలు జరిగినా కారుదే గెలుపు.. కేసీఆర్‌ సారుదే విజయం: కేటీఆర్‌
Image Credit: KTR MeetingSource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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ఎప్పుడు ఎన్నికలు జరిగినా కారుదే గెలుపు.. కేసీఆర్‌ సారుదే విజయం: కేటీఆర్‌
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