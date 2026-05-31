/KTR Challenge: దమ్ముంటే రేవంత్‌ రెడ్డి 420 హామీలు అమలు చేయాలి: కేటీఆర్‌

Congress 420 Promises: తెలంగాణలో సవాళ్లు, ప్రతి సవాళ్లు కొనసాగుతున్నాయి. రేవంత్ రెడ్డి విసిరిన సవాల్కు మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ స్పందించి ప్రతి సవాల్ విసిరారు. దమ్ముంటే ఇచ్చిన 420 హామీలు అమలు చేస్తేనే ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తానని రేవంత్ రెడ్డి ప్రకటించాలని భారత రాష్ట్ర సమితి (బీఆర్ఎస్) పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ఛాలెంజ్ చేశారు. రైతుల మోటార్లకు మీటర్లు పెడితే ఎన్నికల్లో పోటీ చేయనని చెప్పి రేవంత్ రెడ్డి మరోసారి అబద్ధాలు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
హైదరాబాద్లోని సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్ నియోజకవర్గ బీఆర్ఎస్ పార్టీ ముఖ్య కార్యకర్తల సమావేశంలో మాజీ మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్, యువ నాయకుడు మన్నె క్రిశాంక్తో కలిసి పాల్గొన్న కేటీఆర్ కీలక ప్రసంగం చేశారు. 'డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లు, ఇందిరమ్మ ఇండ్లు కట్టకుంటే ఎన్నికల్లో పోటీ చేయం, మోటార్లకు మీటర్లు పెట్టకుంటే పోటీ చేయం అన్న సవాళ్లు కాకుండా, 420 హామీలు, ఆరు గ్యారెంటీలు అమలు చేయకుంటే పోటీ చేయమని ప్రకటించాలి' అంటూ కాంగ్రెస్ పార్టీ, రేవంత్ రెడ్డికి మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ సవాల్ విసిరారు. రేవంత్ రెడ్డి ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు రైతులకు కేవలం 3 గంటల కరెంట్ ఇస్తే సరిపోతుందని చెప్పాడనని గుర్తుచేశారు.
'సరిగ్గా అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత దాన్ని ఆచరణలోకి తీసుకువచ్చేందుకే రైతు డిస్కం ఏర్పాటు. 24 గంటల ఉచిత కరెంట్ను ఎగగొట్టేందుకే ఈ ప్రత్యేక రైతు డిస్కమ్. కేసీఆర్ గుర్తులు చెరిపేస్తాన్నంటున్న రేవంత్ రెడ్డి.. చివరికి రైతులకు ఇచ్చే 24 గంటల కరెంట్ను కూడా ఆపే కుట్ర చేస్తున్నారు' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. రేవంత్ రెడ్డి చెప్పింది చేయడని, ఇచ్చిన హామీ నెరవేర్చడనే విషయం తెలంగాణ ప్రజలకు అర్థమైందని తెలిపారు.
రైతులకు ఉచిత విద్యుత్ను పూర్తిగా రద్దు చేసేందుకు ప్రత్యేకంగా రైతు డిస్కం తీసుకొస్తున్నారని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ తెలిపారు. దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్ ప్రారంభించిన ఉచిత విద్యుత్ను రైతులకు అందకుండా చేసేందుకు కాంగ్రెస్ కుట్ర చేస్తోందని మండిపడ్డారు. లోపల ఇంతటి దారుణమైన రైతు వ్యతిరేక కుట్రను దాచుకొని.. పైకి మాత్రం ఉచిత విద్యుత్ కోసమే ప్రత్యేక రైతు డిస్కమ్ తీసుకువస్తున్నామని రేవంత్ రెడ్డి అబద్ధాలు చెబుతున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
రైతు డిస్కమ్ అంటే రైతు మెడకు ఉరి
నేతి బీరకాయలో నెయ్యి ఎంత ఉందో, రేవంత్ రెడ్డికి రైతుల మీద అంతే ప్రేమ ఉందని బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ఎద్దేవా చేశారు. రేవంత్ రెడ్డి రైతు డిస్కమ్ అంటే రైతు మెడకు ఉరి పెట్టినట్టే అని పేర్కొన్నారు. రైతు డిస్కమ్ ద్వారా ఉచిత కరెంట్ను పూర్తిగా రద్దు చేయడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారని న్నారు. తెలంగాణ రైతులపై జరుగుతున్న ఈ కుట్రను నగరంలో ఉన్న తెలంగాణ పౌరులు కూడా వ్యతిరేకించి వారికి అండగా నిలవాలని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ పిలుపునిచ్చారు.
రేవంత్ రెడ్డి చెప్పింది చేయడని.. ఇచ్చిన హామీ నెరవేర్చడనే విషయం తెలంగాణ ప్రజలకు అర్థమైందని కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు. ఈరోజు రైతు డిస్కమ్పై రేవంత్ రెడ్డి చెబుతున్న మాటలు అన్నీ ముమ్మాటికి అబద్ధాలేనని విమర్శించారు. ఆయన ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన ఏ ఒక్క హామీని అమలు చేయకుండా.. తెలంగాణలోని అన్ని వర్గాలను మోసం చేసిన విషయాన్ని ప్రజలు, రైతులు గుర్తుంచుకోవాలని సూచించారు.