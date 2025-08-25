English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

KTR: తెలంగాణకు ద్రోహం చేసిన పార్టీలు కాంగ్రెస్, బీజేపీ.. రెండూ దొందూదొందే: కేటీఆర్‌

KTR Welcomes BJP And Congress Leaders In To BRS Party: తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కాంగ్రెస్‌, బీజేపీ రెండూ ద్రోహం చేశాయని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ తెలిపారు. రేవంత్ రెడ్డి తప్పిదాలపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన కేటీఆర్‌ బీజేపీ వైఫల్యాలను వివరించి తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 25, 2025, 05:42 PM IST

Trending Photos

School Holiday: రేపు ఆగస్టు 25 స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఈ రెండు కారణాలవల్ల..!
6
Schools Holiday Tomorrow
School Holiday: రేపు ఆగస్టు 25 స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఈ రెండు కారణాలవల్ల..!
Ibomma: మూవీస్ చూసేవారికి బిగ్‌ అలర్ట్.. బప్పం టీవీలో భారీ మార్పులు..
6
Telugu Ibomma
Ibomma: మూవీస్ చూసేవారికి బిగ్‌ అలర్ట్.. బప్పం టీవీలో భారీ మార్పులు..
8th Pay Commission: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్ అలర్ట్.. 8వ పే కమిషన్ పై మోదీ సర్కార్ కీలక నిర్ణయం.. కమిషన్ ఏర్పాటు ఎప్పుడంటే..?
6
8th Pay Commission
8th Pay Commission: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్ అలర్ట్.. 8వ పే కమిషన్ పై మోదీ సర్కార్ కీలక నిర్ణయం.. కమిషన్ ఏర్పాటు ఎప్పుడంటే..?
Bank Holiday: సోమవారం దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్నీ బ్యాంకులు బంద్‌? ఎందుకో తెలుసా?
5
bank holiday monday
Bank Holiday: సోమవారం దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్నీ బ్యాంకులు బంద్‌? ఎందుకో తెలుసా?
KTR: తెలంగాణకు ద్రోహం చేసిన పార్టీలు కాంగ్రెస్, బీజేపీ.. రెండూ దొందూదొందే: కేటీఆర్‌

BRS Party Joinings: 'వికృతమైన మాటలను మాట్లాడుతున్న రేవంత్ రెడ్డిని చూసి ప్రజలు నవ్వుకుంటున్నారు. గత ముఖ్యమంత్రులతో పోల్చి చూస్తూ ప్రజలు రేవంత్ రెడ్డిని బండ బూతులు తిడుతున్నారు' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ తెలిపారు. 'రేవంత్ రెడ్డి జేబులో కత్తెర పెట్టుకొని తిరుగుతున్నాడు. గతంలో కేసీఆర్‌ ప్రభుత్వం నిర్మించిన భవనాలకు రిబ్బన్ కట్ చేయడానికి తాపత్రయ పడుతున్నాడు' అని కేటీఆర్ ఎద్దేవా చేశారు. ఆ కత్తెర పట్టుకుని జాగ్రత్తగా తిరగాలని సూచించారు.

Also Read: OU Students: పోలీస్‌ నిర్బంధం మధ్య రేవంత్‌ రెడ్డి పర్యటన.. ఓయూ విద్యార్థుల ప్రశ్నలు ఇవే!

హైదరాబాద్‌లోని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ కార్యాలయం తెలంగాణ భవన్‌లో సోమవారం కాంగ్రెస్‌, బీజేపీల నుంచి నాయకులు, కార్యకర్తల చేరికలు జరిగాయి. వారికి కండువా కప్పి స్వాగతం పలికిన కేటీఆర్‌ కీలక ప్రసంగం చేశారు. 'తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ద్రోహం చేసిన పార్టీలు కాంగ్రెస్, బీజేపీ. రెండూ దొందూ దొందే. పెట్టుబడులు, పరిశ్రమలు, విభజన హామీలు ఇలా అన్నింటిలోనూ బీజేపీ తెలంగాణకు మోసం చేసింది. కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత, ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన ఏ ఒక్క హామీని కూడా నెరవేర్చకుండా ప్రజలను మోసం చేస్తోంది' అని కేటీఆర్‌ వివరించారు.

Also Read: Metro Charges Hike: మెట్రో ప్రయాణికులకు భారీ షాక్‌.. మెట్రో ఛార్జీలు పెంపు

'20 నెలల కాంగ్రెస్ పాలన నచ్చకుంటే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి వ్యతిరేకంగా ఓటు వేసి తీర్పు ఇవ్వాలి' అని ప్రజలకు కేటీఆర్‌ విజ్ఞప్తి చేశారు. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకు అవసరమైన మరమ్మతులు ప్రభుత్వం చేయించడం లేదని.. మోడీ, చంద్రబాబు ఆదేశాల మేరకు గోదావరి నీళ్లను దిగువకు పంపించేందుకు రేవంత్ రెడ్డి కుట్ర చేస్తున్నారని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ ఆరోపించారు. కాళేశ్వరం నీళ్లు ఆగకుండా, గోదావరి నీళ్లు దిగువకు వెళ్లి చంద్రబాబు కడుతున్న కనకచెర్ల ప్రాజెక్టుకు, అక్కడి నుంచి తమిళనాడుకు వెళ్లాలని కేంద్రంలోని బీజేపీ, రేవంత్‌కు ఆదేశాలు ఇచ్చాయని కేటీఆర్ వివరించారు.

Also Read: Revanth Reddy: 'నా దగ్గర పంచడానికి భూములు లేవు, ఖజానా లేదు': రేవంత్‌ రెడ్డి

'మోడీకి, రేవంత్‌కి అనేక పోలికలు ఉన్నాయి. బడా మోడీ, చోటా మోడీ ఇద్దరూ హామీలు ఇచ్చి అమలు చేయడం మరిచారు. ఇద్దరూ కలిసి పని చేస్తున్నారు. రేవంత్ రెడ్డి విషయంలో రాహుల్‌కు దెబ్బ తగులుతుంది. మోడీ, రేవంత్‌లు కలిసిపోవడం ఖాయం' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ జోష్యం చెప్పారు. కాంగ్రెస్ పాలనతోనే యూరియా సంక్షోభం వచ్చిందని విమర్శించారు. 'ఒకవైపు యూరియా సంక్షోభం ఉంటే, రేవంత్ రెడ్డి మరోవైపు సినిమా వాళ్లతో మీటింగ్ పెట్టుకున్నారు. యూరియా కొరతకు 'ఆపరేషన్ సిందూర్' కారణం అని బీజేపీ ఎంపీలు చెబుతున్నారు. అందుకే చైనా నుంచి ఎరువులు రాలేదంటున్నారు. అసలు మనకు చైనాతో యుద్ధం జరిగిందా? రేవంత్‌పై మాట పడకుండా బీజేపీ కాపాడుతోంది' అని కేటీఆర్ వివరించారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

KT Rama RaoBRS Party Joinings: KTRTelangana BhavanBharat Rashtra Samithi PartySabitha Indra Reddy

Trending News