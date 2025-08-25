KTR: తెలంగాణకు ద్రోహం చేసిన పార్టీలు కాంగ్రెస్, బీజేపీ.. రెండూ దొందూదొందే: కేటీఆర్‌

BRS Party Joinings: 'వికృతమైన మాటలను మాట్లాడుతున్న రేవంత్ రెడ్డిని చూసి ప్రజలు నవ్వుకుంటున్నారు. గత ముఖ్యమంత్రులతో పోల్చి చూస్తూ ప్రజలు రేవంత్ రెడ్డిని బండ బూతులు తిడుతున్నారు' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ తెలిపారు. 'రేవంత్ రెడ్డి జేబులో కత్తెర పెట్టుకొని తిరుగుతున్నాడు. గతంలో కేసీఆర్ ప్రభుత్వం నిర్మించిన భవనాలకు రిబ్బన్ కట్ చేయడానికి తాపత్రయ పడుతున్నాడు' అని కేటీఆర్ ఎద్దేవా చేశారు. ఆ కత్తెర పట్టుకుని జాగ్రత్తగా తిరగాలని సూచించారు.
హైదరాబాద్లోని బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యాలయం తెలంగాణ భవన్లో సోమవారం కాంగ్రెస్, బీజేపీల నుంచి నాయకులు, కార్యకర్తల చేరికలు జరిగాయి. వారికి కండువా కప్పి స్వాగతం పలికిన కేటీఆర్ కీలక ప్రసంగం చేశారు. 'తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ద్రోహం చేసిన పార్టీలు కాంగ్రెస్, బీజేపీ. రెండూ దొందూ దొందే. పెట్టుబడులు, పరిశ్రమలు, విభజన హామీలు ఇలా అన్నింటిలోనూ బీజేపీ తెలంగాణకు మోసం చేసింది. కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత, ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన ఏ ఒక్క హామీని కూడా నెరవేర్చకుండా ప్రజలను మోసం చేస్తోంది' అని కేటీఆర్ వివరించారు.
'20 నెలల కాంగ్రెస్ పాలన నచ్చకుంటే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి వ్యతిరేకంగా ఓటు వేసి తీర్పు ఇవ్వాలి' అని ప్రజలకు కేటీఆర్ విజ్ఞప్తి చేశారు. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకు అవసరమైన మరమ్మతులు ప్రభుత్వం చేయించడం లేదని.. మోడీ, చంద్రబాబు ఆదేశాల మేరకు గోదావరి నీళ్లను దిగువకు పంపించేందుకు రేవంత్ రెడ్డి కుట్ర చేస్తున్నారని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ఆరోపించారు. కాళేశ్వరం నీళ్లు ఆగకుండా, గోదావరి నీళ్లు దిగువకు వెళ్లి చంద్రబాబు కడుతున్న కనకచెర్ల ప్రాజెక్టుకు, అక్కడి నుంచి తమిళనాడుకు వెళ్లాలని కేంద్రంలోని బీజేపీ, రేవంత్కు ఆదేశాలు ఇచ్చాయని కేటీఆర్ వివరించారు.
'మోడీకి, రేవంత్కి అనేక పోలికలు ఉన్నాయి. బడా మోడీ, చోటా మోడీ ఇద్దరూ హామీలు ఇచ్చి అమలు చేయడం మరిచారు. ఇద్దరూ కలిసి పని చేస్తున్నారు. రేవంత్ రెడ్డి విషయంలో రాహుల్కు దెబ్బ తగులుతుంది. మోడీ, రేవంత్లు కలిసిపోవడం ఖాయం' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ జోష్యం చెప్పారు. కాంగ్రెస్ పాలనతోనే యూరియా సంక్షోభం వచ్చిందని విమర్శించారు. 'ఒకవైపు యూరియా సంక్షోభం ఉంటే, రేవంత్ రెడ్డి మరోవైపు సినిమా వాళ్లతో మీటింగ్ పెట్టుకున్నారు. యూరియా కొరతకు 'ఆపరేషన్ సిందూర్' కారణం అని బీజేపీ ఎంపీలు చెబుతున్నారు. అందుకే చైనా నుంచి ఎరువులు రాలేదంటున్నారు. అసలు మనకు చైనాతో యుద్ధం జరిగిందా? రేవంత్పై మాట పడకుండా బీజేపీ కాపాడుతోంది' అని కేటీఆర్ వివరించారు.
