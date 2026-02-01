KT Rama Rao: తొలి సీఎం కేసీఆర్‌ సిట్‌ విచారణను మూడు ముక్కల్లో చెప్పిన కేటీఆర్‌

KCR SIT Investigation: 'రెండేళ్ల కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ పాలన గురించి మూడు ముక్కల్లో చెప్పాలి అంటే డైవర్షన్, సబ్వర్షన్, పర్వర్షన్డ. అటెన్షన్ డైవర్ట్ చేయడం, తమ చేతకానితనాన్ని సబ్వర్ట్ చేయడం, పర్వర్ట్ రాజకీయాలు చేయడం. రాష్ట్రంలో రెండేళ్లుగా కాంగ్రెస్ పరిపాలన తీరు ఇలానే ఉంది' అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ విమర్శించారు. 'సిట్ చట్టాన్ని గౌరవించలేదు.. బీఎన్ఎస్ చట్టాన్ని.. అందులో పొందుపరిచిన నిబంధనలు కూడా గౌరవించలేదు' అని ఆరోపించారు. కానీ తాము ఒక బాధ్యత కలిగిన పార్టీగా.. తెలంగాణ ప్రజల గొంతుగా, తెలంగాణ ప్రజల ప్రతినిధిగా పెద్దలు కేసీఆర్ విచారణకు హాజరయ్యారని కేటీఆర్ తెలిపారు. సిట్ చట్టాన్ని గౌరవించకపోయినా.. రేవంత్ రెడ్డి ఆడించినట్టు ఆడుతున్నా.. కేసీఆర్ మాత్రం చట్టం, న్యాయం మీద గౌరవంతో విచారణకు సహకరించారని వివరించారు.
హైదరాబాద్ నందినగర్లో తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్ విచారణ అనంతరం మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ మీడియా సమావేశం నిర్వహించి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'కేసీఆర్తోపాటు తాము ఏ తప్పు చేయకపోవడంతోనే నిజాయితీగా కేసీఆర్ సిట్కు సంపూర్ణంగా సహకరించారు. సిట్ అడిగిన ప్రతి ప్రశ్నకి స్పష్టంగా.. కుండబద్దలు కొట్టినట్టుగా సమాధానం ఇచ్చారు' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ తెలిపారు. 'ఏ తప్పు జరగలేదు, ఏ తప్పు ఎక్కడా కూడా బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం ఎన్నడూ చేయలేదు. ఎన్నో పుకార్లు, ఎన్నో నీలాపనిందలు, ఎన్నో రకాల కథనాలు, ఎన్నో రకాల అపోహలను ప్రజల్లో సృష్టించేలా రెండేళ్లుగా లీకుల రూపంలో ఇస్తూ కాంగ్రెస్ పార్టీ పైశాచిక ఆనందం పొందుతుందో నేటితో ఫుల్ స్టాప్ పెడతుందని ఆశిస్తున్నాం' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ తెలిపారు. ప్రతిసారి విచారణ అనంతరం పంపే లీకులను విశ్వసించరాదు అని మీడియాకు విజ్ఞప్తి చేశారు. లీకుల మీద ఆధారపడి ఇదిగో పులి అంటే అదిగో తోక అన్నట్టుగా నడుపుతా ఉన్నారంటేనే ఈ కేసులోని డొల్లతనం బయటపడుతుందని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ తెలిపారు.
'తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్పై బురద చల్లాలి అనుకుంటే అది సూర్యుడి మీద ఉమ్మెయ్యడమే అవుతుంది. అది తిరిగి వచ్చి రేవంత్ రెడ్డి మొహం మీదే పడుతుంది. చెత్త రాజకీయం.. లీకులు, పనికిమాలిన విచారణలు రెండేళ్లు కాలక్షేపం చేశారు. మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో ఎక్కడికక్కడ పోరాటం చేస్తుంటే ఏకాగ్రతను దెబ్బతీయడానికి, ప్రజల అటెన్షన్ డైవర్ట్ చేయడానికి మళ్లీ కేసీఆర్ విచారణ పేరిట ఏదో చేస్తున్నారు అంటూ కథనాలు వండి వారిస్తున్నారు' అని కేటీఆర్ మండిపడ్డారు. 'సిట్ విచారణ ఎవరి ఆధీనంలో జరుగుతుందో అర్థం కావట్లేదు. మహేష్ గౌడ్ నాయకత్వంలో సిట్ ఉందా లేక అధికారుల ఆధీనంలో ఉందా మాకైతే అర్థం కావట్లేదు. విచారణ చేసేది సిట్టా లేక పీసీసీనా? లేక బీజేపీనా? అది కూడా మాకు అర్థం కావట్లేదు' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ తెలిపారు.
'రెండు సార్లు తెలంగాణ ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడ్డ ఒక పాపులర్ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్. ఇవాళ తెలంగాణలో ఉన్నామంటే ఆ తెలంగాణ సాధనకు ప్రధాన బాధ్యుడు, ప్రధాన నాయకుడు, ఉద్యమ నాయకుడు, ఉద్యమ సూర్యుడు కేసీఆర్. అట్లాంటి కేసీఆర్ మీద చేస్తున్న చిల్లర ప్రయత్నాలు ప్రజలు గమనిస్తున్నారు. అన్నీ గుండెల్లో పెట్టుకుంటారు. సరైన సందర్భంలో కాళోజీ చెప్పినట్టు ఉప్పు పాతర వేసే బాధ్యత కూడా ప్రజలు తీసుకుంటారు' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ప్రకటించారు.
'గులాబీ అధినేత ఇచ్చిన సమాధానాలతో సిట్కు అన్ని విషయాలు కూడా అర్థమై ఉంటాయి. తేటతెల్లమై ఉంటాయి. స్పష్టంగా ఏ తప్పు జరగలేదు, ఇదంతా కాలక్షేపం అని చెప్పి సిట్ అధికారులకు కూడా కళ్లు తెరుచుకొని ఉంటాయి. నాకు తెలిసినంత వరకు కేసీఆర్ని అడిగింది స్పష్టం ఒక్కటే! ట్యాపింగ్ జరిగిందా అని అడిగారు. అలాంటిది ఏదీ జరగలేదు, అంతా బోగస్ సృష్టి అని చెప్పి ఉంటారు. ఎందుకంటే మమ్మల్ని అదే అడిగారు' అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ తెలిపారు.
