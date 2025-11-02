KTR Speech: కాంగ్రెస్ పని ఖతం.. 500 రోజుల్లో మళ్లీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌

HYDRAA Demolish: హైడ్రా పేరిట అరాచకం సృష్టించి పేదల ఇళ్లు కూర్చున్న రేవంత్ రెడ్డి పని ఖతమైందని.. 500 రోజుల్లో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ అవుతారని బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ప్రకటించారు. హైడ్రా బాధితులు ఎలాంటి ఆందోళన చెందొద్దని విజ్ఞప్తి చేశారు. న్యాయపరంగా.. ప్రభుత్వపరంగా హైడ్రా బాధితులకు న్యాయం చేస్తామని.. లేకుంటే బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం న్యాయం దక్కుతుందని హామీ ఇచ్చారు.
హైదరాబాద్లోని తెలంగాణ భవన్లో ఆదివారం హైడ్రా ఎగ్జిబిషన్ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ కీలక ప్రసంగం చేశారు. ప్రభుత్వ భూమిలో పేదలను వెళ్లగొట్టి ఎమ్మెల్యే అరికెపూడి గాంధీకి మాత్రం అండగా నిలిచారు. మాకు హద్దులు చూపించడం లేదు.. హద్దులు విషయంలో ఇబ్బందులు ఉన్నాయని అధికారులు చెబుతున్నారు. కాంగ్రెస్లో చేరితే ఒక న్యాయం.. ఇతరులకు మరో న్యాయం ఉంటుందా?' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ప్రశ్నించారు. 'మూసీ నదిలో అడ్డంగా కట్టిన బిల్డింగ్ను కూడా ఇప్పటి వరకు ఆపలేదు.. ఆ ధైర్యం హైడ్రాకు ఉందా?' అని నిలదీశారు.
'పెద్ద బిల్డర్లు కడితే వారికి సహకరించి.. తానా తందానా ఆడతారు. మూసీకి అడ్డంగా ఆకాశమంత పెద్దగా కడితే కూడా వారికి కనిపించదు. మంత్రులు, పెద్ద పెద్ద నాయకులకు ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుంది.. కానీ పేదలపైకి బుల్డోజర్లు పంపిస్తారు. అందుకే మేం హైడ్రాను వ్యతిరేకించేది' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ వివరించారు. 'బుల్డోజర్ నా శరీరంపై నుంచి వెళ్లాలని యూపీలో రాహుల్ గాంధీ మాట్లాడారు.అదే తెలంగాణలో బుల్డోజర్ ఇళ్లను కూలగొడుతుంటే రాహుల్ గాంధీ ఏం చేస్తున్నారు' అని కేటీఆర్ ప్రశ్నించారు.
ఇది తప్పు అని.. రేవంత్ రెడ్డికి రాహుల్ గాంధీ ఎందుకు చెప్పట్లేదని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ నిలదీశారు. 'కొండాపూర్లో కుటుంబ నియంత్రణ ఆపరేషన్ చేసుకున్న కొందరికి ప్లాట్లు ఇచ్చారు. వారిని కూడా హైడ్రా వెళ్లగొట్టింది. హైడ్రా చేసేది న్యాయమే అయితే.. అర్ధరాత్రి ఎందుకు వస్తున్నట్లు? నోటీసులు ఇవ్వడానికి ప్రభుత్వానికి ఏంటి ఇబ్బంది? పేపర్లు చూడటానికి ఏం ఇబ్బంది ఉంది? ఇదే రేవంత్ రెడ్డి ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు కూలగొట్టడం తప్పు అని మాట్లాడారు. తప్పు జరిగితే రెగ్యులరైజ్ చేయండని చెప్పింది కూడా రేవంత్ రెడ్డే' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ వివరించారు.
'ఆర్మీ కుటుంబాన్ని కూడా ప్రభుత్వం ఇబ్బంది పెట్టింది. తెలియక తప్పు జరిగితే సరిదిద్దాలని చెప్పిన రేవంత్ రెడ్డి ఇప్పుడు ఎందుకు కూలగొడుతున్నారు?' అని రేవంత్ రెడ్డిని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ప్రశ్నించారు. ఇప్పుడు అదే రేవంత్ రెడ్డి పేదల ఇళ్లను కూలగొడుతున్నారని తెలిపారు. ఈ ప్రభుత్వం న్యాయం చేస్తుందన్న నమ్మకం తమకు లేదని స్పష్టం చేశారు. 'మీకు మళ్లీ హామీ ఇస్తున్నా.. మీకు న్యాయం చేసే బాధ్యత నాది అని హైడ్రా బాధితులకు కేటీఆర్ భరోసా ఇచ్చారు. 500 రోజులు ఆగితే కేసీఆర్ ప్రభుత్వం వస్తుంది.. బాధితులకు అండగా ఉంటామన కేటీఆర్ ప్రకటించారు.మేం పదేళ్లలో ఏ ఒక్కరికి అన్యాయం చేయలేదని తెలిపారు. అదే బాధ్యతతో మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత హైడ్రా బాధితులకు న్యాయం చేస్తామని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ హామీ ఇచ్చారు.
