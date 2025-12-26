English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • KTR: కేసీఆర్‌ అసెంబ్లీకి వస్తే రేవంత్‌ రెడ్డి గుండె ఆగి చస్తాడు: కేటీఆర్‌

KTR: కేసీఆర్‌ అసెంబ్లీకి వస్తే రేవంత్‌ రెడ్డి గుండె ఆగి చస్తాడు: కేటీఆర్‌

KT Rama Rao Fire On Revanth Reddy Abused Words: తన తండ్రి, బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ అధినేత కేసీఆర్‌పై చేసిన వ్యాఖ్యలను మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ తిప్పిగొట్టి రేవంత్‌ రెడ్డికి గట్టి వార్నింగ్‌ ఇచ్చారు. ఎడమ కాలి చెప్పు తీసుకుని కొట్టాలని ఉంది కానీ రాజకీయాల్లో అది కుదరదని పేర్కొన్నారు. కేటీఆర్‌ స్పీచ్‌ హాట్‌హాట్‌గా కొనసాగింది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Dec 26, 2025, 02:43 PM IST

KTR: కేసీఆర్‌ అసెంబ్లీకి వస్తే రేవంత్‌ రెడ్డి గుండె ఆగి చస్తాడు: కేటీఆర్‌

Telangana Bhavan: తన తండ్రిపై రేవంత్‌ రెడ్డి చేసిన బూతు వ్యాఖ్యలపై బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తనకు అన్నీ భాషలు.. అన్నీ భాషల్లో తాను మాట్లాడగలడనని.. కానీ తన నైజం అది కాదని కేటీఆర్‌ తెలిపారు. ఆ వ్యాఖ్యలు చూస్తుంటే ఎడమ కాలి చెప్పు తీసుకుని కొట్టాలని ఉంటది కానీ అలా చేయలేం కాదా? అని పేర్కొన్నారు. సీఎం పదవి వస్తే మంచిగా పని చేసుకో అని రేవంత్ రెడ్డికి హితవు పలికారు.

Also Read: Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల భారీ నిర్ణయం.. డీఏ, పీఆర్‌సీ, రిటైర్మెంట్‌ బెనిఫిట్స్‌ కోసం నిరసన

హైదరాబాద్‌లోని శేరిలింగంపల్లి నియోజకవర్గానికి చెందిన నాయకులు బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీలో చేరారు. జూబ్లీహిల్స్‌లోని పార్టీ కార్యాలయం తెలంగాణ భవన్‌లో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ కీలక ప్రసంగం చేశారు. రేవంత్ రెడ్డి కొడంగల్‌ సభలో వాడిన భాషపై కేటీఆర్‌ మండిపడ్డారు. 'రేవంత్‌ను తిట్టాలని తనకు లేదు. తెలంగాణ తెచ్చిన నాయకుడు, రెండు సార్లు ప్రజలు గెలిపించిన ముఖ్యమంత్రి, మా నాయనను తిడితే కొడుకుకు ఆవేశం రాదా? రేవంత్ దొరికితే ఎడమ కాలి చెప్పు తీసుకు కొట్టాలని ఉంది. కానీ ఏం చేయాలి? ప్రజాస్వామ్యంలో ఉన్నాం' అని కేటీఆర్‌ తెలిపారు.

Also Read: Bandi Sanjay: నెల రోజుల్లో పంచాయతీలకు నిధులివ్వాల్సిందే! రేవంత్ రెడ్డికి బండి సంజయ్‌ సవాల్‌

'రేవంత్ రెడ్డి ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు అసలు మీరు? మీ ప్రయాణం ఎక్కడ మొదలైంది? రోడ్ల మీద పెయింటింగ్స్ వేసుకునేటోడు రేవంత్ రెడ్డి. జీవితంలో ఎవరైనా చిన్న స్థాయి నుంచి పెద్ద స్థాయికి రావాలి, తప్పు లేదు. కానీ మంచి పనులు చేసి రావాలి. లంగ పనులు చేసి, దొంగ పనులు చేసి, బ్యాగులు మోసి, సంచులు మోసి, దొరికిపోయి, జైలుకు వెళ్లి మళ్లీ అదేదో పెద్ద గొప్ప విషయం అన్నట్టు  రేవంత్ రెడ్డి పోజులు కొడుతున్నారు' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ విమర్శించారు.

Also Read: Harish Rao: రైతులకు రేవంత్‌ రెడ్డి దగా.. 24 గంటల విద్యుత్‌ పచ్చి మోసం: హరీశ్ రావు

'ఢిల్లీలో పైసలు ఇచ్చి ముఖ్యమంత్రి పదవి తెచ్చుకున్న రేవంత్ రెడ్డి సీఎం పదవిలో ఉన్నందుకు సంతోషపడాలి కానీ రోజూ ఈ ఏడుపు ఎందుకు?' అని రేవంత్ రెడ్డిని కేటీఆర్‌ ప్రశ్నించారు. 'హామీల అమలు  ఏమైంది అని అడిగితే 'నీ గుడ్లు పీకి గోటీలాడతా' అంటాడు. వీడెక్కడి ముఖ్యమంత్రి?' అని అసహనం వ్యక్తం చేశారు. 'రెండేళ్లల్లో  ఏం చేశావయ్యా అంటే 'లాగుల తోండలు విడిపిస్తా, పేగులు మెడలో వేసుకుంటా, గుడ్లు పీకి గోటీలాడతా'.. నీ అమ్మ, నీ అయ్య, గీదా నీ భాష? మాకు రాదా భాష? మాట్లాడమంటావా?' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

'నేను హైదరాబాద్ గల్లీల్లో పెరిగిన వాడిని. మాట్లాడమంటే ఉర్దూలో, హిందీలో, తెలుగులో, ఇంగ్లీషులో పొల్లు పోకుండా తిట్టే తెలివి నాకు కూడా ఉంది. కానీ నీకు కాదు, నీ కుర్చీకి గౌరవం ఇచ్చి ఊరుకుంటున్నాం. కనకపు సింహాసనమున శునకము కూర్చుండబెట్టినట్టుంది పరిస్ధితి' అని కేటీఆర్‌ పునరుద్ఘాటించారు. 'కాంగ్రెస్ నాయకులు బయటకు రా అంటే కేసీఆర్‌ వచ్చి ఒక ప్రెస్‌మీట్ పెట్టి పోయిండు. దానికే రేవంత్‌ రెడ్డికి ముచ్చెమటలు పట్టాయి, చలి జ్వరం వచ్చింది. దానికే అరుస్తున్న రేవంత్ రెడ్డి ఇప్పుడు అసెంబ్లీకి రా అంటున్నాడు. బయటకు వస్తేనే తట్టుకోలేకపోయాడు. ఇక కేసీఆర్‌ అసెంబ్లీకి వస్తే గుండె ఆగి రేవంత్ రెడ్డి చస్తాడు' అని కేటీఆర్‌ వివరించారు.

'నేను గుంటూరులో చదువుకున్నా అంటాడు. నేను గుంటూరులో చదువుకుంటే రేవంత్ కేమి నోప్పి .. నేను ప్రపంచమంతా చదువుకున్నా. రేవంత్  తల్లిదండ్రులు ఆయనకు చక్కటి తోవ చూపించలేదు నేనేం చేయాలి? నేను ఆంధ్రాకు పోయి ఇంటర్మీడియట్ చదువుకుంటే తప్పట! కానీ ఆయన ఆంధ్రాకెళ్లి అల్లుణ్ణి మాత్రం తెచ్చుకోవచ్చట' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ గుర్తుచేశారు. 'అందుకే ఇంకా రేవంత్ కు చిట్టి నాయుడి కాకుండా 'భీమవరం బుల్లోడు' అని పెడితే సరిపోతుంది' అని తెలిపారు.

'నేను మా నాయన (కేసీఆర్‌) పేరు చెప్పుకొని బతుకుతున్నా అంటాడు. అవును మా నాయన గొప్పోడు. మా నాయన తెలంగాణ తెచ్చిన మొగోడు, మొనగాడు. బరాబర్ చెప్పుకుంటా! తప్పేమున్నది? మా నాయన పేరు నేను కాకపోతే ఎవడు చెప్పుకుంటాడు నాకు అర్థం కాదు?' అని రేవంత్ రెడ్డి తీరుపై మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ అసహనం వ్యక్తం చేశారు. 'నువ్వు సక్కటి పనులు చేస్తే నీ పిల్లలు కూడా నీ పేరు చెప్పుకుంటారు. నువ్వు లుచ్చా పనులు చేసినవనుకో నీ మనవడు కూడా నీ పేరు చెప్పడు' అని రేవంత్‌ రెడ్డికి చురుకులు అంటించారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

KT Rama Raobrs partyHyderabadTelangana BhavanSherlingampally

