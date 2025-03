KT Rama Rao: రేవంత్‌ రెడ్డి మానసిక ఆరోగ్యంపై కేటీఆర్‌ ఆందోళన.. కుటుంబీకులకు కీలక విజ్ఞప్తి

Revanth Reddy Mental Health Condition: బహిరంగ సభలో స్థాయిని మించి మాట్లాడిన రేవంత్‌ రెడ్డిపై బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ మండిపడ్డారు. పిచ్చి *క్కకు పరిస్థితి ముదిరిందని తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా రేవంత్‌ రెడ్డి కుటుంబసభ్యులకు కీలక విజ్ఞప్తి చేశారు. అంతేకాకుండా మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు కూడా స్పందిస్తూ రేవంత్‌ రెడ్డి వ్యాఖ్యలను ఖండించి అతడిపై తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. దీంతో రాజకీయంగా తీవ్ర దుమారం రేపుతున్నాయి.

కొలువుల జాతర పేరిట నిర్వహించిన ఓ కార్యక్రమంలో రేవంత్‌ రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్‌ రావుపై దారుణ వ్యాఖ్యలు చేశారు. మార్చురీకి వెళ్తారు అంటూ చేసిన వ్యాఖ్యలు తీవ్ర దుమారం రేపాయి. ఒకరి చావు కోరుతూ రేవంత్‌ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలను అందరూ ఖండిస్తున్నారు. ఈ వ్యాఖ్యలను బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ తీవ్రంగా ఖండిస్తూ రేవంత్‌ రెడ్డిపై విరుచుకుపడింది. ఇక తన తండ్రిపై చేసిన వ్యాఖ్యలపై కేటీఆర్‌ స్పందిస్తూ రేవంత్‌ రెడ్డిపై విరుచుకుపడ్డారు.

'ఈ పిచ్చి *క్క కనీస విచక్షణ.. మర్యాదను దాటుతోంది. అతడి మానసిక ఆరోగ్య పరిస్థితి కుటుంబసభ్యులు ఆలోచించాల్సి ఉంది. లేకపోతే ప్రతి ఒక్కరినీ కరిచే అవకాశం ఉంది. చీప్‌ మినిస్టర్‌ త్వరగా కోలుకోవాలి' అంటూ కేటీఆర్‌ 'ఎక్స్‌'లో పోస్టు చేశారు.

This mad dog has crossed every single limit of decency

I request his family members to take him to some mental health facility at the earliest or else in his frustrated state, he might start biting everyone around

Get well soon #CheapMinister https://t.co/pL24i5dWxd