English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • KTR Warning: కాంగ్రెస్ గూండాలకు కేటీఆర్‌ భారీ హెచ్చరిక.. పోలీసులకు మాస్‌ వార్నింగ్‌!

KTR Warning: కాంగ్రెస్ గూండాలకు కేటీఆర్‌ భారీ హెచ్చరిక.. పోలీసులకు మాస్‌ వార్నింగ్‌!

Ex Minister KTR Mass Warns To Telangana Police A Head Congress Goons Attack: సర్పంచ్‌ ఎన్నికల నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్‌ గూండాలు సాగిస్తున్న అరాచకాలు, దాడులపై మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఈ సందర్భంగా పోలీసులకు కేటీఆర్‌ మాస్‌ వార్నింగ్‌ ఇచ్చారు. ఇంతకీ ఎందుకో తెలుసా?

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Dec 16, 2025, 03:17 PM IST

Trending Photos

Best Mileage Bike Under 55 K : షైన్, స్ప్లెండర్.. ఈ బైక్ ముందు జుజుబీ.. ఫుల్ ట్యాంక్ కొట్టిస్తే మీ లవర్‎తో జిల్లా మొత్తం చుట్టేయ్యోచ్చు.. ధర కూడా చాలా చీప్..!!
7
Hero Hf Deluxe
Best Mileage Bike Under 55 K : షైన్, స్ప్లెండర్.. ఈ బైక్ ముందు జుజుబీ.. ఫుల్ ట్యాంక్ కొట్టిస్తే మీ లవర్‎తో జిల్లా మొత్తం చుట్టేయ్యోచ్చు.. ధర కూడా చాలా చీప్..!!
Pension Scheme: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కీలక అప్డేట్.. వారందరికీ బిగ్ రిలీఫ్.. పూర్తి వివరాలు ఇవే..!!
6
Pension Scheme
Pension Scheme: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కీలక అప్డేట్.. వారందరికీ బిగ్ రిలీఫ్.. పూర్తి వివరాలు ఇవే..!!
Sreeleela: శ్రీలీలని ఇలా స్తంభానికి కట్టేసారేంటి.. ఎందుకో తెలుసా..?
5
Sreeleela viral photos
Sreeleela: శ్రీలీలని ఇలా స్తంభానికి కట్టేసారేంటి.. ఎందుకో తెలుసా..?
BSNL: జియో.. ఎయిర్‌టెల్‌కు BSNL చెక్‌.. 150 రోజుల వ్యాలిడిటీ ప్లాన్‌తో దిమ్మదిరిగే షాక్‌..!
6
BSNL 150 days validity plan
BSNL: జియో.. ఎయిర్‌టెల్‌కు BSNL చెక్‌.. 150 రోజుల వ్యాలిడిటీ ప్లాన్‌తో దిమ్మదిరిగే షాక్‌..!
KTR Warning: కాంగ్రెస్ గూండాలకు కేటీఆర్‌ భారీ హెచ్చరిక.. పోలీసులకు మాస్‌ వార్నింగ్‌!

Congress Goons Attack: అధికార కాంగ్రెస్‌కు దీటుగా బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ అద్భుత ఫలితాలు సాధిస్తున్న క్రమంలో కాంగ్రెస్‌ గూండాలు రెచ్చిపోయి దాడులు, హత్యలకు పాల్పడుతుండడంపై మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. దాడులు, అరాచకాలు సృష్టిస్తున్నా పోలీసులు నిద్రావస్థలో ఉండడంపై మండిపడ్డారు. కేసులు కూడా నమోదు చేయకుండా చూస్తు కూర్చోవడాన్ని తప్పుబడుతూ పోలీసులకు బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌ మాస్‌ వార్నింగ్‌ ఇచ్చారు.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: KCR Meeting: రంగంలోకి తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్‌.. 19న బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ కీలక సమావేశం

ఎల్లారెడ్డి నియోజకవర్గంలోని సోమార్‌పేట్ గ్రామంలో కాంగ్రెస్ నాయకుల దాడిలో తీవ్రంగా గాయపడి సికింద్రాబాద్‌లోని యశోద ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకుడు బిట్ల బాలరాజు, ఆయన భార్య గంజి భారతిని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ బృందం పరామర్శింారు. చికిత్స పొందుతున్న బాధితులకు పరామర్శించి వైద్య ఖర్చులు పార్టీనే భరిస్తుందని భరోసా ఇచ్చారు. ఈ సందర్భంగా పోలీసుల తీరుపై బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. 

Also Read: Sarpanch Results: తెలంగాణ సర్పంచ్‌ ఎన్నికల ఫలితాలు.. కాంగ్రెస్‌, బీఆర్‌ఎస్‌కు ఎన్ని సీట్లు అంటే?

అనంతరం మీడియాతో మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. కాంగ్రెస్ గూండాల దాడిలో గాయపడ్డ గంజి భారతి పరిస్థితి అత్యంత విషమంగా ఉందని కేటీఆర్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్రంలో పోలీసులు వ్యవహరిస్తున్న తీరు అత్యంత దారుణంగా, అమానవీయంగా ఉందని కేటీఆర్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. 'డీజీపీ నుంచి కింది స్థాయి పోలీసు అధికారుల వరకు అందరికీ గుర్తుచేస్తున్నా. మీకు జీతాలు ఇస్తున్నది ప్రజల సొమ్ముతోనే తప్ప, రేవంత్ రెడ్డి ఇంట్లో సొమ్ముతోనో, కాంగ్రెస్ పార్టీ సొమ్ముతోనో కాదు. ప్రజల ప్రాణాలు పోతుంటే, రౌడీలు దాడులు చేస్తుంటే పోలీసులు చేష్టలుడిగి చూడటం పద్ధతి కాదు' అని హెచ్చరించారు.

Also Read: Harish Rao: ​రేవంత్‌ రెడ్డి విజన్ విద్యార్థుల పాలిట పాయిజన్.. మెస్సీపై హరీశ్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు

పోలీసులు నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తూ నిందితులపై చర్యలు తీసుకోకపోతే తాము కూడా తిరగబడాల్సి వస్తుందని కేటీఆర్ హెచ్చరించారు. ఇక దాడికి ప్రతిదాడే సమాధానం అనుకుంటే రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతల సమస్య తలెత్తుతుందని.. అప్పుడు జరిగే పరిణామాలకు రేవంత్‌ రెడ్డి బాధ్యత వహించాలని సూచించారు.  దాడి చేసిన వారితో పాటు, దాడికి ప్రేరేపించిన వారిపై కూడా వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్‌ చేశారు. సర్పంచ్‌ ఎన్నికల్లో అరాచకాలు తాము కూడా చేసేందుకు వెనుకాడమని రేవంత్ రెడ్డికి, కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి హెచ్చరించారు.

అధికారంలోకి వచ్చిన రెండేళ్ల నుంచి రేవంత్ రెడ్డి, కాంగ్రెస్ నాయకులు బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలపై దాడులకు తెగబడుతున్నారని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ తెలిపారు. కాంగ్రెస్‌ గూండాగురి, రేవంత్ రెడ్డి అరాచకాలను ప్రజలు గమనిస్తున్నారని.. తగిన సమయంలో బుద్ధి చెబుతారని చెప్పారు. బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ కార్యకర్తలు అధైర్యపడవద్దని ధైర్యం ఇచ్చిన కేటీఆర్‌.. అవసరమైతే డీజీపీ, ఎస్పీ కార్యాలయాల ముట్టడికైనా పిలుపునిస్తామని తెలిపారు. రేవంత్ రెడ్డి తన భాషతో కార్యకర్తలను రెచ్చగొట్టడం మానుకోవాలని హితవు పలికారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

KT Rama Raobrs partyTelangana PoliceCongress Goons AttackHyderabad

Trending News