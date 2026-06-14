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KTR: పాలమూరు ప్రాజెక్టుతో ద్రోహం.. కొడంగల్‌లో రేవంత్‌ రెడ్డి ఓటమి ఖాయం: కేటీఆర్‌

KT Rama Rao Predicts Revanth Reddy Will Defeat In Kodangal: పాలమూరు ప్రాంతానికి అన్యాయం చేస్తున్న కాంగ్రెస్‌ పార్టీని మహబూబ్‌నగర్‌ నుంచి.. రేవంత్‌ రెడ్డిని కొడంగల్‌ నుంచి ప్రజలు తరిమికొడతారని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ తెలిపారు. వచ్చే ఎన్నికల్లో పాలమూరు జిల్లాలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ క్లీన్ స్వీప్ ఖాయం అని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 14, 2026, 09:08 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 09:08 PM IST
KTR: పాలమూరు ప్రాజెక్టుతో ద్రోహం.. కొడంగల్‌లో రేవంత్‌ రెడ్డి ఓటమి ఖాయం: కేటీఆర్‌
Image Credit: KT Rama Rao

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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KTR: పాలమూరు ప్రాజెక్టుతో ద్రోహం.. కొడంగల్‌లో రేవంత్‌ రెడ్డి ఓటమి ఖాయం: కేటీఆర్‌
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