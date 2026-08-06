Professor Jayashankar: 'తెలంగాణ ప్రయోజనాలు ఢిల్లీ చేతుల్లో బందీ అయ్యింది. యాచించి కాదు.. శాసించే నాయకత్వమే తెలంగాణకు అవసరం' అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ తెలిపారు. తెలంగాణకు దిక్సూచి జయశంకర్.. యాచించి కాదు.. శాసించి తెలంగాణ జయశంకర్ బోధించారని గుర్తుచేశారు. తెలంగాణను మళ్లీ కేసీఆర్ చేతిలో పెట్టడమే ప్రొఫెసర్ జయశంకర్కు నిజమైన నివాళి అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ప్రకటించారు. జయశంకర్ ఆశయాలే బీఆర్ఎస్ పార్టీకి మార్గదర్శకం అని తెలిపారు. కేసీఆర్తోనే తెలంగాణ సాధ్యమని జయశంకర్ గట్టిగా నమ్మారని గుర్తుచేశారు.
కేసీఆర్కు తెలంగాణ పట్ల ఉన్న దక్షత, కమిట్మెంట్,
తెలంగాణను సాధించడంలో కేసీఆర్కి మించి మొండితనం ఉన్న నాయకుడు మరొకరు లేరు! pic.twitter.com/lVMJxWoAyi
ఢిల్లీ చుట్టూ రేవంత్ రెడ్డి ప్రదక్షిణలతో తెలంగాణకు దక్కిందేమిటి? అని కేటీఆర్ ప్రశ్నించారు. ఢిల్లీ సామంతులు కాదు.. తెలంగాణ స్వతంత్రులు కావాలని పేర్కొన్నారు. 75 ఢిల్లీ టూర్లు.. తెలంగాణకు తెచ్చిందేమిటి? అని నిలదీశారు. ఢిల్లీకి సామంతుల్లా మారొద్దు.. తెలంగాణ ఆత్మగౌరవాన్ని కాపాడాలని ప్రజలకు గులాబీ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ పిలుపునిచ్చారు. హైదరాబాద్లోని బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయం తెలంగాణ భవన్లో ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ సార్ జయంతి కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ విగ్రహానికి పూలమాల వేసి నివాళులర్పించిన అనంతరం ఆ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ కీలక ప్రసంగం చేశారు. ఈ సందర్భంగా రేవంత్ రెడ్డి తరచూ ఢిల్లీ పర్యటనలు చేయడంపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు.
'ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత రేవంత్ రెడ్డి 32 నెలల్లో 75 సార్లు ఢిల్లీకి వెళ్లారు. ప్రతి 13 రోజులకు ఒకసారి ఢిల్లీ చుట్టూ తిరుగుతున్నారు. ఢిల్లీకి సామంతులు కాకుండా స్వతంత్రులు కావాలి అని జయశంకర్ చెప్పేవారు. స్వీయ రాజకీయ అస్తిత్వమే తెలంగాణకు శ్రీరామరక్ష అని ఆయన ఎప్పుడూ చెప్పేవారు' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ గుర్తుచేశారు. తెలంగాణ నీటి హక్కుల విషయంలో ఏపీ ప్రభుత్వం తెలంగాణకు చెందిన ఏడు ప్రాజెక్టులను రద్దు చేయాలని ప్రయత్నిస్తోందని, జీఆర్ఎంబీ ద్వారా జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు ఇప్పటికే ఆధారాలతో వివరించారని వెల్లడించారు. ఢిల్లీ పార్టీల చేతుల్లో తెలంగాణ మళ్లీ తల్లడిల్లుతోందని, తెలంగాణ కోసం పుట్టిన నిఖార్సయిన పార్టీ బీఆర్ఎస్ మాత్రమేనని సిరిసిల్ల ఎమ్మెల్యే కేటీఆర్ స్పష్టం చేశారు.
జీవితంలో ఒక్కసారి కూడా ‘జై తెలంగాణ’ అనని జైపాల్ రెడ్డి మేధావా? 😡
మా ఉద్యమకారుల పేర్లు చెప్పకపోతివి..
నీ పక్కన ఉన్న కోదండరాం పేరు కూడా చెప్పవా రేవంత్? 🥹
ఇంత భావ దారిద్య్రమా?
- బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ @KTRBRS pic.twitter.com/iicfpKohey
పార్లమెంట్లో ఒక బీజేపీ ఎంపీ తెలంగాణ ఏర్పాటును పాకిస్తాన్తో పోల్చినా, బీజేపీ, కాంగ్రెస్ ఎంపీలు ఎవరూ స్పందించలేదని గుర్తుచేశారు. రాష్ట్రంలో ఉద్యోగాల భర్తీ, అప్పులు, అభివృద్ధి అంశాల్లో రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం విఫలమైందని ఆరోపించారు. తొలి ఏడాదిలో రెండు లక్షల ఉద్యోగాలు ఇస్తామని చెప్పి అమలు చేయలేదని రేవంత్ రెడ్డి, రాహుల్ గాంధీ ప్రజలకు సమాధానం చెప్పాలని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ డిమాండ్ చేశారు. తెలంగాణ మిగులు రాష్ట్రమని బీపీఆర్ విఠల్ అధ్యయనాలు నిరూపించాయని నీళ్లు, నిధులు పుష్కలంగా ఉన్నా ప్రభుత్వం వాటిని వినియోగించలేకపోతోందని వివరించారు. కాంగ్రెస్ తెలంగాణకు శాశ్వత శత్రువని జయశంకర్ చెప్పేవారని గుర్తు చేస్తూ, తెలంగాణ ప్రయోజనాల కోసం బీఆర్ఎస్ పోరాటం కొనసాగిస్తుందని ప్రకటించారు.
జయశంకర్ ఆశయాలే తెలంగాణకు దిక్సూచి.. కేసీఆర్తోనే రాష్ట్ర సాధన సాధ్యమైందని బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ప్రకటించారు. తెలంగాణ సిద్ధాంతకర్త ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ సార్ ఆశయాల సాధనే ఆయనకు అందించే నిజమైన నివాళి అని పేర్కొన్నారు. కార్యక్రమంలో మండలి ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకుడు మధుసూదనాచారి, మాజీ మంత్రులు జగదీశ్ రెడ్డి, నిరంజన్ రెడ్డి, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, మాజీ కార్పొరేషన్ చైర్మన్లు తదితరులు పాల్గొన్నారు.