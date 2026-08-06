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KTR: కేసీఆర్‌ను మళ్లీ సీఎం చేయడమే ప్రొఫెసర్‌ జయశంకర్‌కు నిజమైన నివాళి: కేటీఆర్‌

KT Rama Rao Says Making KCR Again Telangana CM Is True Tribute To Jayashankar: తెలంగాణకు మరోసారి ముఖ్యమంత్రిగా కేసీఆర్‌ను చేయడమే ప్రొఫెసర్‌ జయశంకర్‌కు నిజమైన నివాళి అని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌ ప్రకటించారు. తెలంగాణ ప్రయోజనాలు ఢిల్లీ చేతుల్లో బందీ అయ్యాయని.. యాచించి కాదు శాసించే నాయకత్వమే తెలంగాణకు అవసరం అని స్పష్టం చేశారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 06, 2026, 07:30 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 07:30 PM IST
KTR: కేసీఆర్‌ను మళ్లీ సీఎం చేయడమే ప్రొఫెసర్‌ జయశంకర్‌కు నిజమైన నివాళి: కేటీఆర్‌
Image Credit: KTR Speech

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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