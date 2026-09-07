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KT Rama Rao: మహిళా ఎమ్మెల్యేలను అవమానించిన రేవంత్‌ రెడ్డి క్షమాపణ చెప్పాలి: కేటీఆర్‌

KT Rama Rao Press Meet: అసెంబ్లీ బయట మహిళా ఎమ్మెల్యేలను అవమానించిన రేవంత్ రెడ్డి బహిరంగ క్షమాపణ చెప్పాలని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ డిమాండ్‌ చేశారు. రాహుల్‌, ప్రియాంక గాంధీకి ఒక రూల్‌.. తమకు ఒక రూలా? అని ప్రశ్నించారు. ఈ సందర్భంగా రేవంత్ రెడ్డిపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Sep 07, 2026, 05:28 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 05:41 PM IST
KT Rama Rao: మహిళా ఎమ్మెల్యేలను అవమానించిన రేవంత్‌ రెడ్డి క్షమాపణ చెప్పాలి: కేటీఆర్‌
Image Credit: KT Rama Rao Press Meet

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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