/KT Rama Rao: మహిళా ఎమ్మెల్యేలను అవమానించిన రేవంత్‌ రెడ్డి క్షమాపణ చెప్పాలి: కేటీఆర్‌

KTR Press Meet: అసెంబ్లీ సమావేశాల సందర్భంగా పోలీసులతో మహిళా ఎమ్మెల్యేలను అవమానించిన రేవంత్ రెడ్డి బహిరంగ క్షమాపణ చెప్పాలని బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ డిమాండ్ చేశారు. అసెంబ్లీలో ముఖ్యమంత్రి మా ఆడబిడ్డలకు క్షమాపణ చెప్పి తీరాల్సిందేనని స్పష్టం చేశారు. రాహుల్ గాంధీకి, ప్రియాంక గాంధీకి ఒక్క రూల్, తమకు ఒక రూలా? అని ప్రశ్నించారు. బీజేపీ ముఖ్యమంత్రి రాహుల్ గాంధీ పుట్టక మీద మాట్లాడితే మొదటిగా కేసీఆర్ ఖండిచారని గుర్తుచేశారు.
తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాల సందర్భంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ సీనియర్ మహిళా ఎమ్మెల్యేలు సబితా ఇంద్రారెడ్డి, సునీతా లక్ష్మారెడ్డి, కోవా లక్ష్మిపై పోలీసులు అనుచితంగా ప్రవర్తించడంపై మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ స్పందించారు. హైదరాబాద్లోని బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయం తెలంగాణ భవన్లో కేటీఆర్ కీలక అంశాలు వెల్లడించారు. 'సర్వభ్రష్ట ప్రభుత్వంగా పేరు తెచ్చుకుంది. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం డైవర్షన్ గేమ్ ఆడుతుంది' అని తెలిపారు.
'కేసీఆర్ ఫోన్ చేసి సబితా ఇంద్రారెడ్డి, సునీత లక్ష్మా రెడ్డిని అవమానిస్తే మీరు ఏమి చేస్తున్నారని అడిగారు. క్షమాపణ చెప్పాలని అడగండి. సభ సజువుగా జరిగేటట్టుగా చూడండి అని తెలిపారు' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ వెల్లడించారు. వాళ్లు (కాంగ్రెస్) కావాలని డైవర్షన్ చేస్తున్నారని చెప్పినట్లు తెలిపారు. మహిళా ఎమ్మెల్యేలతో వ్యవహరించిన తీరుపై రేపొద్దున్న రేవంత్ రెడ్డి అసెంబ్లీలో క్షమాపణ చెప్పాల్సిందేనని కేటీఆర్ స్పష్టం చేశారు.
'బీఏసీని బాయకాట్ చేస్తున్నామని చెప్పాం. అసెంబ్లీ కార్యదర్శికి ఈ విషయాన్ని తెలిపాం' బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ తెలిపారు. రేపటి నుంచి అసెంబ్లీ సమావేశాలకు వస్తామని ప్రకటించారు. బీజేపీ, కాంగ్రెస్ కుమ్మకై మమ్మల్ని సభకు రానీయకుండా చేశారని ఆరోపించారు. ఎమ్మెల్సీ తాతా మధు తనతో అనుచితంగా ప్రవర్తించిన అధికారిపై దూషించారు తప్పితే స్పీకర్పై వ్యాఖ్యలు చేయలేదని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ వివరించారు. పక్షపాతంగా వ్యవహరిస్తున్న స్పీకర్పై కూడా అవిశ్వాసం పెడుతామని ప్రకటించారు.
'ముగ్గురు మహిళా శాసనసభ్యరాలు సబితా ఇంద్రారెడ్డి, సునీత లక్ష్మారెడ్డి రాజకీయ చరిత్ర చూస్తే అజాత శత్రువులుగా చూస్తారు. వీరిపై ఎంత దౌర్జన్యంగా వ్యవహరించారో అందరూ చూశారు. రాహుల్ గాంధీ రాజకీయాలకు రాకముందే ఈ అక్కలు మంత్రులు. సబితా ఇంద్రా రెడ్డి 25 సంవత్సరాల నుంచి ఓటమి ఎరగని నాయుకురాలు. సునీత లక్ష్మా రెడ్డి మంత్రిగా పని చేశారు. కోవా లక్ష్మి లేకపోతే ఆమె పరిస్థితి ఎలా ఉండేది. పోలీసులు చీరను లాగారు, జుట్టును లాగారు. ఒక్క దుశ్శాషణ పర్వాన్ని తలిపించేలా వ్యవహరించారు' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ వెల్లడించారు.