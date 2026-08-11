/KTR: కొండల్‌ రెడ్డికి భూమి కేటాయింపు అతిపెద్ద కుంభకోణం.. పోరాటం చేస్తాం: కేటీఆర్‌

Revanth Reddy Brothers: అధికారం ఉంది కదా అని ఇష్టారీతిన భూకేటాయింపులు చేసుకుంటున్నారని.. అప్పనంగా కోట్ల విలువైన భూములు చవకగా పొందుతున్నారని బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. రేవంత్ రెడ్డి సోదరుడు కొండల్ రెడ్డికి రూ.200 కోట్ల విలువైన భూమి రూ.7 కోట్లకు ఎలా కేటాయించని ప్రశ్నించారు. ఇది అతిపెద్ద కుంభకోణం అని.. అనుముల కొండల్ రెడ్డి వ్యవహారంపై పోరాటం చేస్తామని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ప్రకటించారు. త్వరలోనే గవర్నర్ను కలిసి ఫిర్యాదు చేస్తామని తెలిపారు.
హైదరాబాద్లోని బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయం తెలంగాణ భవన్లో ఆ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ మీడియా సమావేశం నిర్వహించి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'తెలంగాణలో టెసరాక్ట్ అనే కంపెనీకి అప్పనంగా భూమి కేటాయించారు. టెసరాక్ట్ కంపెనీకి రేవంత్ సోదరుడు కొండల్ రెడ్డి చైర్మన్. ఆ విషయాన్ని కొండల్ రెడ్డే లింక్డ్ ఇన్ ప్రొఫైల్లో పెట్టుకున్నారు. టెసరాక్ట్ కంపెనీ ఏరోస్పేస్ అండ్ డిఫెన్స్ పరికరాలను తయారు చేస్తుందట. అమెరికా ఎంబసీ ప్రతినిధితో హైదరాబాద్లో మీటింగ్ కూడా పెట్టారు. యూఎస్ ఇండియా స్ట్రాటెజిక్ డెవలప్మెంట్ ఫోరంలో ఎగ్జిక్యూటివ్ బోర్డులో కొండల్ రెడ్డికి సభ్యత్వం ఇచ్చారు' అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ వివరించారు. కొండల్ రెడ్డి ఏం చదివారో నాకు తెలియదని పేర్కొన్నారు.
🚨🕵️♂️ అనుముల బ్రదర్స్ 200 కోట్ల భారీ భూ స్కాం!
అధికారాన్ని అడ్డం పెట్టుకుని..
సొంత తమ్ముడు కొండల్ రెడ్డికి
అత్యంత విలువైన ప్రభుత్వ భూమిని
కట్టబెట్టిన రేవంత్ రెడ్డి.#SCAMgress #CongressLootingTelangana pic.twitter.com/Q1NmMCs9M2
— BRS Party (@BRSparty) August 11, 2026
టెసరాక్ట్ కంపెనీకి కొండల్ రెడ్డి చైర్మన్ అని అమెరికా కాన్సులేట్ కూడా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది. చదువురాని రేవంత్ బ్రదర్స్ అందరూ సూట్లు కోట్లు వేసుకుని చైర్మన్లు అయిపోతున్నారు. టెసరాక్ట్ కంపెనీ కథ ఏమిటని మేం ఆరా తీశాం. ఆ కంపెనీ ఫోన్ నంబర్ 123456789. ఇలాంటి నంబర్లు ఉంటాయని మాకు తెలియదు. రేవంత్ ఏదైనా కొత్త టెక్నాలజీ కనిపెట్టిండేమో?' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ఎద్దేవా చేశారు. విచిత్రం ఏంటంటే టెసరాక్ట్ కంపెనీలో ఒక్క ఉద్యోగి కూడా లేడని చెప్పారు.
'2025 మార్చి 31 నాడు వాళ్లే ప్రకటన చేశారు. తమ కంపెనీలో ఒక్క ఉద్యోగి కూడా లేడని చెప్పారు. ఊరూ పేరు లేని చోట ఆ కంపెనీ అడ్రస్ ఉంది. టెసరాక్ట్ మూలధనం లక్ష రూపాయలు. ఈ కంపెనీకి రేవంత్ ప్రభుత్వం రూ.200 కోట్ల విలువైన భూమి కట్టబెట్టింది. ఐదెకరాల భూమిని కేటాయించి, అతిపెద్ద కుంభకోణానికి పాల్పడ్డారు. ఇది అనుముల కొండల్ రెడ్డి వ్యవహారం' అని కేటీఆర్ తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు.
రేవంత్ రెడ్డి కుటుంబం నడుపుతున్న పాలనే ప్రజా పాలనా?
తిరుపతి రెడ్డికి ఏ అధికారం లేకపోయినా.. కలెక్టర్, ఎస్పీల సమక్షంలో కొడంగల్లో ప్రభుత్వ అధికారిక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నాడు.
రేవంత్ అల్లుడి కోసం, ఆయన పార్ట్నర్గా ఉన్న కంపెనీ కోసం, కొడంగల్లోని లగచర్లలో గిరిజనుల భూములను… pic.twitter.com/3j6ZkBYCht
— BRS Party (@BRSparty) August 11, 2026
అనుముల జగదీష్ రెడ్డి అని రేవంత్ రెడ్డికి ఇంకో తమ్ముడు ఉన్నాడు. జగదీష్ రెడ్డి అమెరికాలో ఉంటాడు. రేవంత్ రెడ్డి అమెరికా పర్యటనకు పోయినప్పుడు రూ.వెయ్యి కోట్ల డీల్ చేసుకున్నారు. స్వచ్ఛ్ బయో అనే కంపెనీతో ఒక మెమోరాండం సైన్ చేశారు. వాళ్లకు ఎక్కడ భూములు ఇచ్చారో తవ్వి తీస్తాం. రేవంత్ బామ్మర్ది సృజన్ రెడ్డికి రూ.1,137 కోట్ల అమృత్ కాంట్రాక్టు దక్కింది. రేవంత్ రెడ్డి, మోదీ ప్రభుత్వం కలిసి నడుపుతున్న సింగరేణిలో.. సృజన్ రెడ్డి కనుసన్నల్లోనే అంతా నడుస్తోంది. సైట్ విజిటేషన్ సర్టిఫికెట్లు, వేల కోట్ల కుంభకోణాలు అన్నీ బయటపెట్టాం' అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ వివరించారు.
'ఈ పరంపరలో మేం బయటపెట్టిన తాజా కుంభకోణమే టెసరాక్ట్. వడ్డించే వాడే మనోడే అన్నట్టు భూములు కొట్టేశారు. రూ.200 కోట్ల విలువైన ప్రభుత్వ స్థలాన్ని రూ.7 కోట్లకు రాసిచ్చారు. ఇది కుంభకోణం కాదా? పక్క రాష్ట్రం కర్ణాటకలో ఒక న్యాయం, ఇక్కడ ఒక న్యాయమా?' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ప్రశ్నించారు. టెసరాక్ట్ కథేంటో తేల్చేదాకా వదిలిపెట్టమని స్పష్టం చేశారు. 'ఆ కంపెనీకి, రేవంత్ రెడ్డి సోదరుడికి ఏ సంబంధం లేదని శ్రీధర్ బాబు అంటున్నడు. చైర్మన్ అనుముల కొండల్ రెడ్డి అని వాళ్లే ప్రొఫైల్లో రాసుకున్నారు. కానీ మంత్రి శ్రీధర్ బాబు సిగ్గులేకుండా బుకాయిస్తున్నారు. అసలు ఇవన్నీ మంత్రికి తెలిసి జరుగుతున్నాయా?' అని కేటీఆర్ సందేహం వ్యక్తం చేశారు.
చదువూ సంధ్యా లేని అనుముల అన్నదమ్ములు..
కోట్లు, సూట్లు వేసుకుని కొత్త దందాలకు తెరలేపారు.
అనుముల కొండల్ రెడ్డి చైర్మన్గా ఉన్న 'టెసారాక్ట్ అడ్వాన్స్డ్ సిస్టమ్స్' అనే దొంగ కంపెనీకి,
రూ. 200 కోట్ల విలువైన భూమిని అతి చౌకగా రేవంత్ రెడ్డి దోచిపెట్టాడు.
ఆ కంపెనీకి ఊరూ పేరూ లేదు,… pic.twitter.com/d4LkIEn6v1
— BRS Party (@BRSparty) August 11, 2026
మీ శాఖలో ఏం జరుగుతుందో మీకు తెలుస్తుందా శ్రీధర్ బాబు అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ప్రశ్నించారు. ఈ భూకేటాయింపుల కుంభకోణంలో ఎవరినీ వదిలిపెట్టమని హెచ్చరించారు. ముఖ్యమంత్రి సోదరులైతే ఏమైనా చేయొచ్చా? అని రేవంత్ రెడ్డి సోదరులపై మండిపడ్డారు. రేవంత్ రెడ్డి అన్న తిరుపతి రెడ్డికి ఏ అధికారిక హోదా ఉందని నిలదీశారు. ఎందుకు అతడికి కలెక్టర్లు, ఎస్పీలు వంగివంగి దండాలు పెడుతున్నారని ప్రశ్నించారు.