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KTR: కొండల్‌ రెడ్డికి భూమి కేటాయింపు అతిపెద్ద కుంభకోణం.. పోరాటం చేస్తాం: కేటీఆర్‌

KT Rama Rao Serious Allegations On Revanth Reddy Brothers: వడ్డించే వాడే మనోడే అన్నట్టు రేవంత్‌ రెడ్డి ప్రభుత్వం భూములు కొట్టేస్తోందని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌ తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. 'రూ.200 కోట్ల విలువైన ప్రభుత్వ స్థలాన్ని రూ.7 కోట్లకు రాసిచ్చారు. ఇది కుంభకోణం కాదా?' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ ప్రశ్నించారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 11, 2026, 05:12 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 05:12 PM IST
KTR: కొండల్‌ రెడ్డికి భూమి కేటాయింపు అతిపెద్ద కుంభకోణం.. పోరాటం చేస్తాం: కేటీఆర్‌
Image Credit: KT Rama Rao

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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