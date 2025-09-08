English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

KTR vs Kavitha: 'మాట్లాడాల్సిందేమీ లేదు'.. సొంత చెల్లి కవితపై కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు

KT Rama Rao Shocking Comments On His Sister K Kavitha: ప్రత్యర్థి వర్గాలు గగ్గోలు పెడుతున్నా కవిత అంశంపై మాత్రం ఆమె సోదరుడు కేటీఆర్‌ పెద్దగా స్పందించలేదు. ఆ అంశాన్ని తేలికగా తీసుకుని 'మాట్లాడాల్సిందేమీ లేదు' అని కొట్టిపారేశారు. అదొక అంశం కాదని తీసిపడేశారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Sep 8, 2025, 02:55 PM IST

KTR vs Kavitha: 'మాట్లాడాల్సిందేమీ లేదు'.. సొంత చెల్లి కవితపై కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు

K Kavitha Episode: ఇతర పార్టీలతో కుమ్మక్కై బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ సంచలన ఆరోపణలు చేస్తుందనే నెపంతో బహిష్కరణకు గురయిన తన సోదరి కవిత అంశంపై మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ అంశంపై మాట్లాడాల్సిందే ఏమీ లేదు.. అది ముగిసిపోయిన అంశంగా ప్రకటించారు. అయిపోయిన దానికి మళ్లీ ఏం మాట్లాడాలి అని ప్రశ్నించారు. ఈ సందర్భంగా రేవంత్‌ రెడ్డిపై కేటీఆర్‌ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రేవంత్ రెడ్డి కుంభకోణాలను బహిర్గతం చేశారు.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Revanth Resign: 'ఆ పని కావాలంటే రేవంత్ రెడ్డి సీఎం కుర్చీ నుంచి దిగిపోవాలేమో': రాజగోపాల్ రెడ్డి

హైదరాబాద్‌లోని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయం తెలంగాణ భవన్‌లో సోమవారం మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ కీలక సమావేశం నిర్వహించారు. 'కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడుతున్నారు. మల్లన్నసాగర్ నీరు తరలించబోతున్నాం అంటూ ప్రకటనలు ఇచ్చారు. గండిపేట దగ్గర శంకుస్థాపన చేశాడు. రేవంత్ రెడ్డిది సిగ్గుమాలిన ప్రభుత్వం. దిగజారి మాట్లాడిన రేవంత్‌ రెడ్డి ప్రజలకు క్షమాపణలు చెప్పాలి' అని కేటీఆర్‌ సవాల్‌ చేశారు. ముక్కునేలకు రాసి ప్రజలకు రేవంత్‌ రెడ్డి క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్‌ చేశారు.

Also Read: Bigg Boss 9: బిగ్‌బాస్‌ తెలుగు 9వ సీజన్‌ షురూ.. సామాన్యులు వర్సెస్‌ సెలబ్రిటీస్‌

'రూ.250 కోట్లు ఒక్క పిల్లర్‌కు చేయడానికి ఖర్చు అయితే ఏజెన్సీ భరిస్తా అని చెప్పినా రెండేళ్ల నుంచి ఎండబెట్టారు. నాడు రెండు రెట్లు అంచనాలు పెరిగితే గగ్గోలు పెట్టారు. ఇప్పుడు కొత్త పనులకు రూ.1700 కోట్లు ఎలా పెరిగింది ' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ ప్రశ్నించారు. మూసీ పేరుతొ డబ్బులు దండుకోవడమే కాదు.. నేరపూరిత బుద్ధి ఉందని సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. జీహెచ్‌ఎంసీ ఎన్నికల తరువాత ఉచిత తాగునీటి పథకాన్ని రేవంత్‌ రెడ్డి ఎత్తివేస్తాడని జోష్యం చేశారు. నీటిని ఎత్తివేయడం రేవంత్‌ రెడ్డి గ్యారంటీ అని ప్రకటించారు.

Also Read: Schools Holiday: అలర్ట్‌! రేపు అన్నీ స్కూల్స్, కాలేజీలకు సెలవు.. ఎందుకో తెలుసా?

కవిత అంశంపై స్పందిస్తూ 'ఒక్కసారి ఆమెపై పార్టీ ఒక నిర్ణయం తీసుకుంది. మళ్లీ ప్రస్తావన అవసరం లేదు అనుకుంటున్నా' మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ రెండు మాటలు చెప్పి వదిలేశారు. ఉప రాష్ట్రపతి ఎన్నికలపై మాట్లాడుతూ.. 'నోటా ఉంటే దానికి వేసేవాళ్లం కానీ లేదు. కాబట్టి ఈ ఎన్నికల్లో తటస్తంగా ఉంటున్నాం' అని వెల్లడించారు. యూరియాతో ఇబ్బంది పడుతున్న విషయంపై ఎన్డీయే, ఇండియాను అడిగినా స్పందించలేదని.. దీంతో ఎవరికీ మద్దతు తెలపడం లేదని ప్రకటించారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

KT Rama RaoKaleshwaram Projectbrs partyTelangana BhavanRevanth Reddy Scam

