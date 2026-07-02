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మంత్రులపై కేటీఆర్‌ ఆగ్రహం.. చర్చకు రాకుండా తొడలు కొడితే ప్రయోజనం ఏంటి?

KT Rama Rao Slams To Ministers: రాష్ట్ర అప్పులు, సంక్షేమ శాఖలో కుంభకోణంపై సవాల్‌ చేసిన మంత్రులతో చర్చకు సిద్ధమైతే రాకపోవడంపై బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. చర్చకు రాకుండా తొడలు కొడితే ప్రయోజనం ఏమిటని ప్రశ్నించారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 02, 2026, 02:21 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 02:21 PM IST
మంత్రులపై కేటీఆర్‌ ఆగ్రహం.. చర్చకు రాకుండా తొడలు కొడితే ప్రయోజనం ఏంటి?
Image Credit: KT Rama Rao Slams To MinistersSource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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