KT Rama Rao: కేసీఆర్ గర్జిస్తుంటే.. సమాధానం చెప్పే దమ్ము రేవంత్‌ రెడ్డికి లేదు: కేటీఆర్‌

KTR vs Revanth Reddy: నదీ జలాలు, రాష్ట్ర సంక్షేమ పథకాలు, హామీల అంశం కేసీఆర్ అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పలేక కేసుల డ్రామాలు చేస్తున్నారని బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ తెలిపారు. నదీ జలాలపై రేవంత్ రెడ్డికి అవగాహన శూన్యం.. సాగునీటి మంత్రులది అంతులేని అజ్ఞానం అని చెప్పారు. కేసులు, బెదిరింపులకు బీఆర్ఎస్ పార్టీ లొంగదని ప్రకటించారు. పాలమూరు-రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టును కాంగ్రెస్ అడ్డుకుంటోందని.. తెలంగాణ రైతుల కోసం తమ పోరాటం ఆగదని స్పష్టం చేశారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి ‘420’ హామీల భయం.. అందుకే ఎన్నికల నిర్వహణ నుండి పరారైందని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ తెలిపారు.
నల్లగొండ జిల్లాలో నూతనంగా ఎన్నికైన సర్పంచ్లు, ఉప సర్పంచ్లు, వార్డ్ సభ్యుల అభినందన సభ నల్లగొండలోని బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యాలయంలో నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైన బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ప్రజాప్రతినిధులను అభినందించి సన్మానించారు. అనంతరం మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ సంచలన ప్రసంగం చేశారు. దమ్ముంటే సహకార సంఘాలకు ఎన్నికలు నిర్వహించాలని రేవంత్ రెడ్డికి కేటీఆర్ బహిరంగ సవాల్ చేశారు. ఓటమి భయంతోనే నామినేటెడ్ పదవుల భర్తీ అని.. ఎన్నికలు పెడితే రైతులు కర్రు కాల్చి వాత పెట్టడం ఖాయం అని తెలిపారు.
అర్జునుడి లక్ష్యంలా హామీల అమలుపైనే గురి పెట్టాలని.. ప్రజాక్షేత్రంలో ప్రభుత్వాన్ని నిలదీయాలని బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలకు మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ పిలుపునిచ్చారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రైతుల పట్ల చిత్తశుద్ధితో ఉంటే వెంటనే సహకార సంఘాల ఎన్నికలు నిర్వహించాలని డిమాండ్ చేశారు. రేవంత్ రెడ్డికి దమ్ముంటే, వెనుక నుంచి లీకులు ఇవ్వడం మానేసి.. నేరుగా కెమెరా ముందుకు వచ్చి ఏ కేసు పెడుతున్నారో చెప్పాలని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ సవాల్ విసిరారు. హోం మంత్రి కూడా ఆయనే కాబట్టి, ధైర్యంగా ముందుకు వచ్చి మాట్లాడాలని, శిఖండి రాజకీయాలు చేయడం తగదని విమర్శించారు.
ప్రజా ప్రయోజనాల కంటే కేవలం కేసుల చుట్టూనే ప్రభుత్వాన్ని తిప్పుతున్నారని.. కేసీఆర్ సాగునీటి ప్రాజెక్టులపై అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పలేక ప్రజల దృష్టి మళ్లించడానికి నోటీసుల డ్రామా ఆడుతున్నారని కేటీఆర్ ఆరోపించారు. ఆరు గ్యారంటీలు, రైతు బంధు వంటి హామీల అమలుపై ప్రజలు నిలదీస్తారనే భయంతోనే రేవంత్ రెడ్డి ఇదంతా చేస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కృష్ణా నదీ జలాల విషయంలో తెలంగాణకు జరుగుతున్న అన్యాయంపై మంత్రుల అజ్ఞానంపై కేటీఆర్ తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డికి నీళ్లపై కనీస అవగాహన లేదని.. మరో మంత్రి వాటర్లో నీళ్లు అని మాట్లాడే అజ్ఞాని అంటూ కోమటిరెడ్డిని ఎద్దేవా చేశారు. ప్రజల కష్టాలు, సాగునీటి అవసరాలు తెలియని వారు అడ్డదారిలో అధికారంలోకి వచ్చి హుంకరిస్తున్నారని, అబద్ధాలు చెప్పి గందరగోళం సృష్టించడం తప్ప వీరికి ప్రజల పట్ల చిత్తశుద్ధి లేదని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ మండిపడ్డారు.
