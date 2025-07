KTR SC Order: సుప్రీంకోర్టు తీర్పుపై కేటీఆర్‌ హర్షం.. రాహుల్‌ గాంధీకి చురకలు

Telangana MLA Disqualifications: అప్రజాస్వామికంగా బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలను చేర్చుకున్న కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి సుప్రీంకోర్టులో తీవ్ర ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఎమ్మెల్యేలపై అనర్హత వేటు వేయాలనే విజ్ఞప్తిని దాటవేస్తున్న తెలంగాణ అసెంబ్లీ స్పీకర్‌కు దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం ఆల్టిమేటం జారీ చేసింది. ఏదో ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాలని మూడు నెలల గడువు విధించింది. సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన ఆదేశాలను బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ స్వాగతించారు. సుప్రీం తీర్పుపై హర్షం వ్యక్తం చేస్తూనే కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి, రాహుల్‌ గాంధీకి చురకలంటించారు.

సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన చారిత్రాత్మక తీర్పుపై 'ఎక్స్‌' వేదికగా కేటీఆర్‌ స్పందించారు. 'సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ స్వాగతిస్తున్నది. కొంతమంది ప్రజాప్రతినిధులు అడ్డదారులు తొక్కినంత మాత్రాన భారతదేశ ప్రజాస్వామిక వ్యవస్థ నాశనం కాదని నిరూపించిన సుప్రీంకోర్టుకు ధన్యవాదాలు' అని కేటీఆర్‌ ప్రకటించారు. 'గత ఎన్నికల సందర్భంగా పాంచ్ న్యాయం పేరుతో పార్టీ మారితే ఆటోమేటిక్‌గా అనర్హత వర్తించాలని చెప్పిన రాహుల్ గాంధీ సుప్రీంకోర్టు తీర్పును స్వాగతిస్తారని ఆశిస్తున్నా అని చెప్పి కేటీఆర్‌ చురకలు అంటించారు. రాహుల్ గాంధీ చెప్పే మాటలకు, నీతులకు కట్టుబడి ఉండాలని కేటీఆర్‌ సవాల్‌ విసిరారు.

'దమ్ముంటే, నిజాయితీ ఉంటే అనర్హత వేటు విషయంలో పంచ న్యాయ పేరుతో చెప్పిన నీతులను ఆచరణలో చూపించాలి' అని రాహుల్ గాంధీకి మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ఛాలెంజ్‌ చేశారు. 'రాహుల్ గాంధీ, కాంగ్రెస్ పార్టీ స్పీకర్ పదవిని అడ్డం పెట్టుకొని భారత రాజ్యాంగాన్ని మరింత కాలం అవహేళన చేయబోరని ఆశిస్తున్నా' అని తెలిపారు. పార్టీ మారిన పది మంది ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేల విషయంలో మరింత విచారణ అవసరం లేదని స్పష్టం చేశారు.

'కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారిక కార్యక్రమాల్లో ప్రతిరోజు పాల్గొంటున్న ఈ ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేలపై వెంటనే అనర్హత విధిస్తూ నిర్ణయం తీసుకోవాలి. బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ తరఫున సుప్రీంకోర్టులో వాదించిన న్యాయ బృందానికి ధన్యవాదాలు. పార్టీ తరఫున ఎన్నికైన 10 ఎమ్మెల్యేలు ప్రలోభాలకు లొంగి పార్టీ మారినా.. కష్టకాలంలో పార్టీ వెంట నిలిచిన లక్షల మంది కార్యకర్తలకు ధన్యవాదాలు' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ప్రకటించారు. రానున్న మూడు నెలల కాలంలో 10 నియోజకవర్గాల్లో జరిగే ఉప ఎన్నికలకు బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ సిద్ధమవుతుందని తెలిపారు. ఈ దిశగా పని చేద్దామని కార్యకర్తలకు పిలుపునిచ్చారు. అంతిమంగా సత్యం ధర్మం గెలిచింది అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ప్రకటించారు.

BRS welcomes the decision of the Honorable Supreme Court and we thank the Honorable CJI for ensuring that the democratic structure of this country isn't eroded by malicious methods

I hope @rahulgandhi who in his Panch Nyay advocated for stronger anti-defection laws and automatic…

— KTR (@KTRBRS) July 31, 2025