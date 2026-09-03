/KTR Padayatra: రేవంత్‌ రెడ్డి కాస్కో.. పాదయాత్రపై సంచలన ప్రకటన చేసిన కేటీఆర్

KT Rama Rao: తెలంగాణ రైతులను నిండా ముంచుతున్న రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వంపై బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇక తేల్చుకో అంటూ రేవంత్ రెడ్డికి సవాల్ విసురుతూ పాదయాత్రను ప్రకటించారు. రైతుల కోసం తాను పాదయాత్ర చేస్తానని కేటీఆర్ ప్రకటన చేశారు. తన తండ్రి కేసీఆర్ మాదిరి నాగార్జున సాగర్ ఎడమ కాలువకు నీటిని విడుదల చేయకపోతే వేలాది మంది రైతులతో కలిసి కోదాడ నుంచి హాలియా వరకు పాదయాత్ర చేస్తానని కేటీఆర్ ప్రకటించారు.
రేవంత్ రెడ్డి వెయ్యి రోజుల పాలనపై నిరసనల్లో భాగంగా మిర్యాలగూడలో జరిగిన రైతు ధర్నాలో మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ కీలక ప్రకటన చేశారు. గతంలో నాగార్జున సాగర్ ఎడమ కాలువ కింద ఉన్న రైతుల సమస్యల పరిష్కారం కోసం తెలంగాణ ఉద్యమ సమయంలో కేసీఆర్ కోదాడ నుంచి హాలియా వరకు చేపట్టిన పాదయాత్ర స్ఫూర్తితో తాను కూడా పాదయాత్ర చేపడతానని కేటీఆర్ ప్రకటించారు.
'నాగార్జునసాగర్లో 180 టీఎంసీల నీరు ఉన్నప్పటికీ సాగర్ ఎడమ కాలువ ద్వారా రైతులకు చుక్క నీరు కూడా విడుదల చేయకుండా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కావాలనే నిర్లక్ష్యం చేస్తోంది' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ విమర్శించారు. 2003లో ఇలాంటి పరిస్థితులే ఏర్పడినప్పుడు కేసీఆర్ కోదాడ నుంచి హాలియా వరకు పాదయాత్ర చేసి అప్పటి ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తీసుకువచ్చి రైతుల సమస్యల పరిష్కారానికి పోరాటం చేశారని గుర్తుచేశారు. అదే స్ఫూర్తితో నేడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ రైతు వ్యతిరేక విధానాలకు వ్యతిరేకంగా మరోసారి పాదయాత్ర చేపడతానని బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ప్రకటించారు.
సెప్టెంబర్ 14 లోపల ఎడమ కాలువ ద్వారా నీళ్లను విడుదల చేయకపోతే..
కోదాడ నుండి హాలియా వరకు పాదయాత్ర చేస్తా.
కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ @KTRBRS హెచ్చరిక 🔥 pic.twitter.com/6ENdl9M1mf
— BRS Party (@BRSparty) September 3, 2026
'సెప్టెంబర్ 14వ తేదీలోపు సాగర్ ఎడమ కాలువ ద్వారా నీటి విడుదలకు సంబంధించిన స్పష్టమైన షెడ్యూల్ను ప్రభుత్వం ప్రకటించాలి' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ డిమాండ్ చేశారు. లేకుంటే వేలాది మంది రైతులతో కలిసి పాదయాత్ర చేపడతామని ప్రకటించారు.