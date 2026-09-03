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KTR Padayatra: రేవంత్‌ రెడ్డి కాస్కో.. పాదయాత్రపై సంచలన ప్రకటన చేసిన కేటీఆర్

KTR Announces Padayatra After September 14th: తన తండ్రి కేసీఆర్‌ మాదిరి తాను కూడా రైతుల కోసం పాదయాత్ర చేస్తానని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌ ప్రకటించారు. సాగునీటి విడుదలపై క్యాలెండర్‌ విడుదల చేయకపోతే సెప్టెంబర్‌ 14 తర్వాత వేలాది రైతులతో పాదయాత్ర చేస్తానని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ ప్రకటన చేశారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Sep 03, 2026, 06:22 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 06:33 PM IST
KTR Padayatra: రేవంత్‌ రెడ్డి కాస్కో.. పాదయాత్రపై సంచలన ప్రకటన చేసిన కేటీఆర్
Image Credit: KTR Padayatra

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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