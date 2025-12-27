English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • KTR: రైతుబంధు ఎగ్గొట్టిన దొంగ రేవంత్ రెడ్డికు బుద్ధి చెప్పాలి: కేటీఆర్‌ పిలుపు

KTR: రైతుబంధు ఎగ్గొట్టిన దొంగ రేవంత్ రెడ్డికు బుద్ధి చెప్పాలి: కేటీఆర్‌ పిలుపు

KTR Appreciates BRS Party Leaders Who Won In Telangana Sarpanch Elections: కాంగ్రెస్ పార్టీపై తెలంగాణలో తిరుగుబాటు ప్రారంభమైందని.. రెండుసార్లు రైతుబంధు ఎగ్గొట్టిన దొంగ రేవంత్ రెడ్డి అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ మండిపడ్డారు. కాంగ్రెస్‌ వైఫల్యాలపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ.. సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Dec 27, 2025, 10:39 PM IST

KTR: రైతుబంధు ఎగ్గొట్టిన దొంగ రేవంత్ రెడ్డికు బుద్ధి చెప్పాలి: కేటీఆర్‌ పిలుపు

Telangana Sarpanch Elections: 'దొంగ మాటలు, అబద్ధాలు చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చింది. అన్ని వర్గాలకు అన్ని రకాల హామీలు ఇచ్చి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మోసం చేసింది. సోనియా, ప్రియాంక, రాహుల్ గాంధీలపై, దేవుళ్లపై ఒట్లు పెట్టి మరీ రేవంత్ రెడ్డి ప్రజలను మోసం చేశారు' మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ ఆరోపించారు. 'కేసీఆర్ కాలు బయట పెట్టగానే కొన్ని జంతువులు మొరుగుతున్నాయి. ఒక్క మీడియా సమావేశానికే వణికిపోతున్నారు. అడ్డగోలుగా మాట్లాడుతున్న రేవంత్ రెడ్డిని అన్ని భాషల్లో తిట్టగలిగే శక్తి నాకు ఉన్నది. అవసరమైతే గిరిజన భాష నేర్చుకొని మరీ బుద్ధి చెప్పగలిగే శక్తి మాకు ఉంది. కానీ ముఖ్యమంత్రి అనే పదవికి గౌరవం ఇచ్చి ఓపిక పడుతున్నాం' అని కేటీఆర్‌ తెలిపారు.

Also Read: Actor Sivaji: 'సామాన్లు వ్యాఖ్యలపై'.. మహిళా కమిషన్‌ ప్రశ్నలకు నటుడు శివాజీ ఉక్కిరిబిక్కిరి

కొత్తగా ఎన్నికైన సర్పంచ్‌, ఉప సర్పంచ్‌లను శనివారం మహబూబాబాద్‌లో ఆత్మీయంగా సన్మానించిన కేటీఆర్‌ అనంతరం కీలక ప్రసంగం చేశారు. 'రేవంత్ రెడ్డి మా కుటుంబసభ్యులను అనేక రకాలుగా దూషించినా.. రేవంత్ రెడ్డి భార్య గురించి, కూతురు గురించి మేము మాట్లాడటం లేదు. సంస్కారంగా ఉంటున్నాం' అని గుర్తుచేశారు. 'రేవంత్ రెడ్డికి పని చేతగాక రోజుకో కమిషన్, స్కామ్, కేసు అంటూ టైం పాస్ చేస్తున్నాడు. ఫార్ములా-ఈ, కమీషన్లు, ఫోన్ ట్యాపింగ్ అంటూ పాలనను పక్కన పెట్టాడు' అని ఆరోపించారు. బంగారు పళ్లెంలో రాష్ట్రం అప్పగిస్తే నడపడం చేతకావడం లేదని మండిపడ్డారు. ప్రజలను మోసం చేయడం ఆపి, వెంటనే హామీల అమలుపై దృష్టి పెట్టాలని రేవంత్‌ రెడ్డికి మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ హితవు పలికారు.

Also Read: Drugs Case: పండుగలప్పుడే డ్రగ్స్ కేసులు నమోదు చేస్తారా? బండి సంజయ్‌ ఆగ్రహం

'పంచాయతీ ఎన్నికల్లో పార్టీ అద్భుతమైన విజయం సాధించింది. అధికార పార్టీ అరాచకాలను, అక్రమాలను తట్టుకొని మరీ భారీ సంఖ్యలో గ్రామ పంచాయతీల్లో సర్పంచ్‌లుగా బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ నాయకులు గెలిచారు. గ్రామ గ్రామాన ఉన్న పార్టీ నేతలు నిలబడి కొట్లాడి గెలిచారు. అలాంటి ప్రతి ఒక్క కార్యకర్తకు పార్టీ తరఫున ధన్యవాదాలు చెబుతున్నా' అని కేటీఆర్‌ తెలిపారు. 'తండాలను గ్రామ పంచాయతీలు చేసి అభివృద్ధి చేసింది కేసీఆర్. ఆదర్శవంతమైన గ్రామాలుగా తీర్చిదిద్దాం. దేశంలో 3 శాతం జనాభా లేని తెలంగాణకు 30 శాతం కేంద్ర ప్రభుత్వ అవార్డులు వచ్చాయి' అని గుర్తుచేశారు. 

Also Read: Young Lady Marriages: 19 ఏళ్ల యువతి 8 మంది మగాళ్లతో పెళ్లి.. తర్వాత ఏం జరిగిందంటే?

'గెలిచిన సర్పంచ్‌లను బెదిరిస్తారు. కానీ గ్రామ పంచాయతీలకు వచ్చే నిధులు ఎవరి అబ్బ సొత్తు కాదు' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ స్పష్టం చేశారు. కాంగ్రెస్ హయాంలో గ్రామాలు అధ్వానంగా తయారయ్యాయని విమర్శించారు. ఒకవేళ కాంగ్రెస్ పార్టీ బలవంతంగా మన పార్టీ సర్పంచులను ఇబ్బందులకు గురిచేస్తే.. వాటిని ఎదుర్కొనేందుకు ప్రతి జిల్లాలో త్వరలో శిక్షణ కార్యక్రమాలతో పాటు ఒక 'లీగల్ సెల్'ను కూడా ఏర్పాటు చేస్తామని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ తెలిపారు. 

రానున్న మున్సిపల్, జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ సెమీఫైనల్స్‌లో గెలిచి.. భవిష్యత్తులో అసెంబ్లీ, పార్లమెంట్ అనే ఫైనల్ ఎన్నికల్లో మన పార్టీని గెలిపించుకుందామని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ పిలుపునిచ్చారు. అనంతరం కేసీఆర్‌ను తిరిగి ముఖ్యమంత్రిని చేసుకుందామని పార్టీ శ్రేణులకు కేటీఆర్‌ చెప్పారు. ఢిల్లీకి డబ్బు సంచులు ఇచ్చే వాళ్లు ముఖ్యమంత్రి అయ్యారని రేవంత్ రెడ్డిని ఉద్దేశించి మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ ఎద్దేవా చేశారు. కార్యక్రమంలో ఎంపీ వద్దిరాజు రవిచంద్ర, ఎమ్మెల్సీ రవీందర్ రావు, బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షురాలు కవిత, మాజీ మంత్రి సత్యవతి రాథోడ్, మాజీ ఎంపీ వినోద్ కుమార్, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు శంకర్ నాయక్, రెడ్యా నాయక్, హరిప్రియ నాయక్, బీఆర్ఎస్ నేతలు రాకేష్ రెడ్డి, భరత్ కుమార్ రెడ్డి, సదానందం, యాళ్ల మురళీధర్ రెడ్డి తదితరులు ఉన్నారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

KT Rama Raobrs partymahabubabadSarpanch Election ResultsSatyavathi Rathod

