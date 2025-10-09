English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • KTR: రిజర్వేషన్లపై బీజేపీతో కలిసి రేవంత్‌ రెడ్డి బీసీలకు దారుణ మోసం: కేటీఆర్

KTR: రిజర్వేషన్లపై బీజేపీతో కలిసి రేవంత్‌ రెడ్డి బీసీలకు దారుణ మోసం: కేటీఆర్

KTR Attack On Revanth Reddy A Head BC Reservations: రిజర్వేషన్ల పేరిట రేవంత్‌ రెడ్డి బీజేపీతో కలిసి దారుణ మోసానికి పాల్పడ్డారని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ తెలిపారు. ప్రజల్లో ఉన్న వ్యతిరేకతను ఎదుర్కోలేక బీసీ రిజర్వేషన్ల పేరిట ఎన్నికలను వాయిదా వేసినట్లు ఆరోపించారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Oct 9, 2025, 08:32 PM IST

KTR: రిజర్వేషన్లపై బీజేపీతో కలిసి రేవంత్‌ రెడ్డి బీసీలకు దారుణ మోసం: కేటీఆర్

KTR vs Revanth Reddy: 'ఇన్నాళ్లపాటు అడ్డగోలు విధానాలతో 42 శాతం హామీ తుంగలో తొక్కారు, రేవంత్ రెడ్డి బీసీలను దారుణంగా మోసం చేశారు. న్యాయస్థానంలో నిలబడని జీఓతో మభ్యపెట్టారు. కేంద్రంలో బీజేపీ కూడా వెన్నుపోటు పొడిచింది' అని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ విమర్శించారు. అందుకే ఎన్నికల ముంగిట బీసీ రిజర్వేషన్ల విషయంలో కాంగ్రెస్ మోసం కోర్టు ఆపిందని తెలిపారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ తనపై ప్రజల్లో నెలకొన్న వ్యతిరేకతను ఎదుర్కోలేక… ఎన్నికల వాయిదా కోసం బీసీ రిజర్వేషన్ల అంశాన్ని వాడుకుందని పేర్కొన్నారు. బీసీలను మోసం చేసిన కాంగ్రెస్ పార్టీకి గుణపాఠం తప్పదని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ హెచ్చరించారు.

Also Read: BC Reservation: బీసీ రిజర్వేషన్‌లో బిగ్‌ ట్విస్ట్‌! జీఓ 9పై హైకోర్టు స్టే.. విచారణ 4 వారాలు వాయిదా

బీసీ రిజర్వేషన్లపై హైకోర్టు తీర్పుపై బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ స్పందిస్తూ పత్రిక ప్రకటన విడుదల చేశారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో 42 శాతం బీసీ రిజర్వేషన్ల అంశంపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇన్ని రోజులపాటు మోసపూరితంగా వ్యవహరించిన తీరుపై కేటీఆర్ తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డారు. హైకోర్టు స్టేతో 42 శాతం రిజర్వేషన్ల పేరిట రేవంత్‌ రెడ్డి ఇంతకాలం చేసిందంతా డ్రామా తప్ప మరొకటి కాదని రుజువైపోయిందని ప్రకటించారు.

Also Read: Harish Rao: ప్రజాస్వామ్య పాలన అని రేవంత్‌ రెడ్డి రాక్షస పాలన చేస్తుండు: హరీశ్‌ రావు

కాంగ్రెస్ పార్టీ వ్యవహరించిన మోసపూరిత విధానాలు, చట్టం పరీక్షకు నిలవకుండా వ్యవహరించిన తీరుతోనే బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్ దక్కకుండా పోయిందని రేవంత్‌ రెడ్డిపై మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ మండిపడ్డారు. కామారెడ్డి డిక్లరేషన్‌ను కాలరాసి రేవంత్ రెడ్డి రాష్ట్రంలోని బీసీలను దారుణంగా మోసం చేశారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మభ్యపెట్టేందుకు తెచ్చిన జీఓ న్యాయస్థానాల్లో నిలబడదని బీఆర్‌ఎస్ చెప్పిన మాట అక్షరాలా నిజమని తేలిపోయిందని తెలిపారు.

Also Read: Police House Arrest: కేటీఆర్‌, హరీశ్‌ రావు పోలీస్ హౌస్‌ అరెస్ట్‌.. రేవంత్‌ రెడ్డికి స్ట్రాంగ్‌ వార్నింగ్‌

కులగణన నుంచి జీఓ దాకా రేవంత్‌ రెడ్డి చేసినదంతా మోసం, దగా, నయవంచన తప్ప మరొకటి కాదని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ ప్రకటించారు. ప్రతి సందర్భంలో రేవంత్‌ రెడ్డి చేస్తున్న మోసాన్ని అనుసరిస్తున్న తప్పుడు విధానాలను ఎప్పటికప్పుడు తాము అనేక సూచనలు చేశామని గుర్తు చేశారు. అసెంబ్లీలో ఆమోదించిన బిల్లుల ఆమోదం కోసం అఖిలపక్షాన్ని ఢిల్లీకి తీసుకెళ్లాల్సింది పోయి, ఏకపక్షంగా ధర్నా పేరిట నాటకమాడారని కేటీఆర్ తెలిపారు. 

స్థానిక సంస్థలకు ఎన్నికలు నిర్వహించి 42 శాతం బీసీలకు పదవులు కట్టబెడతామని చెప్పి, పూటకొక మాటను కాంగ్రెస్ మార్చిందని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ గుర్తుచేశారు. రాహుల్ గాంధీని ప్రధాని చేసుకున్నాక రిజర్వేషన్లు సాధిస్తామని చెప్పిన అడ్డగోలు మాటల్ని ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేశారు. రాష్ట్రపతి వద్ద బిల్లు పెండింగ్‌లో ఉండగానే ఆర్డినెన్స్ పేరిట కొంతకాలం హంగామా చేశారని, చివరికి న్యాయస్థానాల్లో నిలబడని జీఓతో మభ్యపెట్టారని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ వివరించారు. ఇప్పుడు రేవంత్‌ రెడ్డి మోసం బయటపడిందని తెలిపారు. ఎన్నికలు వాయిదా వేసేందుకు బీసీ రిజర్వేషన్లను పావుగా వాడుకున్నారని ప్రకటించారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

BC ReservationsKT Rama Raolocal body Electionsbrs partyHyderabad

