  • KTR: కడుపులో కొండంత విషం పెట్టుకున్న రేవంత్ రెడ్డి: కేటీఆర్‌ ఆగ్రహం

KTR Slams To Revanth Reddy On Musi Project: కడుపులో విషం పెట్టుకుని రేవంత్‌ రెడ్డి ప్రజలపై కుట్ర పన్నుతున్నాడని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మూసీ కన్నా రేవంత్‌ రెడ్డి నోరు కలుషితమైందని ఆరోపించారు. కమీషన్ల కోసమే మూసీ ప్రాజెక్టు అని ఆరోపించారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Jan 2, 2026, 09:23 PM IST

Musi Project: తన అక్రమ సంపాదనకు అడ్డువస్తున్నారని కడుపులో రేవంత్ రెడ్డి కొండంత విషం పెట్టుకున్నాడని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రేవంత్ రెడ్డికి నరనరాన విషం తప్ప మూసీని ప్రక్షాళన చేయాలనే విజన్ ఏమాత్రం  లేదని తెలిపార. కలుషితమైన మూసీ కన్నా రేవంత్‌ రెడ్డి ఉపయోగించే భాష నుంచే ఎక్కువ కంపు కొడుతోందని ధ్వజమెత్తారు. తన అక్రమ సంపాదనకు అడ్డువస్తున్నారని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీపై, మూసీని వ్యతిరేకిస్తున్న ప్రజలపై కడుపులో కొండంత విషం పెట్టుకున్నాడని రేవంత్ రెడ్డిపై మండిపడ్డారు.

డీపీఆర్ సిద్ధం కావడానికి ఇంకా ఏడాది పడుతుందని చెబుతున్న రేవంత్‌ రెడ్డి ముందే రూ.లక్షన్నర కోట్లు వ్యయం ఎట్లా చెప్పారు? అని కేటీఆర్‌ ప్రశ్నించారు. డీపీఆర్ కూడా సిద్ధం కాకముందే బుల్‌డోజర్లతో పేదల ఇళ్లను ఎందుకు కూల్చినట్టో సమాధానం చెప్పాలని కేటీఆర్ సవాల్ చేశారు. మూసీ లూటిఫికేషన్ పేరిట భారీ దోపిడీ కోసం బ్లాక్ లిస్టులో పెట్టిన మెయిన్ హార్ట్ అనే కంపెనీకి కట్టబెట్టే కుట్ర చేస్తున్నారని కేటీఆర్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

రెడ్ కార్నర్ నోటీసులు జారీ అయిన కంపెనీకి కాంట్రాక్టు ఎలా ఇస్తారని కేటీఆర్‌ సూటి ప్రశ్నించారు. మూసీని ఆనుకుని నివసించే లక్ష మందికి పైగా ప్రజల ఇళ్లను కూల్చి త్వరలోనే వారిని రోడ్డున పడేస్తామని అధికారికంగా ప్రకటించారని గుర్తుచేశారు. దశాబ్దాలపాటు నల్గొండ జిల్లా ప్రజలను మూసీ మురికితో ఇబ్బందుల పాలుచేసిన పాపం కాంగ్రెస్, టీడీపీ ప్రభుత్వాలదేనని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మిషన్ భగీరథ వంటి ప్రతిష్ఠాత్మక పథకంతో నల్గొండలో ఫ్లోరైడ్ భూతాన్ని తరిమికొట్టిన ఘనత కేసీఆర్‌ ప్రభుత్వానిదేనని కేటీఆర్‌ ప్రకటించారు.

గోదావరి నుంచి 20 టీఎంసీల నీటిని తరలిస్తామని చెబుతున్న ముఖ్యమంత్రి ముందుగా అవి కాళేశ్వరం నీళ్లా కాదా? చెప్పి ముక్కు నేలకు రాయాలని రేవంత్ రెడ్డికి మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ సంచలన సవాల్ చేశారు. 'పరిపాలన అంటే రియల్ ఎస్టేట్ దందా మాత్రమే అని రేవంత్‌ రెడ్డి అనుకుంటున్నాడు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ హయాంలోనే అతితక్కువ ఖర్చుతో మూసీ పునరుజ్జీవం కోసం గ్లోబల్ టెండర్లు పిలిచాం' అని కేటీఆర్ గుర్తుచేశారు. ఆసక్తి చూపిన 9 కంపెనీలు అన్నిరకాల డిజైన్లు సిద్ధం చేశాయని, వడ్డించిన విస్తరి లాంటి ప్రాజెక్టును పక్కనపెట్టి మళ్లీ కమిషన్ల కోసం కొత్త నాటకానికి తెరలేపారని ఆరోపించారు.

'దాదాపు రూ.16 వేల కోట్లతో మాస్టర్ ప్లాన్ సిద్ధం చేస్తే ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి ఆ అంచనాలను రూ.లక్షన్నర కోట్లకు పెంచి అతిపెద్ద కుంభకోణానికి తెరతీశారు. రూ.1,100 కోట్లతో కొండ పోచమ్మ సాగర్ నుంచి గండిపేటకు కాళేశ్వరం నీళ్లను తరలించాలని ప్రణాళికలు రచిస్తే.. ఇప్పుడు అంచనాలు అమాంతం పెంచి దండుకోవాలని చూస్తున్నారు. ఔటర్ రింగ్ రోడ్డును కనెక్ట్ చేసేలా ఎక్స్‌ప్రెస్ వే ప్రణాళిక కూడా గతంలోనే సిద్ధం చేశాం' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ వివరించారు. మూసీలోకి చేరే 2000 ఎమ్‌ఎమ్‌ఎల్డీ మురుగునీటి శుద్ధి కోసం 36 ఎస్టీపీల నిర్మాణం పూర్తిచేశామని వెల్లడించారు.

