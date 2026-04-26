BRS Party Anniversary: రేపు తెలంగాణలో పల్లె పల్లెనా గులాబీ జెండా ఎగరాలి: కేటీఆర్‌ పిలుపు

BRS Party Anniversary Celebrations: పద్నాలుగేళ్లు పోరాటం.. పదేళ్లు అధికారం.. రెండున్నరేళ్లు ప్రతిపక్షంలో ఉన్న బీఆర్ఎస్ పార్టీ రేపు 26వ సంవత్సరంలోకి అడుగుపెట్టబోతున్నది. పార్టీ ఆవిర్భావ దినం కావడంతో రేపు అన్ని జిల్లాలు, మండలాలు, గ్రామాల్లో బీఆర్ఎస్ జెండా ఎగురవేయాలని గులాబీ శ్రేణులకు ఆ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ పిలుపునిచ్చారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకలను పురస్కరించుకుని ప్రతి గ్రామం పట్టణం నియోజకవర్గం జిల్లా కేంద్రాల్లో పార్టీ జెండాలను ఎగురవేయాలని కోరారు.
బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా పార్టీ శ్రేణులతో ఆదివారం కేటీఆర్ టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. రేపు ఏప్రిల్ 27వ తేదీన హైదరాబాద్లోని తెలంగాణ భవన్లో రాష్ట్ర స్థాయి ప్రతినిధుల సమావేశం జరుగుతుందని తెలిపారు. ఇటీవల జగిత్యాలలో భారీ బహిరంగ సభ నిర్వహించిన నేపథ్యంలో ప్రస్తుత ఎండ తీవ్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని కేసీఆర్ ఆదేశాల మేరకు ఈసారి ప్లీనరీని కేవలం రాష్ట్ర కార్యవర్గ సమావేశానికే పరిమితం చేసినట్లు వివరణ ఇచ్చారు.
పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయం తెలంగాణ భవన్లో జరగనున్న ఈ సమావేశానికి రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, జిల్లా అధ్యక్షులతో పాటు మాజీ ప్రజాప్రతినిధులు, కార్పొరేషన్ల మాజీ చైర్మన్లకు మాత్రమే ఆహ్వానం ఉందని బీఆర్ఎస్ పార్టీ స్పష్టం చేసింది. తెలంగాణ భవన్లో పరిమిత సంఖ్యలోనే ప్రవేశం ఉంటుందని.. ఆహ్వానం ఉన్న వారు మాత్రమే హాజరుకావాలని, మిగిలిన నాయకులు, కార్యకర్తలు తమ తమ నియోజకవర్గాల్లోనే వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించాలని కేటీఆర్ పిలుపునిచ్చారు.
పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రతి గ్రామం, మండలం, పట్టణం, జిల్లా కేంద్రాల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ జెండాను ఆవిష్కరించాలని కేటీఆర్ పిలుపునిచ్చారు. ఉదయాన్నే స్థానిక ప్రాంతాల్లో జెండా పండుగ ముగించుకుని మధ్యాహ్నం 1:30 గంటల వరకు హైదరాబాద్ చేరుకోవాలని దూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే ప్రతినిధులకు సూచించారు. హైదరాబాద్లో జరగనున్న పార్టీ ఆవిర్భావ సమావేశంలో ఆ పార్టీ అధినేత, తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కీలక ప్రసంగం చేయనున్నారు. కుదిరితే విలేకరుల సమావేశం కూడా నిర్వహించే అవకాశం ఉంది.
