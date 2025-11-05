KTR Challenge: మగ పుట్టుక పుడితే రేవంత్ రెడ్డి రా చూస్కుందాం: కేటీఆర్ సవాల్

KTR Challenge: జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక సందర్భంగా తెలంగాణ రాజకీయాలు హాట్హాట్గా సాగుతున్నాయి. ఉప ఎన్నికలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ దూసుకెళ్తుండగా.. రేవంత్ రెడ్డి, కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు దూషణలకు దిగుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే తనపై రేవంత్ రెడ్డి చేసిన అనుచిత వ్యాఖ్యలకు బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ అదే రీతిలో సమాధానం ఇచ్చారు. నువ్వు మగాడివైతే రా చూస్కుందామని బస్తీమే సవాల్ చేశారు. ఒక మగ పుట్టుక పుడితే చర్చకు రావాలని రేవంత్ రెడ్డికి కేటీఆర్ ఛాలెంజ్ విసిరారు.
జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గ అభివృద్ధి నివేదికను పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయం తెలంగాణ భవన్లో బుధవారం విడుదల చేసిన అనంతరం మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ సంచలన ప్రసంగం చేశారు. దమ్ముంటే హైదరాబాద్ అభివృద్ధిపై చర్చకు రావాలని రేవంత్ రెడ్డికి బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ సవాల్ విసిరారు. 'పది సంవత్సరాల బీఆర్ఎస్ పాలనలో, రెండేళ్ల కాంగ్రెస్ పాలనలో హైదరాబాద్కు జరిగిన అభివృద్ధిపైన చర్చకు రావాలి' అని పిలుపునిచ్చారు.
'జూబ్లీహిల్స్లో ఓడిపోతామని తెలుసుకుని రేవంత్ రెడ్డి ఫ్రస్టేషన్లో మాట్లాడుతున్నాడు. రేవంత్ రెడ్డికి ఆయన భాషలో ఆయనకు అర్థమైయేటట్లు చెప్పే సత్తా మాకు ఉంది. కానీ రేవంత్ రెడ్డి మమ్మల్ని తిట్టినా.. మేం మాత్రం గౌరవంగానే మాట్లాడుతాం' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ తెలిపారు. పదేళ్లలో బీఆర్ఎస్ ఏం చేసిందో.. రెండేళ్లలో రేవంత్ ప్రభుత్వం ఏం చేసిందో చర్చకు సిద్ధమా? అని ఛాలెంజ్ చేశారు. చెత్త ఎవరిది.. సత్తా ఎవరిదో తేల్చుకుందామని బస్తీమే సవాల్ అన్నారు. నిజయితీపరుడైతే రేవంత్ రెడ్డి చర్చకు రావాలని ఆహ్వానించారు. డేట్, టైమ్, ప్లేస్ రేవంత్ రెడ్డే ఫిక్స్ చేయాలని సూచించారు. కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటరా.. గాంధీ భవనా.. అసెంబ్లీనా? ఎక్కడైనా చర్చకు రెడీ అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ప్రకటించారు.
'సీఎం అంటే చీఫ్ మినిస్టర్.. కట్టింగ్ మినిస్టర్ కాదు. హైదరాబాద్ నగర అభివృద్ధి కోసం బీఆర్ఎస్ పార్టీ హయాంలో చేసినది.. రేవంత్ రెడ్డి ఏం చేస్తారో చెప్తారా? హైదరాబాద్లో 42 ఫ్లై ఓవర్లు, అండర్ పాస్లు నిర్మించాం.. కేసీఆర్ హయాంలో ప్రారంభించిన వాటికే కాంగ్రెస్ రిబ్బన్ కట్ చేస్తోంది. ఈ రెండేళ్లలో ఒక్క రోడ్డు అయినా నిర్మించావా' అని రేవంత్ రెడ్డిని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ సూటిగా ప్రశ్నించారు. కనీసం రోడ్లపై పడిన గుంతలైనా పూడ్చారా అని నిలదీశారు. నగర ప్రజలకు మళ్లీ వాటర్ ట్యాంకర్లపై ఆధారపడే పరిస్థితి వచ్చిందని చెప్పారు. దీనిపై కాంగ్రెస్ నేతలు చర్చకు సిద్ధమా అని కేటీఆర్ సవాల్ విసిరారు.
