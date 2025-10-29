English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • KTR: జూబ్లీహిల్స్‌లో రేవంత్‌ రెడ్డికి బుద్ధి చెప్పాలి.. దమ్ముందా అంటూ కేటీఆర్‌ సవాల్‌

KTR Challenge To Revanth Reddy: అన్నింటా మోసం చేసిన రేవంత్‌ రెడ్డికి జూబ్లీహిల్స్‌లో బుద్ధి చెప్పాలని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ పిలుపునిచ్చారు. కారుకు, బుల్డోజర్‌కు జరుగుతున్న ఎన్నికలు అని తెలిపారు. అభివృద్ధిపై చర్చించే దమ్ముందా అని రేవంత్‌ రెడ్డికి కేటీఆర్‌ సవాల్‌ చేశారు.

Oct 29, 2025, 03:11 PM IST

KTR vs Revanth Reddy: 'రెండేళ్ల నుంచి రాష్ట్రంలో అహనా పెళ్లంట సినిమా నడుస్తోంది. ఆ సినిమా తరహాలోనే కోడిని చూపించి.. అదే చికెన్‌ బిర్యానీ. ఆ కోడి పేరే ఆరు గ్యారెంటీలు. యూసఫ్‌గూడకు వెళ్లిన రేవంత్‌ రెడ్డి మన సన్మానం మనమే చేపించుకోవడం అంటే అదే. నేను చెప్పిన ప్రతిమాట నిలబెట్టుకుంటా అని నేనేమి చెప్పట్లేదు అని ఆ మీటింగ్‌ చివర్లో రేవంత్‌ రెడ్డే చెప్పేశారు. కాంగ్రెస్‌కు ఓటేయాలనే ఉత్సాహం ఎవరిలోనూ కనిపించడం లేదు' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ తెలిపారు.



హైదరాబాద్‌లోని పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయం తెలంగాణ భవన్‌లో జరిగిన మున్నూరు కాపు ఆత్మీయ సమ్మేళనంలో కేటీఆర్ కీలక ప్రసంగం చేశారు. 'రాష్ట్రంలో ధాన్యం పత్తి కొనుగోలు చేసే పరిస్థితే లేదు. బోనస్‌ లేదు.. పెట్టుబడి సాయం లేదు.. విత్తనాలు లేవు.. ఎరువులు లేవు. ఎరువుల కోసం లైన్‌లో నిలబడి రైతు చనిపోయిన పరిస్థితి కూడా చూశాం. రెండు లక్షల ఉద్యోగాలు ఇస్తామని నిరుద్యోగులను కూడా మోసం చేశారు. మంత్రులు అబద్ధాలు చెబితే కనీసం అతికేటట్లు కూడా లేవు. మొత్తం మీద ఇప్పటివరకు ఇచ్చినవి ఆరు, ఏడు వేలు కూడా లేవు' అని రేవంత్‌ రెడ్డి వైఫల్యాల చిట్టాను కేటీఆర్‌ విప్పారు.

'యువతులకు స్కూటీ అన్నారు.. మహిళలకు నెలకు రూ.2,500 ఇస్తామని మాట తప్పారు. ఈ పైసలు ఎక్కడికి పోయాయని మహిళలు ఎదురు చూస్తున్నారు. ఫ్రీ బస్‌ అని చెప్పి మహిళలకు ఫ్రీ ఇచ్చి.. పురుషులకు రేట్లు పెంచారు. భార్యకు ఫ్రీ ఇచ్చి.. భర్త నుంచి ఆ డబ్బులు లాక్కుంటున్నారు' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ తెలిపారు. తులం బంగారం ఇచ్చే బాపతు కాదని ముందే చెప్పామని.. అదే నిజమైందని గుర్తుచేశారు.

'ఇందిరమ్మ రాజ్యం అని ఒక్క ఇల్లు కట్టలేదు కానీ.. వేలాది ఇళ్లు మాత్రం కూల్చేశారు. పెద్దల ఇల్లు కనిపించవు.. రేవంత్‌ రెడ్డి అన్న ఇల్లు కనిపించదు.. పేదల ఇల్లు కూలగొట్టేశారు. ప్రభుత్వానికి బుద్ధి చెప్పాలంటే జూబ్లీహిల్స్‌లో బీఆర్‌ఎస్‌ను గెలిపించాలి' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ పిలుపునిచ్చారు. ఇది కారుకు, బుల్డోజర్‌కు మధ్య జరుగుతున్న ఎన్నికలు అని ప్రకటించారు. రెండేళ్ల కిందట ఇలానే ప్రజలు మోసపోయారని.. ఒక్క హైదరాబాద్‌ ప్రజలే కాంగ్రెస్‌ మాటలు విని మోసపోలేదని చెప్పారు. కాంగ్రెస్‌ను నమ్మొద్దని హైదరాబాద్‌ వాసులు అన్ని సీట్లలో ఆ పార్టీని ఓడించారని వివరించారు.

'మంత్రులు గల్లీ లీడర్ల లాగా తిరుగుతున్నారు. పెళ్లిల్లు పేరంటాలకు వెళ్లడం తప్ప మా దగ్గర నయా పైసలు లేవని కాంగ్రెస్‌ ఎమ్మెల్యేనే చెబుతున్నారు. కంటోన్మెంట్‌లో కాంగ్రెస్‌ గెలిచి ఏడాదిన్నర అయ్యింది.. ఒక్క పనీ చేయలేదు. రూ.వెయ్యి కోట్లు ఇస్తామని చెప్పి వాళ్లను మోసం చేశారు. అమ్మకు అన్నం పెట్టనోడు.. చిన్నమ్మకు బంగారు గాజులు చేయిస్తాడా?' అని రేవంత్‌ రెడ్డిని ఉద్దేశించి కేటీఆర్‌ వ్యాఖ్యానించారు. 

'మా దగ్గర పైసలు లేవు.. మాకు పైసలు ఇవ్వండని వరల్డ్‌ బ్యాంక్‌కు ఆ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు లేఖలు రాస్తున్నారు. ఇక్కడ పోటీ చేసే అభ్యర్థి పైసలు తెస్తా అని చెబుతున్నాడు. అసలు రేవంత్‌ రెడ్డి దగ్గరనే డబ్బులు లేకపోతే.. ఇక ఈయన ఎక్కడి నుంచి డబ్బులు తీసుకువస్తాడు' అని కేటీఆర్‌ పశ్నించారు. మేం ఎంత అభివృద్ధి చేశామో చెప్తాం.. మీరేం చేశారో చెప్పే దమ్ముందా? అని రేవంత్‌ రెడ్డికి కేటీఆర్‌ సవాల్‌ చేశారు. ప్రజలను అంగడి సరుకులా కొని.. ఎన్నికలో గెలిచేందుకు కాంగ్రెస్‌ ప్రయత్నిస్తోందని ఆరోపించారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

KT Rama Raobrs partyTelangana BhavanMunnur Kapu Atmiya SammelanamKTR

