  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  KT Rama Rao: యాదాద్రి నర్సన్న స్వామి ఆశీస్సులతో కేసీఆర్ సీఎం అవుతారు: కేటీఆర్

KT Rama Rao: యాదాద్రి నర్సన్న స్వామి ఆశీస్సులతో కేసీఆర్ సీఎం అవుతారు: కేటీఆర్

Ex Minister KTR Cherish With Sarpanch Election Results: సర్పంచ్‌ ఎన్నికలతో బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీకి పూర్వ వైభవం ప్రారంభమైందని.. మళ్లీ వచ్చేది కేసీఆర్‌ ప్రభుత్వమని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ ప్రకటించారు. సర్పంచ్‌ ఎన్నికల ఫలితాలపై హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ.. భవిష్యత్‌ ఎన్నికలపై దిశానిర్దేశం చేశారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Dec 18, 2025, 06:59 PM IST

KT Rama Rao: యాదాద్రి నర్సన్న స్వామి ఆశీస్సులతో కేసీఆర్ సీఎం అవుతారు: కేటీఆర్

Sarpanch Election Results: 'తులం బంగారం ఇస్తామని, పింఛన్లు పెంచుతామని లంగ మాటలు చెప్పి కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చింది. ఇప్పుడు రైతుబంధు రాక రైతులు అల్లాడుతున్నారు. తినే పళ్లెంలో మన్ను పోసుకున్నామని.. పాలిచ్చే బర్రెను వదిలి తన్నే దున్నపోతును తెచ్చుకున్నామని ప్రజలు బాధపడుతున్నారు' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ వివరించారు. వచ్చే జిల్లా పరిషత్ ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ సత్తా చాటాలని, భువనగిరి కోటపై గులాబీ జెండా ఎగరాలని పిలుపునిచ్చారు.

Also Read: BRS Party: సిరిసిల్ల గడ్డ.. గులాబీ అడ్డా! కేటీఆర్‌ దెబ్బకు కాంగ్రెస్‌ గిలగిల

యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యాలయంలో నూతనంగా ఎన్నికైన సర్పంచులు, ఉప సర్పంచులు, వార్డు సభ్యులతో ఆత్మీయ సమావేశంలో బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్‌ కీలక ప్రసంగం చేశారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీకి పూర్వ వైభవం ప్రారంభమైందని.. భవిష్యత్తులో సాధించబోయే అఖండ విజయాలకు యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా గడ్డ పునాది వేసిందని కేటీఆర్ తెలిపారు. బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ సర్పంచ్‌లు, ఉప సర్పంచ్‌లు, వార్డు సభ్యులు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను ఎండగడుతూ కార్యకర్తల్లో నూతనోత్సాహాన్ని నింపారని చెప్పారు.

Also Read: KTR: పల్లెల్లో సర్పంచ్‌ల తీర్పు.. రేవంత్ రెడ్డి పతనానికి నాంది: కేటీఆర్‌

సర్పంచ్‌ ఎన్నికలపై భవిష్యత్తు గెలుపునకు భువనగిరి నుంచే పునాది అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ ప్రకటించారు. యాదాద్రి లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఆశీస్సులతో బీఆర్ఎస్‌కు పూర్వ వైభవం ఖాయం అని ప్రకటించారు. తల్లి పాలిచ్చే బర్రెను వదిలి.. తన్నే దున్నపోతును తెచ్చుకున్నట్లుంది కాంగ్రెస్ పాలన అని ఎద్దేవా చేశారు. ప్రజా బలంతో పంచాయతీ ఎన్నికల్లో తిరుగులేని విజయం సాధించిందని తెలిపారు. జిల్లా పరిషత్ ఎన్నికలకు సిద్ధం కావాలని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ దిశానిర్దేశం చేశారు.

Also Read: KT Rama Rao: ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఖూనీ చేసిన కాంగ్రెస్.. స్పీకర్‌ నిర్ణయంపై కేటీఆర్ ఆగ్రహం

'పెద్దలు చెప్పినట్లు ఎక్కడైతే అధికారం పోగొట్టుకున్నామో.. అక్కడే వెతుక్కోవాలని, ఈరోజు సర్పంచ్ ఎన్నికల ఫలితాలు ఆ ఉత్సాహాన్ని ఇస్తున్నాయి' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు. రెండేళ్ల కిందట అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కొద్దిపాటి ఓట్ల తేడాతో నిరాశ ఎదురైనా.. నేడు భువనగిరిలో 56 మంది, ఆలేరులో 74 మంది, మునుగోడులో 15 మంది, తుంగతుర్తిలో 9 మంది, నకిరేకల్‌లో 7 మంది.. ఇలా భారీగా సర్పంచ్‌లను గెలిపించుకోవడం సామాన్య విషయం కాదు' అని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ శ్రేణులపై మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ ప్రశంసలు కురిపించారు.

ఈ విజయం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పార్టీ శ్రేణులకు వెయ్యి ఏనుగుల బలాన్ని ఇచ్చిందని.. యాదాద్రి లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఆశీస్సులతో గులాబీ జెండా మళ్లీ రెపరెపలాడుతుందని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత రాజకీయం అత్యంత గలీజుగా మారిందని మండిపడ్డారు. ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలపై జరుగుతున్న దాడులను తీవ్రంగా ఖండించారు. 'నూతనకల్ మండలంలో మల్లయ్య యాదవ్‌ను కిరాతకంగా చంపడం, నల్గొండలో అభ్యర్థిపై దాడి చేసి అమానవీయంగా మూత్రం తాగించి అవమానించడం వంటి ఘటనలు కాంగ్రెస్ నాయకుల వికృత మనస్తత్వానికి నిదర్శనం' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

పదేళ్ల పాలనలో కేసీఆర్ ఎప్పుడూ ఇలాంటి చిల్లర రాజకీయాలకు తావివ్వలేదని కేటీఆర్‌ గుర్తు చేశారు. అధికారులు కూడా అధికార పక్షానికి కొమ్ముకాస్తూ.. గెలిచిన బీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థులను దొంగతనంగా ఓడించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని, 150కి పైగా గ్రామాల్లో జరుగుతున్న ఈ అన్యాయంపై కోర్టుల ద్వారా న్యాయ పోరాటం చేస్తామని హెచ్చరించారు. పార్టీ మారిన 10 మంది ఎమ్మెల్యేలపై మరోసారి కేటీఆర్ నిప్పులు చెరిగారు. అభివృద్ధి కోసమే కాంగ్రెస్‌లోకి వెళ్లామని సిగ్గు లేకుండా మైకుల్లో చెబుతున్న కడియం శ్రీహరి వంటి నాయకులు, అసెంబ్లీలో ఏ పార్టీలో ఉన్నారో చెప్పుకోలేని హీనస్థితిలో ఉన్నారని మండిపడ్డారు. 

'70 ఏళ్ల వయసులో సంపాదించుకున్న గౌరవాన్ని రేవంత్ రెడ్డి సంకలో చేరి నాశనం చేసుకున్నారని, గబ్బిలాలు సూరు పట్టుకుని వేలాడినట్లు వీరి పరిస్థితి తయారైంది' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ ఘాటు విమర్శలు చేశారు. స్పీకర్ కూడా రేవంత్‌ రెడ్డి చెప్పినట్లు ఆడుతూ.. ఫిరాయింపులు కనపడనట్లు నటిస్తున్నారని దుయ్యబట్టారు. రేవంత్ రెడ్డి మూడు ఫీట్లు ఉన్నా ముప్పై ఫీట్ల డైలాగులు కొడతారని, కానీ క్షేత్రస్థాయిలో ప్రజలు మోసపోయామని గ్రహిస్తున్నారని కేటీఆర్ తెలిపారు. 

సర్పంచ్‌లు, ఎంపీటీసీలు సమన్వయంతో పనిచేయాలని.. పార్టీ బీ-ఫామ్ మీద జరిగే ఈ ఎన్నికల్లో కారు గుర్తుకు తిరుగులేని విజయం అందించాలని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ శ్రేణులకు మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ దిశానిర్దేశం చేశారు. ఇందిరమ్మ ఇళ్లు, పింఛన్లు ఎవరి అత్త సొమ్ము కాదని, అవి రాజ్యాంగబద్ధంగా ప్రజలకు అందాల్సిన హక్కులని, ఏ ఎమ్మెల్యే వాటిని ఆపలేడని ప్రకటించారు. పదేళ్లలో కేసీఆర్ నాయకత్వంలో తెలంగాణ, ముఖ్యంగా ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లా సాధించిన అభివృద్ధిని ఈ సందర్భంగా కేటీఆర్ వివరించారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

KTRSarpanch Election Resultsbrs partybhuvanagiriPailla Shekar Reddy

