Telangana Assembly Session: 'కృష్ణా నది ఏ బేసిన్, ఎక్కడ ఉన్నదని రేవంత్ రెడ్డి అడిగాడు. బాక్ర నంగాల్ ఏ రాష్ట్రంలో ఉన్నదో తెల్వని సీఎం. పాలమూరు రంగారెడ్డి అడ్డుకున్న వ్యక్తి ఇవాళ నీటిపారుదల శాఖ సలహా దారు. వీళ్లు నీటిపారుదల శాఖ పై చర్చ అంటున్నారు. దేనిమీద చర్చ పెడుతున్నారో తెల్వదు అని మాజీ మంత్ర కేటీఆర్ ఎద్దేవా చేశారు. 'నీటి పారుదల శాఖపై కనీస అవగాహన లేని వారు కేసీఆర్ చర్చకు రావాలని అంటున్నారు. కేసీఆర్ వస్తున్నాడని చర్చకు వాళ్లు ప్రిపేర్ అవుతున్నారు. కౌశిక్ రెడ్డి సభలో ఇప్పుడు స్పష్టంగా చెప్పాడు మేడిగడ్డను ఎవరో బాంబులు పెట్టీ పేల్చారని అన్నాడు. బూతులు మాట్లాడాలి అంటే ఎన్ని రోజులైనా చర్చ పెడుతారు. సబ్జెక్ట్ లేనప్పుడు సభను ఎక్కువ రోజులు నడుపలేరు' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ తెలిపారు.
Also Read: KTR: రైతుబంధు పాలన పోయింది రాబందు పాలన వచ్చింది: కేటీఆర్
'చెక్ డ్యాం పేల్చివేత కంపెనీ రాఘవ కన్స్ట్రక్షన్ ఉన్నది. ఆనాడు మేడిగడ్డ పేల్చారని ఇంజనీర్లు ఫిర్యాదు చేశారు. ఎందుకు విచారణ చేపట్టడం లేదు. అయిన చర్యలు ఎక్కడ ఉన్నవి?' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ప్రశ్నించారు. 'సభ సమయం పాటించడం లేదు. ఎన్నడు లేనివిధంగా సభలో ఇవాళ మొదటి రోజే జీరో అవర్ పెట్టారు' అని మండిపడ్డారు. ఎవరూ ప్రాజెక్టులు కట్టినా తాగునీటి అవసరాల పేరుతోనే ప్రాజెక్టులు కట్టడం ప్రారంభిస్తారు. అనంతరం అనుమతులు తీసుకురావడం అనవాయితీ. కానీ ఈ విషయాన్ని ఎవరూ చెప్పరు. కాళేశ్వరం కేసీఆర్ హయాంలోనే పూర్తి అయింది. దీనికి కేవలం కేసీర్ నిబద్దతనే కారణం' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ప్రకటించారు. కాలంతో పోటీ పడి మరీ కేసీఆర్ ప్రాజెక్టు కట్టారని గుర్తు చేశారు. 'ప్రజలకు తెలులసు నీళ్లు ఇచ్చింది ఏవరో తెలుసు' అని తెలిపారు.
Also Read: KTR vs Revanth Reddy: బంగారంలాంటి తెలంగాణను దోచుకుంటున్న రేవంత్ రెడ్డి
'45 టీఏంసీలకు అంగీకరిస్తే పాలమూరు రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టు కోసం ఒప్పుకుంటే నష్టం చేసినట్టే. 299 టీఎంసీలు ఒప్పుకుంది అప్పటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమే. దానిపైనే మా ప్రభుత్వం మరిన్ని కేటాయింపుల కోసం అడిగాం. పాలమూరు ప్రాజెక్టును రేవంత్ కావాలనే పండపెట్టిండు' అని కేటీఆర్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ప్రాజెక్టు కడితే కేసీఆర్కు పేరు వస్తుంది ఆయన పాత బాస్ చంద్రబాబుకు కోపం వస్తుందని వివరించారు. 'కృష్ణా నది నుంచి నీళ్లు తీసుకుంటే బాబుకు కోపం వస్తుంది. అందుకే ప్రాజెక్టును పండబెట్టి.. కాలువలు కూడా తవ్వడం లేదు. రేవంత్ అవినీతి అక్రమాలు అపినందుకే రేవంత్ బూతులు మాట్లాడుతున్నారు. నన్ను అంటే ఏమాత్రం స్పందించను కాను. కానీ మా నాన్నను (కేసీఆర్) అంటే ఉర్కోనేది లేదు' అని రేవంత్ రెడ్డిని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ హెచ్చరించారు. రేవంత్ బూతులకు నేను రెస్పాండ్ అయితే వద్ద రేవంత్ స్ధాయికి దిగజారద్దని హితవు పలికారు. 'నీళ్ల గురించి అడిగితే నికృష్టపు మాటలు మాట్లాడుతున్నారు. ఒక్క కేసీఆర్ ప్రెస్మీట్కే అల్లాడుతున్నారు. అట్లాంటిది కేసీఆర్ను అసెంబ్లీకి రమ్మని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. నీళ్ల సబ్జెక్ట్ నాలుగు రోజులు సదివితే రాదు… రాష్ట్రం పైన ప్రేమ ఉండాలి' అని మీడియాతో మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ సూచించారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి